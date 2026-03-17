BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Magyar zöldhidrogén hajtja a ljubljanai buszokat

A Messer Hungarogáz szállít hidrogént Szlovénia első nyilvános hidrogéntöltő állomásához. A hidrogénbusz Magyarországon sem ismeretlen, bár még csak próbaköröket futott egyes nagyvárosokban.
VG
2026.03.17, 15:43
Frissítve: 2026.03.17, 16:01

Ljubljanában februárban megnyílt Szlovénia első nyilvános hidrogéntöltő állomása az alternatív üzemanyagtöltő park részeként. A projektben a Messer csoport két regionális vállalata is kulcsszerepet vállalt: a hidrogéntöltő állomás létesítésében a Messer Slovenija működött közre, míg a hidrogénbuszokat kezdetben a magyarországi Messer Hungarogáz Kft. látja el gázzal.

Magyarországról szállít hidrogént a Messer a szlovén hidrogénbuszhoz / Fotó: Messer

Az ellátás magyarországi forrásokra épül. A kft. vállalat speciális, tréleres hidrogénszállító járműflottája ma Magyarországon a legnagyobb ilyen flotta.

A beruházás az Európai Unió alternatívüzemanyag-infrastruktúra fejlesztését támogató programjaihoz is kapcsolódik. A főberuházó energiaszolgáltató az Energetika Ljubljana és a Ljubljana Public Transport (LPP) közlekedési vállalat. Sikeresen pályáztak együtt a CEF AFIF (CEF Alternative Fuel Infrastructure Facility) kiírásra, amelynek célja az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának gyorsított kiépítése és a közlekedés dekarbonizálása az Európai Unióban.

A hidrogénbuszok mellett elektromosok is futnak Ljubljanában

A ljubljanai Stanezice városrészben kialakított töltőpark Szlovéniában az első, amely autóbuszokat, tehergépjárműveket és személyautókat is kiszolgálhat. Kezdetben napi akár 25 buszt vagy 150 személyautót láthat el. A ljubljanai közösségi közlekedésében jelenleg nyolc Mercedes-Benz eCitaro G hidrogénüzemanyag-cellás busz közlekedik, az idén továbbiakat állíthatnak forgalomba. 

A közlekedési vállalat további elektromos buszokat is beszerez, az idén a tervek szerint 28-at. 

Magyarországon egy a szlovéniaihoz hasonló hidrogénberuházás az engedélyezés és a telepítés jelenlegi rendszere alapján 2028 körül képzelhető el, bár kisebb projektek korábban is létrejöhetnek. Már több kezdeményezés is napirenden van – például hidrogénvölgyprojektek, taxi- és hulladékszállító járműflották hidrogénes átállása –, így a következő években felgyorsulhatnak az ezzel kapcsolatos fejlesztések.

Erősek a Messer magyarországi hidrogénpozíciói

A Messer globális iparigáz-piaci szereplő, egyben hidrogéngyártóként és technológiai partnerként is részt vesz a hazai hidrogénprojektek fejlesztésében a teljes hidrogénértéklánc mentén. A Messer Hungarogáz Kft. hazánk egyik vezető iparigáz-, ezen belül hidrogéngyártó és -forgalmazó vállalata. Több évtizedes tapasztalata van a hidrogéntechnológia területén, és piacvezető a nagyipari on-site gázelőállító üzemek építésében és üzemeltetésében.

A Messer zöldhidrogén-szakértőként a teljes értékláncot lefedi

  • az elektrolizáló technológiák integrációjától
  • a hidrogén tárolásán
  • és szállításán át
  • a hidrogéntöltő állomások infrastruktúrájának kialakításáig.

Szakértő mérnöki és logisztikai csapata részt vesz a hidrogénmobilitási és energetikai projektek fejlesztésében.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu