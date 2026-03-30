Döntöttek az osztrákok: gigantikus gyárat építenek Magyarországon, innen akarják újjáépíteni Ukrajnát – már le is tették az alapkövét
Nyíregyházán indította el eddigi legnagyobb beruházását az osztrák HABAU csoporthoz tartozó MCE: a mintegy 50 millió eurós (közel 20 milliárd forintos) fejlesztéssel egy modern acélszerkezet-gyártó üzem épül a Déli Ipari Parkban. Az új gigantikus gyár nemcsak a vállalat növekedési terveiben játszik kulcsszerepet, hanem a régiós ipari kapacitások bővítésében is, különös tekintettel a jövőbeni exportlehetőségekre.
A beruházást az MCE Nyíregyháza Kft. valósítja meg, mely az osztrák HABAU Group részeként működik. Az új létesítmény acélhidak és egyéb nagy teherbírású acélszerkezetek gyártására, valamint azok integrált felületkezelésére szolgál majd. A gyár a Céh Zrt. tervei alapján épül meg zöldmezős beruházásként – számolt be róla a Magyar Építők oldala.
A projektnyitót 2026. március 26-án tartották, ahol az osztrák hagyományoknak megfelelően nem klasszikus alapkőletétel történt: a résztvevők közösen, jelképesen az első ásónyom kiásásával indították el az építkezést.
A fejlesztés keretében egy mintegy 20 ezer négyzetméteres komplexum jön létre, mely két gyártócsarnokból, egy irodaházból és további kiszolgáló épületekből áll.
Az üzemet napelemes rendszerrel is felszerelik, az épületek magassága eléri a 11 métert. A létesítmény a tervek szerint mintegy 250 munkavállalónak biztosít majd munkahelyet.
A kivitelezés várhatóan két évet vesz igénybe. A beruházás lezárását követően az MCE a jelenlegi, Tünde utcai telephelyét teljes egészében áthelyezi az új ipari parkba, ahol egy korszerűbb, nagyobb kapacitású gyártóbázison folytatja tevékenységét.
Hubert Wetschnig, a HABAU Group ügyvezetője a projektnyitón hangsúlyozta: a fejlesztés jelentősen erősíti a cég versenyképességét a nemzetközi acél- és hídépítés területén. Az új üzemben a legmodernebb gépeket és darurendszereket telepítik, ami érdemben növeli a gyártási hatékonyságot, és lehetővé teszi a növekvő európai kereslet kiszolgálását.
A beruházás stratégiai jelentősége túlmutat a jelenlegi piaci igényeken: Günther Dorrer, az MCE GmbH ügyvezető igazgatója szerint a fejlesztés fontos szerepet játszhat abban is, hogy a vállalat a jövőben részt vegyen az ukrajnai újjáépítési projektekben.
A tervek szerint a háború lezárását követően a nyíregyházi gyárból indulhatna az export ezekhez a munkákhoz.
Kovács Attila, az MCE Hungary Kft. ügyvezetője megerősítette, hogy a vállalat profilja nem változik: továbbra is nagyméretű, komplex acélszerkezetek, elsősorban hidak gyártására koncentrálnak. A cég jelenleg is nemzetközi piacokra termel, a gyártott hídelemeket saját kivitelezésben állítják össze.
Az MCE Nyíregyháza Kft. 1989 óta van jelen a városban, és azóta folyamatosan gyárt acélszerkezeteket hazai és exportpiacokra. A HABAU Group, melyhez a vállalat tartozik, 13 céget fog össze, és az építőipar számos területén aktív az infrastruktúra-fejlesztéstől az ipari kivitelezésig. A csoport mintegy 7000 munkavállalót foglalkoztat, éves árbevétele eléri a 2,02 milliárd eurót (nagyjából 770 milliárd forintot), amivel az osztrák építőipar négy legnagyobb szereplője közé tartozik.
Ilyen gyár még nem volt Magyarországon, most megépítik: kiszorítja az osztrák építőanyagot
A Pro-Solum hazai tulajdonú vállalat speciális beton gyártására alkalmas üzemet épít Bagon 2,5 milliárd forintból, amelyhez a kormány 625 millió forintos támogatást biztosít. A beruházás célja, hogy kiváltsa az eddigi, főként ausztriai importot, és erősítse a magyar építőipar versenyképességét. Az ágazat kiemelt jelentőségű a gazdaságban, mintegy 350 ezer embernek ad munkát, és tavaly 8400 milliárd forintos termelési értéket ért el. Pest vármegyében az elmúlt tíz évben jelentős ipari fejlődés ment végbe, az állami támogatásoknak köszönhetően az ipari teljesítmény két és félszeresére nőtt. A kormány a hazai vállalkozások támogatását továbbra is prioritásként kezeli, miközben az energiaellátási kockázatok miatt a földgáztartalékok feltöltéséről is döntés született.