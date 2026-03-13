Érthetetlen, mit művel az olaj kora reggel: hiába minden, beleszeretett a 100 dolláros árba – megfejtették az elemzők, mi történik

Az Egyesült Államok hiába jelentette be csütörtökön, hogy a következő 30 napra az országok megvásárolhassák a tengeren rekedt orosz nyersolajat és kőolajtermékeket, az olajárak nem nyugszanak. A Brent olaj májusi határidős jegyzése továbbra is 100 dollár per hordó körül, míg az amerikai WTI áprilisi jegyzése 95 dollár per hordó környékén mozog – mutat rá a Reuters.

A Brent olaj továbbra is a százdolláros szint körül ingadozik / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

A piac szerint a legalapvetőbb probléma továbbra is fennáll: a Hormuzi-szoros nem biztonságos a hajózásra

Mindkét irányadó ár több mint 9 százalékkal ugrott meg csütörtökön, és 2022 augusztusa óta a legmagasabb szintjét érte el.

A bejelentés után, péntek hajnalban a Brent ára 10 centtel, azaz 0,1 százalékkal, 100,56 dollár per hordóra emelkedett, ami körülbelül 9 százalékos heti növekedés. Az amerikai WTI nyersolaj ára 16 centtel, azaz 0,2 százalékkal, 95,57 dollár per hordóra csökkent, ugyanakkor így is 7 százalékos heti emelkedést mutatott.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint az engedélyt a globális energiapiacok stabilizálása érdekében adták ki, elemzők szerint azonban ez nem oldotta meg a szélesebb kínálati korlátokat.

A piacok megnyugtatására az orosz olajra vonatkozó felmentés és a vészhelyzeti készletek példátlan felszabadítása nem volt elég, mivel a piaci szereplők ezt rövid távú megoldásnak látják, amely nem kezeli az ellátási zavar lényegét. A nyersolaj különböző lejáratú határidős árai közötti felárak a következő hónapokra azt jelzik, hogy a szűkösség továbbra is fennáll

– magyarázta Emril Jamil, az LSEG vezető elemzője.

Jamil szerint a Brent olaj ára azért is maradt továbbra is 100 dollár per hordó körül, mert Európa érzékenyebb az energiabiztonsági problémákra. A WTI jegyzése ezzel szemben azért csökkent valamennyivel, mert az Egyesült Államok hazai termelése képes mérsékelni a kitettséget.

Yang An, a Haitong Futures elemzője is hasonlóképpen látja a helyzetet. „Az engedély kiadása enyhítette a piaci aggodalmakat, de nem oldja meg a legalapvetőbb problémát. A legfontosabb a hajózás helyreállítása a Hormuzi-szorosban.”