Érthetetlen, mit művel az olaj kora reggel: hiába minden, beleszeretett a 100 dolláros árba – megfejtették az elemzők, mi történik
Az Egyesült Államok hiába jelentette be csütörtökön, hogy a következő 30 napra az országok megvásárolhassák a tengeren rekedt orosz nyersolajat és kőolajtermékeket, az olajárak nem nyugszanak. A Brent olaj májusi határidős jegyzése továbbra is 100 dollár per hordó körül, míg az amerikai WTI áprilisi jegyzése 95 dollár per hordó környékén mozog – mutat rá a Reuters.
A piac szerint a legalapvetőbb probléma továbbra is fennáll: a Hormuzi-szoros nem biztonságos a hajózásra
Mindkét irányadó ár több mint 9 százalékkal ugrott meg csütörtökön, és 2022 augusztusa óta a legmagasabb szintjét érte el.
A bejelentés után, péntek hajnalban a Brent ára 10 centtel, azaz 0,1 százalékkal, 100,56 dollár per hordóra emelkedett, ami körülbelül 9 százalékos heti növekedés. Az amerikai WTI nyersolaj ára 16 centtel, azaz 0,2 százalékkal, 95,57 dollár per hordóra csökkent, ugyanakkor így is 7 százalékos heti emelkedést mutatott.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az engedélyt a globális energiapiacok stabilizálása érdekében adták ki, elemzők szerint azonban ez nem oldotta meg a szélesebb kínálati korlátokat.
A piacok megnyugtatására az orosz olajra vonatkozó felmentés és a vészhelyzeti készletek példátlan felszabadítása nem volt elég, mivel a piaci szereplők ezt rövid távú megoldásnak látják, amely nem kezeli az ellátási zavar lényegét. A nyersolaj különböző lejáratú határidős árai közötti felárak a következő hónapokra azt jelzik, hogy a szűkösség továbbra is fennáll
– magyarázta Emril Jamil, az LSEG vezető elemzője.
Jamil szerint a Brent olaj ára azért is maradt továbbra is 100 dollár per hordó körül, mert Európa érzékenyebb az energiabiztonsági problémákra. A WTI jegyzése ezzel szemben azért csökkent valamennyivel, mert az Egyesült Államok hazai termelése képes mérsékelni a kitettséget.
Yang An, a Haitong Futures elemzője is hasonlóképpen látja a helyzetet. „Az engedély kiadása enyhítette a piaci aggodalmakat, de nem oldja meg a legalapvetőbb problémát. A legfontosabb a hajózás helyreállítása a Hormuzi-szorosban.”
Hiába az amerikai kísérlet az olajárak letörésére, azok továbbra is hektikusan mozognak
Az amerikai energiaügyi minisztérium szerdán 172 millió hordó olajat bocsát ki a Stratégiai Kőolajtartalékból (SPR), hogy segítsen megfékezni az elszálló olajárakat. Ezt a Nemzetközi Energiaügynökséggel (IEA) összehangolták, amely rekordmennyiségű, 400 millió hordó olajat szabadít fel stratégiai készletekből az amerikai hozzájárulással együtt.
A stratégiai tartalékok felszabadítása után rövid ideig fellélegzett az olajpiac, ám ezt a közel-keleti kockázatok újbóli felerősödése gyorsan elsöpörte. Irán új legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hámenei ugyanis kijelentette, hogy Irán folytatja a harcot, és nyomásgyakorlásként fenntartja a Hormuzi-szoros lezárását az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben – mutatott rá Tony Sycamore, az IG elemzője egy feljegyzésben.
Ezután egy nappal érkezett az orosz olajra vonatkozó bejelentés, ami az elmúlt órákban nem hozott megnyugvást.
Scott Bessent csütörtökön egy interjúban azt mondta, hogy az amerikai haditengerészet minden erejével azon van, hogy mihamarabb biztosítsa a Hormuzi-szoros biztonságos hajózhatóságát.