Nincs készpénzes átadás és részletekben csordogáló vagyon: így fizetik ki a kiemelt nyereményeket – ezt a titkos, védett számot kell hívnia, ha nagyon szerencsés volt

Sokan tudják, mire költenék a lottónyereményt, de azt már jóval kevesebben, hogyan jut hozzá a nyertes a pénzhez. Utánajártunk a részleteknek: a főnyereményeket egy összegben utalják, adót nem kell fizetni, és a folyamat minden részlete szigorúan szabályozott.
Zováthi Domokos
2026.03.20, 08:00

A villamosmegállóban, egy kávézó teraszán vagy baráti beszélgetésekben gyakran előkerül a kérdés: ki mire költené a lottóötöst. Luxusautók, lakások, utazás – a válaszok gyorsan jönnek. Amikor viszont szóba kerül, hogyan jut hozzá valaki ténylegesen a nyereményhez, már jóval több a bizonytalanság.

szerencsejáték zrt lottó ötöslottó nyeremény
A főnyeremény 5,9 milliárd forintra emelkedett / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Érdeklődésünkre többen például nem tudták, hogy kell-e adózni a nyeremény után, egyben érkezik-e az összeg, vagy akár részletekben is kérhető-e. Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg a Szerencsejáték Zrt.-t, a vállalat pedig részletesen bemutatta számunkra a nyeremények kifizetésének szabályait.

A társaság válaszából az is kiderült, hogy az ötös lottón 23 sorsolás óta nem volt telitalálat, így a főnyeremény 5,9 milliárd forintra emelkedett, ami minden idők negyedik legnagyobb nyereménye a játék történetében, és egyértelműen nagynyereménynek számít.

Az egyik legfontosabb kérdés a nyeremények adózása. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2024. január 1-jétől a lottónyereményeket már nem terheli személyi jövedelemadó, de a korábbi gyakorlat is az volt, hogy a társaság nettó összegeket hirdetett meg.

Ez azt jelenti, hogy a több milliárd forintos főnyereményt a nyertes teljes egészében megkapja.

Ekkora összeg felett indul külön eljárás

A szabályzat szerint minden 300 millió forint feletti nyeremény kiemelten nagy összegű nyereménynek számít. Ilyen esetben a nyertesnek az úgynevezett nagynyertesvonalat kell hívnia (06-20-933-0630), amelyet

a nemzeti lottótársaság feddhetetlen munkatársa vesz fel.

Az első telefonos beszélgetés során olyan kérdéseket kap a játékos, amelyek alapján beazonosítható, hogy valóban ő a nyertes. Ezt követően kerül sor egy személyes találkozóra, ahol a nyertesnek a nyertes szelvénnyel is igazolnia kell, hogy jogosult a nyeremény felvételére.

A kifizetés minden esetben egy összegben történik, Magyarországon vezetett bankszámlára, amely felett a nyertes igazolhatóan rendelkezési joggal bír, például bankszámlaszerződéssel vagy bankszámlakivonattal.

Nincs részletfizetés, 30 napon belül utalnak

A nyeremények igénylésére a sorsolást követően 90 nap áll rendelkezésre. A kifizetés ezt követően minden esetben 30 napon belül történik meg.

A jelenlegi szabályozás szerint a nyereményeket nem lehet részletekben kérni: a kifizetés minden esetben egyösszegű átutalással történik.

Elszakadt a papucsa, elütötte az időt egy lottó kitöltésével: négymilliárd forintot nyert az ötös lottón

Szerencsejáték-történelmi pillanat, hogy hosszú idő óta először osztja meg az ötös lottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel. A játékos egy szerencsétlen mozdulatnak köszönhetően lett mégiscsak szerencsés, amikor néhány nap múlva milliárdosként ébredt. Aki a nyomdokaiba szeretne lépni, most könnyedén megteheti, ugyanis az ötös lottó e heti várható főnyereménye négymilliárd forint.

Eurojackpot: euróban érkezik a pénz

Az Eurojackpot esetében a kifizetés szintén egy összegben történik, azonban kizárólag Magyarországon nyitott, euróalapú devizabankszámlára utalják az összeget. A nyertesnek itt is igazolnia kell, hogy rendelkezik a számla felett.

A nyeremény ebben az esetben is adómentes.

lottó
Ha szerencsés kezekkel húzzák ki a számokat, elkezdhetünk utánanézni, milyen vonalat kell felhívnunk / Fotó: Ladóczki Balázs

Kisebb nyereményeknél egyszerűbb az eljárás

A rendszer több szintet különböztet meg a nyeremények nagysága alapján:

  • Kétszázezer forint alatti nyeremény esetén a pénz bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen átvehető.
  • 599 999 forintig a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű lottózóiban és kijelölt értékesítőhelyeken fizetik ki az összeget, online játék esetén pedig a belső egyenlegre kerül.
  • Mint írták, 600 ezer forinttól 20 millió forintig nyereményigénylést kell benyújtani a társaság saját üzemeltetésű lottózóiban, amihez személyi igazolvány, lakcímkártya, bankszámlaszám és adóazonosító jel szükséges.
  • 20 és 300 millió forint között – jelentős összegű nyeremény esetén – szintén nyereményigénylés szükséges, és a kifizetés átutalással történik. A saját üzemeltetésű lottózókban a munkatársak segítenek a nyereményigénylés elindításában.

A Szerencsejáték Zrt. válaszaiból így egyértelműen kirajzolódik: a lottónyeremények világa sokkal szabályozottabb, mint ahogy azt sokan elképzelik.

Nincs készpénzes átadás, és nincs részletekben csordogáló vagyon – egyetlen, nagy összegű utalás érkezik, amely akár néhány héten belül megjelenik a nyertes számláján.

Onnantól pedig már valóban csak egy kérdés marad: ki mire költené?

Hihetetlen szigor fogadja a nyerőszámokat: bepillanthattunk a lottósorsolás kulisszái mögé – rossz hírünk van a csalóknak

Az eddigi heti egy helyett szeptember 4-től kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A változtatáson közel 90 ember dolgozott mintegy 15 hónapon keresztül, és 13 informatikai rendszer fejlesztésére volt szükség. Ennek apropóján megnéztük, hogyan őrzik a lottóhúzáshoz szükséges eszközöket.

