BioTechUSA-cégcsoport
Lévai Bálint
árbevétel

Átlépte a 100 milliárdos álomhatárt a magyar étrendkiegészítő-óriás, már csak több profit kéne

Több mint 100 milliárd forint feletti árbevétellel zárta 2025-öt a BioTechUSA cégcsoport, miközben két számjegyű növekedést ért el a kihívásokkal terhelt piaci környezetben. A vállalat ugyanakkor a tartósan magas alapanyagárak miatt jelentős jövedelmezőségi visszaesést könyvelt el. A BioTechUSA értékesítésének döntő része továbbra is külföldről származik.
Zováthi Domokos
2026.03.17, 13:33
Frissítve: 2026.03.17, 13:44

A magyar családi tulajdonú vállalat 2025-ben 11 százalékkal növelte árbevételét, amely így 100,9 milliárd forintra emelkedett – közölte a BioTechUSA . Ezzel a cégcsoport belépett a 100 milliárd forint feletti hazai vállalatok körébe, miközben működési stabilitását is megőrizte a kedvezőtlen gazdasági környezetben.

Kharkiv,,Ukraine,,September,09,,2023:,Whey,Protein,Powder,100,Percent BioTechUSA
Beruházások, termékfejlesztés és vezetőváltás a BioTechnél / Fotó: iama_sing / Shutterstock

A növekedés ellenére a profitabilitás romlott: az EBITDA 10,7 milliárd forintról 5,48 milliárd forintra csökkent, amit elsősorban a tartósan magas alapanyagárak okoztak. A vállalat ezt szervezetfejlesztéssel és a belső folyamatok hatékonyságának javításával igyekezett ellensúlyozni. Az üzemi eredmény 1,09 milliárd, az adózott eredmény 1,01 milliárd forintot tett ki, miközben a saját tőke 50,38 milliárd forintra emelkedett.

Exporthúzta növekedés, erős nemzetközi jelenlét

A cégcsoport értékesítésének döntő része továbbra is külföldről származik: az árbevétel mintegy 80 százaléka exportból érkezett, közel 80 milliárd forintos nagyságrendben. A vállalat 104 országban van jelen, 51 webshopot működtet, Európa-szerte 332 üzlettel rendelkezik, és több mint 4800 B2B-partnerrel dolgozik.

A növekedést 2025-ben elsősorban a termékkínálat bővítése, az értékesítési csatornák fejlesztése, valamint az árazási és promóciós stratégia újragondolása támogatta. A földrajzi bővülésben

  • Franciaország,
  • Németország,
  • Szlovákia
  • és Spanyolország

maradtak a kulcspiacok, miközben Csehország, Románia és a balkáni régió is dinamikusan növekedett.

Az értékesítési szerkezetben a tömeges kiskereskedelmi csatornák szerepe erősödött, amelyek több mint 20 százalékos bővülést mutattak, emellett a gyógyszertári jelenlét is egyre hangsúlyosabbá vált.

Beruházások, termékfejlesztés és vezetőváltás a BioTechnél

A vállalat 2025-ben lezárta az elmúlt évek mintegy kilencmilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési programját, amely magában foglalta az automatizált logisztikai rendszerek kiépítését, energetikai beruházásokat és új gyártási kapacitások létrehozását.

Ennek részeként egy új, többrétegű fehérjeszelet-gyártósor is elkészült, amely évente 55 millió darab termék előállítására alkalmas. Ezzel a teljes szeletgyártási kapacitás évi 75 millió darabra bővül, ami a gyorsan növekvő, impulzív fogyasztású termékkategóriák kiszolgálását támogatja.

A termékfejlesztésben is aktív maradt a cég: új szerves vitamincsaládot vezetett be, valamint piacra dobta a katalán krém ízű Iso Whey Zero fehérjeporát. A fogyasztói trendekhez alkalmazkodva egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a ready-to-drink és ready-to-eat termékek, miközben a vásárlók árérzékenysége is erősödött.

A változó piaci környezetre válaszul a vállalat az omnichannel stratégiát helyezte középpontba, amely az online és offline értékesítési csatornák integrált működésére épít. Lévai Bálint tulajdonos az eredmények kapcsán kiemelte:

Tudatos döntés volt, hogy a megemelkedett alapanyagárakat csak részben érvényesítettük a fogyasztói árakban, így a rekordárbevétel csökkenő jövedelmezőséggel párosult.

Hozzátette: „büszkék vagyunk arra, hogy a nehezebb piaci környezetben is megőriztük termékeink prémium minőségét, stabilitásunkat, és olyan beruházásokat valósítottunk meg, amelyek a következő évek növekedésének alapját teremtik meg.”

LUS_0399_
Lévai Bálint: a megemelkedett alapanyagárakat csak részben érvényesítettük a fogyasztói árakban / Fotó: Kallus György

A cégcsoport működésében strukturális változás is történik: 2026. január 1-jétől Markovics Diána veszi át a vezérigazgatói posztot, miközben a tulajdonosok hátralépnek az operatív irányítástól, és felügyelőbizottsági struktúrán keresztül vesznek részt a stratégiai döntéshozatalban.

A vállalat 2026-ra kedvezőbb piaci környezettel számol, és a korábbi beruházások megtérülésére alapozva középtávon ismét 10 százalék körüli növekedési pályát céloz meg.

Terjeszkedés Hondurastól Barcelonáig – így gondolkodik globálisan a BioTechUSA cégcsoport

Tavaly öt új országban jelentünk meg, és idén sem lazsálunk – mondta Lévai Bálint, a BioTechUSA vezérigazgatója és társtulajdonosa a Világgazdaságnak adott interjújában. Elárulta, miért nem terjeszkedtek még az Egyesült Államok piacára, hogyan választanak ki új piacokat világszerte, és milyen szerepet játszik a sportszponzoráció a cég növekedésében. A BioTechUSA vezetője arról is beszélt, hogy miért nem kényelmesíti el őket a hazai piacvezető pozíció.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
