Őrület, mi történt a budapesti ingatlanokkal, tíz éve nem volt ilyet: most három kerületben kell vásárolni – ennyi a négyzetméterár

Tavaly látványosan felpörgött a budapesti újlakás-piac. A meghirdetett lakások száma és az értékesítések is megugrottak a fővárosban, mint ahogyan az ingatlanárak is.
VG/MTI
2026.03.26, 06:50
Frissítve: 2026.03.26, 10:57

Az elmúlt évtized legnagyobb növekedését érte el 2025-ben a fővárosi újlakás-piac: a beruházók 11 400 lakást hirdettek meg, ami éves összevetésben 55 százalékos növekedés – közölte a Cordia, Magyarország meghatározó ingatlanfejlesztője.

A meghirdetett lakások száma és az értékesítések is megugrottak a fővárosban, mint ahogyan az ingatlanárak is / Fotó: Super8 / Shutterstock
 A meghirdetett lakások száma és az értékesítések is megugrottak a fővárosban, mint ahogyan az ingatlanárak is / Fotó: Super8 / Shutterstock

Bővült a lakáspiac Budapesten, de egyúttal az ingatlanárak is emelkedtek tavaly

Kiemelték, hogy nem csak a kínálat, az eladások is kilőttek: tavaly mintegy 9800 új lakás talált vevőre Budapesten, az egy évvel korábbi csaknem 7400 után. Az új projektek több mint fele a 11 legnagyobb szereplőhöz, köztük a Cordiához kötődik.

A tájékoztatás szerint tavaly is a XIII. kerületben indították a legtöbb fejlesztést a beruházók, az év végi fővárosi újlakás-kínálat csaknem 30 százaléka onnan származott. Ebben a kerületben, közvetlenül a Duna-partján épülő új negyed, a Cordiához köthető Marina City lakásai rozsdaövezeti besorolásúak.

A VIII. kerületben a kínálat növekedésének hajtóereje a Corvin sétány folytatásaként épülő 205 lakásos, eredetileg irodaháznak tervezett Corvin Campus.

A XIV. kerületben az elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb kínálatbővülése zajlott le 2025-ben, a csaknem 600 zöldövezeti lakás harmada a Cordia Thermal Zugló lakóparkjának részeként épül fel.

Felhívták a figyelmet, hogy a piac növekedése mellett az árak is emelkedtek, december végére a kínálat átlagos négyzetméterára elérte az 1,9 millió forintot, ami éves összevetésben 14 százalékos növekedés.

Új lendületet kaphat az Otthon Start program – további fontos terveket árult el a miniszter

Az Otthon Start program dinamikusan növekszik, és mára meghaladta a 30 ezret a folyósított hitelszerződések száma – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője szombaton Gödöllőn. Hankó Balázs a harmadik Otthon Start Expón arról beszélt, hogy a kormány olyan otthon- és lakástámogatás elindításáról döntött, amelynek nem feltétele a házasságkötés, mert megértette a fiatalok üzenetét, amely az elköteleződés előtti biztos háttér igényéről szól.

A tárcavető hozzátette, ezt mutatja, hogy ma minden második Otthon Start programos hitelszerződés létrejötte után házasságkötés is születik. „Azaz azt is mondhatjuk, hogy a legjobb randimakerprogram az Otthon Start program az elmúlt időszak vonatkozásában” – fogalmazott a miniszter.

A miniszter elmondta, szintén lényeges, hogy az Otthon Start programot kiegészítve a jövőben a fiatalok élhetnek a CSOK Plusz vagy a babaváró program által kínált lehetőségekkel, valamint az illetékmentességgel. Emellett gyermekvállalás esetén további, vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetnek.

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
