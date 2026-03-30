Deviza
EUR/HUF387,75 -0,39% USD/HUF338,52 -0,07% GBP/HUF446,63 -0,4% CHF/HUF423,19 -0,08% PLN/HUF90,4 -0,51% RON/HUF76,07 -0,37% CZK/HUF15,8 -0,49% EUR/HUF387,75 -0,39% USD/HUF338,52 -0,07% GBP/HUF446,63 -0,4% CHF/HUF423,19 -0,08% PLN/HUF90,4 -0,51% RON/HUF76,07 -0,37% CZK/HUF15,8 -0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3% BUX120 770,78 -0,78% MTELEKOM2 050 -0,97% MOL4 012 +0,45% OTP35 020 -1,9% RICHTER11 900 -0,17% OPUS424 +7,61% ANY6 820 -1,16% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS4 700 +6,82% BUMIX8 666,31 -0,61% CETOP4 012,87 -0,3% CETOP NTR2 514,41 -0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adomány
kórház
felújítás

Meglepő döntést hozott az egyik leggazdagabb magyar: kinyitotta a pénztárcáját, 8,5 milliárd forintot oszt szét a kulcsfontosságú kórháznak – teljes felújítás kezdődik

Magántámogatásnak köszönhetően újulnak meg a Bethesda Gyermekkórház évtizedes gyógyító terei. Az együttműködés keretében összesen mintegy 7,5 milliárd forintból felújítják az épületeket, a műtőket és az infrastrukturális rendszereket is. Az idén érkező egymilliárd forintos támogatásból már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások a kórházban.
VG
2026.03.30, 12:52
Frissítve: 2026.03.30, 13:14

Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Bethesda Gyermekkórházban egy elkötelezett magánadományozónak köszönhetően. A 15 évre szóló együttműködés középpontjában a gyógyító terek – a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek – korszerűsítése áll, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben gyógyulhassanak.​

Nagylelkű adomány segíti a gyermekkórházat / Fotó: Pisit Limtrairat

A Bethesda Gyermekkórház évente 200 ezer, 0–18 éves korú gyermeket lát el, betegeinek több mint fele vidékről érkezik. Az intézmény öt országos jelentőségű centrumnak is otthont ad: itt működik

  • az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ,
  • a Gyermekepilepszia Központ,
  • az Otthonlélegeztetett Gyermekek Központja,
  • a Gyermekrehabilitációs Központ és a Fájdalomkezelő Centrum is,

amelyek országosan fogadnak gyermekeket egyedülálló profillal. Az orvosok és szakdolgozók sokszor a rendelkezésre álló, elöregedett infrastruktúra határait feszegetve végzik munkájukat.

A most induló, Magyarországon egyedülálló léptékű támogatói együttműködés ezt a helyzetet változtatja meg.

Az első, idén érkező egymilliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket a következő 15 évben további évi 500 millió, tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatás követ.

Az első ütemben az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó megújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A nagylelkű magánadomány széles körű infrastrukturális megújulást jelent, és új szintre emeli a gyógyítás biztonságát is: a betegbiztonságot erősítő rendszerek, a sürgősségi ellátás feltételei, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés több évtizedes elemei is megújulnak. Középtávon egy teljes épületszárny korszerűsítése és bővítése is megvalósul, új tereket biztosítva többek között a járóbeteg-ellátás, a mozgásterápia, a neurológiai gondozás, valamint a gyermekhospice és palliatív ellátás számára.

Ezért választotta a gyermekkórházat az adományozó

A négygyermekes édesapa személyes tapasztalatai nyomán, a kórház munkájának alapos megismerése és a szükségletek felmérése után döntött a Bethesdát támogató hosszú távú elköteleződés mellett. Bízik benne, hogy példája másokat is ösztönöz majd fontos társadalmi ügyek támogatására. A Bethesda Gyermekkórház közössége végtelenül hálás annak a sok ezer embernek, akik támogatásukkal, adományukkal, gondoskodásukkal évek óta hozzájárulnak a gyógyító munkához. Ez a nagylelkű felajánlás ehhez a hosszú ideje tartó közösségi összefogáshoz csatlakozik, és emeli új szintre azt.

Velkey György János, a kórház főigazgatója kiemelte: „Ez az önzetlen támogatás rendkívüli mérföldkő intézményünk történetében. Azon túl, hogy megújulnak az intézmény falai, hosszú távon hozzájárul a gyermekek biztonságos, korszerű ellátásához. Különösen nagyra értékeljük, hogy az adományozó egy ilyen stabil alapokat biztosító, távlati fejlesztési program mellé állt, és ezzel bizalmat szavazott kórházunk közösségének. A fejlesztés léptéke és összetettsége azonban messze túlmutat intézményünk keretein, mert a hazai gyermekgyógyászat megerősítéséhez is nagyban hozzájárul.”

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu