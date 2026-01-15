Óriási fordulat a Dunaferrnél: elkezdték visszavenni az embereket a vasműbe, jön az új befektető – "Heteken belül eldől"

A Dunaferr újraindítása komoly mérföldkőhöz érkezett: megkezdődtek a tárgyalások nemzetközi szakmai befektetőkkel, akik a vasmű fenntartható és környezetbarát működésében látnak lehetőséget. A cél nemcsak a termelés visszaállítása, hanem egy modern ipari környezet kialakítása, amely hosszú távon biztosít munkahelyeket és gazdasági stabilitást.

A Dunaferr újraindítása elindult: nemzetközi befektetőkkel tárgyalnak a vasmű fenntartható és környezetbarát működéséről / Fotó: Alex Martin

Újabb lépés történt a Dunaferr jövőjének biztosításában: az acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos, Fenyvesi Csaba Gábor és az állami felszámoló képviseletében Mike Ferenc megkezdte az egyeztetéseket nemzetközi szakmai befektetőkkel.

A cél egy hosszú távon működő, környezettudatos ipari modell kialakítása, amely valós esélyt ad a dunaújvárosi vasmű újraindítására

– számolt be a Facebookon dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő.

Kizöldül a Dunaferr

A tárgyalásokban olyan befektetők vesznek részt, akik nem csupán a termelés újraindítását, hanem egy zöld, modern ipari terület létrehozását is szem előtt tartják. Ez a megközelítés lehetővé teszi a Dunaferr infrastruktúrájának minél szélesebb körű hasznosítását, miközben a létrejövő ipari környezet más ágazatok számára is vonzóvá válik. A projekt kiemelten fontos Dunaújváros gazdasága és a térség munkaerőpiaca számára.

A háttérben nemzetközi jogi és pénzügyi szakértők dolgoznak azon, hogy egy stabil, hosszú távon fenntartható üzleti modell szülessen, amely elkerüli a múltbeli kudarcok ismétlődését. A magyar állam továbbra is biztosítja a fenntartás költségeit, ahogyan azt az állami felszámolás előtt is tette.

Jelentős előrelépés, hogy januárban több mint hatvan korábbi dolgozó visszatért a vállalathoz.

Ők az előkészítő munkákban, valamint az újraindítási folyamatban vesznek részt, előkészítve a vasmű zöld jövőjét. A döntéshozók szerint a következő hónapokban körvonalazódhat a végleges megoldás, a közvélemény pedig további tájékoztatásra számíthat.

A Dunaferr ügye jól mutatja, hogy a hagyományos iparágak és a fenntartható fejlődés nem zárják ki egymást: a modern, környezetbarát ipari modell megvalósítása új esélyt ad a régió gazdaságának és munkahelyteremtésének.