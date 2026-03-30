Döntöttek az osztrákok: gigantikus gyárat építenek Magyarországon, innen akarják újjáépíteni Ukrajnát – már le is tették az alapkövét

Nyíregyházán indította el eddigi legnagyobb beruházását az osztrák HABAU csoporthoz tartozó MCE: a mintegy 50 millió eurós (közel 20 milliárd forintos) fejlesztéssel egy modern acélszerkezet-gyártó üzem épül a Déli Ipari Parkban. Az új gigantikus gyár nemcsak a vállalat növekedési terveiben játszik kulcsszerepet, hanem a régiós ipari kapacitások bővítésében is, különös tekintettel a jövőbeni exportlehetőségekre.

A beruházást az MCE Nyíregyháza Kft. valósítja meg, mely az osztrák HABAU Group részeként működik. Az új létesítmény acélhidak és egyéb nagy teherbírású acélszerkezetek gyártására, valamint azok integrált felületkezelésére szolgál majd. A gyár a Céh Zrt. tervei alapján épül meg zöldmezős beruházásként – számolt be róla a Magyar Építők oldala.

A projektnyitót 2026. március 26-án tartották, ahol az osztrák hagyományoknak megfelelően nem klasszikus alapkőletétel történt: a résztvevők közösen, jelképesen az első ásónyom kiásásával indították el az építkezést.

A fejlesztés keretében egy mintegy 20 ezer négyzetméteres komplexum jön létre, mely két gyártócsarnokból, egy irodaházból és további kiszolgáló épületekből áll.

Az üzemet napelemes rendszerrel is felszerelik, az épületek magassága eléri a 11 métert. A létesítmény a tervek szerint mintegy 250 munkavállalónak biztosít majd munkahelyet.

A kivitelezés várhatóan két évet vesz igénybe. A beruházás lezárását követően az MCE a jelenlegi, Tünde utcai telephelyét teljes egészében áthelyezi az új ipari parkba, ahol egy korszerűbb, nagyobb kapacitású gyártóbázison folytatja tevékenységét.

Hubert Wetschnig, a HABAU Group ügyvezetője a projektnyitón hangsúlyozta: a fejlesztés jelentősen erősíti a cég versenyképességét a nemzetközi acél- és hídépítés területén. Az új üzemben a legmodernebb gépeket és darurendszereket telepítik, ami érdemben növeli a gyártási hatékonyságot, és lehetővé teszi a növekvő európai kereslet kiszolgálását.

A beruházás stratégiai jelentősége túlmutat a jelenlegi piaci igényeken: Günther Dorrer, az MCE GmbH ügyvezető igazgatója szerint a fejlesztés fontos szerepet játszhat abban is, hogy a vállalat a jövőben részt vegyen az ukrajnai újjáépítési projektekben.

A tervek szerint a háború lezárását követően a nyíregyházi gyárból indulhatna az export ezekhez a munkákhoz.

Kovács Attila, az MCE Hungary Kft. ügyvezetője megerősítette, hogy a vállalat profilja nem változik: továbbra is nagyméretű, komplex acélszerkezetek, elsősorban hidak gyártására koncentrálnak. A cég jelenleg is nemzetközi piacokra termel, a gyártott hídelemeket saját kivitelezésben állítják össze.