Kapitány Istvánban egy világ omlik össze, ha meglátja, mennyibe kerül az üzemanyag Csehországban és Lengyelországban: még a végén kénytelen lesz elismerni az orosz olajat

Alaposan rácáfolt a valóság a Tisza Párt több politikusának érvelésére. A Barátság kőolajvezeték elzárását követően ugyanis a cseh és a lengyel üzemanyagárakat hozták fel annak igazolására, miért lenne érdemes leválni az orosz olajról mivel szerintük a nyugati típusú olaj mellett is lehet olcsóbb az üzemanyag. A helyzet azonban úgy fest, Magyarországon ma kevesebbe kerül a benzin és a gázolaj literje, mint a két említett országban. Sőt, Lengyelországban például a gázolaj ára már mintegy száz forinttal magasabb, mint idehaza. A Shelltől érkező Kapitány István mégis rendszeresen az orosz olajról való leválás szükségessége mellett érvel. Mindez valahol érthető: a korábbi munkahelye és saját maga is a Shell részvényein keresztül nagyon jól járt az orosz olajról való levállással.

Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Kapitány Istvánban egy világ omlik össze, ha meglátja, mennyibe kerül a cseh és a lengyel üzemanyag: még a végén kénytelen lesz elismerni az orosz olajat

Hetek óta élénk figyelem kíséri a magyarországi üzemanyagárak alakulását, ennek oka egyrészt az iráni háború. Február 28-án tört ki a katonai konfliktus, miután az amerikai–izraeli erők támadást indítottak a perzsa állam ellen, és megölték az országot 1989 óta vezető Hamenei ajatollahot. Irán válaszul csapásokat mért a környező Öböl-menti országokra, és lezárta a Hormuzi-szorost. Ezen a szűk, alig 40 kilométeres tengeri sávon halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének egyötöde. A szoros lezárása miatt jelentős mennyiség esik ki a világpiacról, emiatt egy hete folyamatosan 100 dollár fölött van az európai piacon mérvadó Brent ára, ami az üzemanyagkutak árazásában is tükröződik szerte Európában.

A másik ok a Barátság kőolajvezeték elzárása. Január 27. óta nem érkezik egy molekula sem az Ukrajnán áthaladó tranzitvezetéken, bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ennek technikai okai vannak, egyre nyilvánvalóbb azonban, hogy politikai döntés áll a háttérben. Ezt nem csak titkosszolgálati információk és műholdfelvételek támasztják alá, hanem maga az ukrán elnök is, aki a hírhedt fenyegetős beszédében kvázi beismerte, hogy kormányváltást szeretne Magyarországon.