Nincs készpénzes átadás és részletekben csordogáló vagyon: így fizetik ki a kiemelt nyereményeket – ezt a titkos, védett számot kell hívnia, ha nagyon szerencsés volt
A villamosmegállóban, egy kávézó teraszán vagy baráti beszélgetésekben gyakran előkerül a kérdés: ki mire költené a lottóötöst. Luxusautók, lakások, utazás – a válaszok gyorsan jönnek. Amikor viszont szóba kerül, hogyan jut hozzá valaki ténylegesen a nyereményhez, már jóval több a bizonytalanság.
Érdeklődésünkre többen például nem tudták, hogy kell-e adózni a nyeremény után, egyben érkezik-e az összeg, vagy akár részletekben is kérhető-e. Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg a Szerencsejáték Zrt.-t, a vállalat pedig részletesen bemutatta számunkra a nyeremények kifizetésének szabályait.
A társaság válaszából az is kiderült, hogy az ötös lottón 23 sorsolás óta nem volt telitalálat, így a főnyeremény 5,9 milliárd forintra emelkedett, ami minden idők negyedik legnagyobb nyereménye a játék történetében, és egyértelműen nagynyereménynek számít.
Az egyik legfontosabb kérdés a nyeremények adózása. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2024. január 1-jétől a lottónyereményeket már nem terheli személyi jövedelemadó, de a korábbi gyakorlat is az volt, hogy a társaság nettó összegeket hirdetett meg.
Ez azt jelenti, hogy a több milliárd forintos főnyereményt a nyertes teljes egészében megkapja.
Ekkora összeg felett indul külön eljárás
A szabályzat szerint minden 300 millió forint feletti nyeremény kiemelten nagy összegű nyereménynek számít. Ilyen esetben a nyertesnek az úgynevezett nagynyertesvonalat kell hívnia (06-20-933-0630), amelyet
a nemzeti lottótársaság feddhetetlen munkatársa vesz fel.
Az első telefonos beszélgetés során olyan kérdéseket kap a játékos, amelyek alapján beazonosítható, hogy valóban ő a nyertes. Ezt követően kerül sor egy személyes találkozóra, ahol a nyertesnek a nyertes szelvénnyel is igazolnia kell, hogy jogosult a nyeremény felvételére.
A kifizetés minden esetben egy összegben történik, Magyarországon vezetett bankszámlára, amely felett a nyertes igazolhatóan rendelkezési joggal bír, például bankszámlaszerződéssel vagy bankszámlakivonattal.
Nincs részletfizetés, 30 napon belül utalnak
A nyeremények igénylésére a sorsolást követően 90 nap áll rendelkezésre. A kifizetés ezt követően minden esetben 30 napon belül történik meg.
A jelenlegi szabályozás szerint a nyereményeket nem lehet részletekben kérni: a kifizetés minden esetben egyösszegű átutalással történik.
Eurojackpot: euróban érkezik a pénz
Az Eurojackpot esetében a kifizetés szintén egy összegben történik, azonban kizárólag Magyarországon nyitott, euróalapú devizabankszámlára utalják az összeget. A nyertesnek itt is igazolnia kell, hogy rendelkezik a számla felett.
A nyeremény ebben az esetben is adómentes.
Kisebb nyereményeknél egyszerűbb az eljárás
A rendszer több szintet különböztet meg a nyeremények nagysága alapján:
- Kétszázezer forint alatti nyeremény esetén a pénz bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen átvehető.
- 599 999 forintig a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű lottózóiban és kijelölt értékesítőhelyeken fizetik ki az összeget, online játék esetén pedig a belső egyenlegre kerül.
- Mint írták, 600 ezer forinttól 20 millió forintig nyereményigénylést kell benyújtani a társaság saját üzemeltetésű lottózóiban, amihez személyi igazolvány, lakcímkártya, bankszámlaszám és adóazonosító jel szükséges.
- 20 és 300 millió forint között – jelentős összegű nyeremény esetén – szintén nyereményigénylés szükséges, és a kifizetés átutalással történik. A saját üzemeltetésű lottózókban a munkatársak segítenek a nyereményigénylés elindításában.
A Szerencsejáték Zrt. válaszaiból így egyértelműen kirajzolódik: a lottónyeremények világa sokkal szabályozottabb, mint ahogy azt sokan elképzelik.
Nincs készpénzes átadás, és nincs részletekben csordogáló vagyon – egyetlen, nagy összegű utalás érkezik, amely akár néhány héten belül megjelenik a nyertes számláján.
Onnantól pedig már valóban csak egy kérdés marad: ki mire költené?
