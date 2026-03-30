Lázár János eldöntötte: egyszerre hathavi fizetést utal ki több száz dolgozónak, ők járnak nagyon jól – napokon belül érkezik az ajándék pénz

Váratlan döntést hozott Lázár János építési és közlekedési miniszter. Áprilisban a MÁV-hoz tartozó rendvédelmi feladatot ellátók is megkapják a fegyverpénzt.
2026.03.30, 16:57
Frissítve: 2026.03.30, 17:18

Egyedi miniszteri döntéssel a MÁV csoport fegyveres, biztonsági feladatot ellátó munkavállalói is hathavi többletjuttatást kapnak, hasonlóan a rendőrség, a honvédség, illetve a katasztrófavédelem kötelékében szolgáló bajtársaik fegyverpénzéhez – közölte a vasúttársaság hétfő délután.

Noha a fegyverpénzre vonatkozó jogszabály nem vonatkozik a MÁV csoport említett munkavállalóira, 

Lázár János építési és közlekedési miniszter egyedi döntéssel az extra juttatás kifizetéséről intézkedett.

Azzal indokolta a döntését, hogy a nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségű vasúti infrastruktúra, valamint a kritikus és veszélyes szállítmányok biztonsága alapvetően értékelődött fel az elmúlt időszakban.

Az extra juttatás – amelyet a MÁV csoport saját forrásaiból biztosít – április elején érkezik a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Fegyveres Biztonsági Őrség (FBÖ) szervezet mintegy 370 fős állományához.

Négy év után kaptak a fegyveres és rendvédelmi dolgozók fegyverpénzt

Január 30-án kapták meg az arra jogosult katonák a hathavi illetményüknek megfelelő fegyverpénzt. A kormány döntése idén 80 ezer fegyverest érintett. A szolgálati juttatás összege a hathavi alapilletménnyel vagy egyedi illetménnyel egyezik meg. Azok jogosultak rá, akiknek a szolgálati viszonya 2025. december 31-én fennállt, valamint azok is, akiknek szolgálati viszonya 2025 során szolgálatellátással összefüggő sérülés vagy megbetegedés miatt szűnt meg. A kormányrendelet meghatározza a fegyverpénzre való jogosultságot kizáró okokat is. Utoljára 2022-ben fizetett az állam fegyverpénzt.

 

 

