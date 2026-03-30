Megjelent Magyarországon a világ egyik legnagyobb szállodalánca, ez az első luxushotele: 152 szoba, és a legjobb helyen van – fotók
A spanyol alapítású Meliá Hotels International új fejezetet nyitott európai jelenlétében 2026. március 23-án, amikor a négycsillagos belvárosi szálloda, a Hotel President Budapest csatlakozott az Affiliated by Meliá hálózathoz – közölte a Hotelpremio Group.
Ez azt jelenti, hogy a hotel továbbra is a 1912 Hotels tulajdonában és üzemeltetésében marad, miközben kereskedelmi együttműködésbe kezd a Meliá Hotels International vállalattal, profitálva a Mélia globális értékesítési hálózatából. Ez a lépés egyben történelmi pillanat is, hiszen a vállalat magyarországi debütálását is jelenti, megnyitva törzsvendégeinek is az utat Magyarország fővárosa felé.
A belváros szívében elhelyezkedő, 152 szobás, négycsillagos szálloda art deco homlokzattal koronázott épületében működő Hotel President Budapest az időtálló eleganciát ötvözi a modern kifinomultsággal. A szálloda méltán híres tetőterasza – a város egyik leglélegzetelállítóbb helyszíne – páratlan panorámát kínál Budapest látképére, az Országház építészeti nagyszerűségétől a Budai-hegység lankás vonulatáig.
A gasztronómia szintén kiemelt szerepet kap: a tetőn található Intermezzo Restaurant & Café kreatív megközelítésben értelmezi újra a klasszikus magyar ízeket, helyi inspirációból készült fogásokat kínálva a vendégeknek. Az üzleti utazók és rendezvényszervezők számára a szálloda 267 négyzetméternyi, három multifunkcionális teremmel, biztosít rugalmasan alakítható teret kisebb létszámú eseményekhez.
A Meliá európai terjeszkedésének legújabb állomásaként a szálloda az elkövetkező három évben jelentősen átalakul, és az INNSiDE by Meliá márka égisze alatt folytatja tovább működését, eza csoport egyik legdinamikusabban fejlődő lifestyle márkája.
A jövőbeni INNSiDE Budapest, a márkára jellemző modern esztétikát, kreatív szemléletet, rugalmas közösségi tereket és a helyi ihletésű élményeket valósítja meg a magyar piacon. Célja, hogy kortárs találkozóhellyé alakítsa a szállodát a kíváncsi, kultúra iránt nyitott utazók számára.
A vállalat magyarországi belépése kapcsán Gabriel Escarrer, a Meliá Hotels International elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott: „Első budapesti szállodánk megnyitása mérföldkő a Meliá számára, miközben tovább terjeszkedünk az inspiráló úti célok irányába.”
Audun Lekve, a 1912 Hotels vezérigazgatója így fogalmazott: „A budapesti INNSiDE by Meliá bevezetése és kialakítása fontos lépés portfóliónk fejlődésében. A Meliával való együttműködés lehetővé teszi, hogy a helyi sajátosságokat egy világszerte elismert lifestyle márkával ötvözzük, támogatva hosszú távú növekedési céljainkat, miközben tovább fejlesztjük vendégélmény-kínálatunkat.”
A Meliá Hotels Internationalről
Az 1956-ban Palma de Mallorcán (Spanyolország) alapított Meliá Hotels International 70. évfordulóját ünnepli, és Spanyolország legnagyobb szállodavállalataként, valamint a világ egyik meghatározó szereplőjeként ismert. Vezető szerepét olyan elismerések is bizonyítják, mint az S&P Global által odaítélt „Európa legfenntarthatóbb szállodavállalata” cím vagy a Top Employer Large Enterprise 2026 minősítés, amelyek a fenntarthatóság, a tehetséggondozás és a működési kiválóság iránti elkötelezettségét hangsúlyozzák.
A vállalat több mint 400 szállodát (már üzemelő és még fejlesztés alatt álló egységeket egyaránt) magában foglaló portfólióval rendelkezik a világ jelentős úti céljain, és kilenc márkát működtet, amelyek különböző utazási stílusokhoz és vendégprofilokhoz igazodnak: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá és Affiliated by Meliá.
Valamennyi almárkát közös cél vezérli: autentikus, emlékezetes élmények a vállalatot meghatározó mediterrán értékek szellemében. Az innovációra, digitális átalakulásra és felelős turizmusra épülő stratégiai jövőkép révén a Meliá tovább erősíti iparági vezető szerepét, fenntartható értéket teremtve érintettjei számára, és aktívan hozzájárulva a működési területei társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődéséhez.