Meglepő döntést hozott az egyik leggazdagabb magyar: kinyitotta a pénztárcáját, 8,5 milliárd forintot oszt szét a kulcsfontosságú kórháznak – teljes felújítás kezdődik

Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indul a Bethesda Gyermekkórházban egy elkötelezett magánadományozónak köszönhetően. A 15 évre szóló együttműködés középpontjában a gyógyító terek – a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek – korszerűsítése áll, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben gyógyulhassanak.​

Nagylelkű adomány segíti a gyermekkórházat / Fotó: Pisit Limtrairat

A Bethesda Gyermekkórház évente 200 ezer, 0–18 éves korú gyermeket lát el, betegeinek több mint fele vidékről érkezik. Az intézmény öt országos jelentőségű centrumnak is otthont ad: itt működik

az Égéssérült Gyermekeket Ellátó Országos Központ,

a Gyermekepilepszia Központ,

az Otthonlélegeztetett Gyermekek Központja,

a Gyermekrehabilitációs Központ és a Fájdalomkezelő Centrum is,

amelyek országosan fogadnak gyermekeket egyedülálló profillal. Az orvosok és szakdolgozók sokszor a rendelkezésre álló, elöregedett infrastruktúra határait feszegetve végzik munkájukat.

A most induló, Magyarországon egyedülálló léptékű támogatói együttműködés ezt a helyzetet változtatja meg.

Az első, idén érkező egymilliárd forintos támogatásnak köszönhetően már most elindulhatnak a legsürgetőbb beruházások, amelyeket a következő 15 évben további évi 500 millió, tehát összesen mintegy 7,5 milliárd forintos támogatás követ.

Az első ütemben az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó megújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A nagylelkű magánadomány széles körű infrastrukturális megújulást jelent, és új szintre emeli a gyógyítás biztonságát is: a betegbiztonságot erősítő rendszerek, a sürgősségi ellátás feltételei, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés több évtizedes elemei is megújulnak. Középtávon egy teljes épületszárny korszerűsítése és bővítése is megvalósul, új tereket biztosítva többek között a járóbeteg-ellátás, a mozgásterápia, a neurológiai gondozás, valamint a gyermekhospice és palliatív ellátás számára.

Ezért választotta a gyermekkórházat az adományozó

A négygyermekes édesapa személyes tapasztalatai nyomán, a kórház munkájának alapos megismerése és a szükségletek felmérése után döntött a Bethesdát támogató hosszú távú elköteleződés mellett. Bízik benne, hogy példája másokat is ösztönöz majd fontos társadalmi ügyek támogatására. A Bethesda Gyermekkórház közössége végtelenül hálás annak a sok ezer embernek, akik támogatásukkal, adományukkal, gondoskodásukkal évek óta hozzájárulnak a gyógyító munkához. Ez a nagylelkű felajánlás ehhez a hosszú ideje tartó közösségi összefogáshoz csatlakozik, és emeli új szintre azt.