Nincs készpénzes átadás és részletekben csordogáló vagyon: így fizetik ki a kiemelt nyereményeket – ezt a titkos, védett számot kell hívnia, ha nagyon szerencsés volt

A villamosmegállóban, egy kávézó teraszán vagy baráti beszélgetésekben gyakran előkerül a kérdés: ki mire költené a lottóötöst. Luxusautók, lakások, utazás – a válaszok gyorsan jönnek. Amikor viszont szóba kerül, hogyan jut hozzá valaki ténylegesen a nyereményhez, már jóval több a bizonytalanság.

A főnyeremény 5,9 milliárd forintra emelkedett

Érdeklődésünkre többen például nem tudták, hogy kell-e adózni a nyeremény után, egyben érkezik-e az összeg, vagy akár részletekben is kérhető-e. Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg a Szerencsejáték Zrt.-t, a vállalat pedig részletesen bemutatta számunkra a nyeremények kifizetésének szabályait.

A társaság válaszából az is kiderült, hogy az ötös lottón 23 sorsolás óta nem volt telitalálat, így a főnyeremény 5,9 milliárd forintra emelkedett, ami minden idők negyedik legnagyobb nyereménye a játék történetében, és egyértelműen nagynyereménynek számít.

Az egyik legfontosabb kérdés a nyeremények adózása. A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 2024. január 1-jétől a lottónyereményeket már nem terheli személyi jövedelemadó, de a korábbi gyakorlat is az volt, hogy a társaság nettó összegeket hirdetett meg.

Ez azt jelenti, hogy a több milliárd forintos főnyereményt a nyertes teljes egészében megkapja.

Ekkora összeg felett indul külön eljárás

A szabályzat szerint minden 300 millió forint feletti nyeremény kiemelten nagy összegű nyereménynek számít. Ilyen esetben a nyertesnek az úgynevezett nagynyertesvonalat kell hívnia (06-20-933-0630), amelyet

a nemzeti lottótársaság feddhetetlen munkatársa vesz fel.

Az első telefonos beszélgetés során olyan kérdéseket kap a játékos, amelyek alapján beazonosítható, hogy valóban ő a nyertes. Ezt követően kerül sor egy személyes találkozóra, ahol a nyertesnek a nyertes szelvénnyel is igazolnia kell, hogy jogosult a nyeremény felvételére.

A kifizetés minden esetben egy összegben történik, Magyarországon vezetett bankszámlára, amely felett a nyertes igazolhatóan rendelkezési joggal bír, például bankszámlaszerződéssel vagy bankszámlakivonattal.

Nincs részletfizetés, 30 napon belül utalnak

A nyeremények igénylésére a sorsolást követően 90 nap áll rendelkezésre. A kifizetés ezt követően minden esetben 30 napon belül történik meg.