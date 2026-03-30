Meglepő döntést hozott az egyik leggazdagabb magyar: kinyitotta a pénztárcáját, 8,5 milliárd forintot oszt szét a kulcsfontosságú kórháznak – teljes felújítás kezdődik
Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Bethesda Gyermekkórházban egy elkötelezett magánadományozónak köszönhetően. A 15 évre szóló együttműködés középpontjában a gyógyító terek – a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek – korszerűsítése áll, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben gyógyulhassanak.
A Bethesda Gyermekkórház évente 200 ezer, 0–18 éves korú gyermeket lát el, betegeinek több mint fele vidékről érkezik. Az intézmény öt országos jelentőségű centrumnak is otthont ad: itt működik
- az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ,
- a Gyermekepilepszia Központ,
- az Otthonlélegeztetett Gyermekek Központja,
- a Gyermekrehabilitációs Központ és a Fájdalomkezelő Centrum is,
amelyek országosan fogadnak gyermekeket egyedülálló profillal. Az orvosok és szakdolgozók sokszor a rendelkezésre álló, elöregedett infrastruktúra határait feszegetve végzik munkájukat.
A most induló, Magyarországon egyedülálló léptékű támogatói együttműködés ezt a helyzetet változtatja meg.
Az első, idén érkező egymilliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket a következő 15 évben további évi 500 millió, tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatás követ.
Az első ütemben az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó megújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A nagylelkű magánadomány széles körű infrastrukturális megújulást jelent, és új szintre emeli a gyógyítás biztonságát is: a betegbiztonságot erősítő rendszerek, a sürgősségi ellátás feltételei, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés több évtizedes elemei is megújulnak. Középtávon egy teljes épületszárny korszerűsítése és bővítése is megvalósul, új tereket biztosítva többek között a járóbeteg-ellátás, a mozgásterápia, a neurológiai gondozás, valamint a gyermekhospice és palliatív ellátás számára.
Ezért választotta a gyermekkórházat az adományozó
A négygyermekes édesapa személyes tapasztalatai nyomán, a kórház munkájának alapos megismerése és a szükségletek felmérése után döntött a Bethesdát támogató hosszú távú elköteleződés mellett. Bízik benne, hogy példája másokat is ösztönöz majd fontos társadalmi ügyek támogatására. A Bethesda Gyermekkórház közössége végtelenül hálás annak a sok ezer embernek, akik támogatásukkal, adományukkal, gondoskodásukkal évek óta hozzájárulnak a gyógyító munkához. Ez a nagylelkű felajánlás ehhez a hosszú ideje tartó közösségi összefogáshoz csatlakozik, és emeli új szintre azt.
Velkey György János, a kórház főigazgatója kiemelte: „Ez az önzetlen támogatás rendkívüli mérföldkő intézményünk történetében. Azon túl, hogy megújulnak az intézmény falai, hosszú távon hozzájárul a gyermekek biztonságos, korszerű ellátásához. Különösen nagyra értékeljük, hogy az adományozó egy ilyen stabil alapokat biztosító, távlati fejlesztési program mellé állt, és ezzel bizalmat szavazott kórházunk közösségének. A fejlesztés léptéke és összetettsége azonban messze túlmutat intézményünk keretein, mert a hazai gyermekgyógyászat megerősítéséhez is nagyban hozzájárul.”