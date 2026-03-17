Átlépte a 100 milliárdos álomhatárt a magyar étrendkiegészítő-óriás, már csak több profit kéne

A magyar családi tulajdonú vállalat 2025-ben 11 százalékkal növelte árbevételét, amely így 100,9 milliárd forintra emelkedett – közölte a BioTechUSA . Ezzel a cégcsoport belépett a 100 milliárd forint feletti hazai vállalatok körébe, miközben működési stabilitását is megőrizte a kedvezőtlen gazdasági környezetben.

A növekedés ellenére a profitabilitás romlott: az EBITDA 10,7 milliárd forintról 5,48 milliárd forintra csökkent, amit elsősorban a tartósan magas alapanyagárak okoztak. A vállalat ezt szervezetfejlesztéssel és a belső folyamatok hatékonyságának javításával igyekezett ellensúlyozni. Az üzemi eredmény 1,09 milliárd, az adózott eredmény 1,01 milliárd forintot tett ki, miközben a saját tőke 50,38 milliárd forintra emelkedett.

Exporthúzta növekedés, erős nemzetközi jelenlét

A cégcsoport értékesítésének döntő része továbbra is külföldről származik: az árbevétel mintegy 80 százaléka exportból érkezett, közel 80 milliárd forintos nagyságrendben. A vállalat 104 országban van jelen, 51 webshopot működtet, Európa-szerte 332 üzlettel rendelkezik, és több mint 4800 B2B-partnerrel dolgozik.

A növekedést 2025-ben elsősorban a termékkínálat bővítése, az értékesítési csatornák fejlesztése, valamint az árazási és promóciós stratégia újragondolása támogatta. A földrajzi bővülésben

Franciaország,

Németország,

Szlovákia

és Spanyolország

maradtak a kulcspiacok, miközben Csehország, Románia és a balkáni régió is dinamikusan növekedett.

Az értékesítési szerkezetben a tömeges kiskereskedelmi csatornák szerepe erősödött, amelyek több mint 20 százalékos bővülést mutattak, emellett a gyógyszertári jelenlét is egyre hangsúlyosabbá vált.

Beruházások, termékfejlesztés és vezetőváltás a BioTechnél

A vállalat 2025-ben lezárta az elmúlt évek mintegy kilencmilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési programját, amely magában foglalta az automatizált logisztikai rendszerek kiépítését, energetikai beruházásokat és új gyártási kapacitások létrehozását.

Ennek részeként egy új, többrétegű fehérjeszelet-gyártósor is elkészült, amely évente 55 millió darab termék előállítására alkalmas. Ezzel a teljes szeletgyártási kapacitás évi 75 millió darabra bővül, ami a gyorsan növekvő, impulzív fogyasztású termékkategóriák kiszolgálását támogatja.