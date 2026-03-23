Gigászi üzletre készül az OTP Oroszországban, és ez nagyon árulkodó: Moszkva a célpont – 100 milliárd forint mozdulhat meg

Jelentős üzlet készülődik a moszkvai irodapiacon, amelynek főszereplője az OTP oroszországi leánya – írta meg a helyi sajtó.

A Kommerszant legalábbis arról számolt be, hogy az OTP csoport kötelékébe tartozó orosz OTP Bank új székházat keres.

A cikkben nyilatkozó szakértő szerint egy legfeljebb 50 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan ára a kiemelt üzleti negyedekben (állítólag itt is keresnek megfelelő épületet) 22,5–30 milliárd rubel lehet, átszámítva mintegy 90–120 milliárd forint.

Az 50 ezer négyzetméter alapterület nagyjából négyszerese annak, amelyet a bank jelenlegi két központi moszkvai irodája együttesen elfoglal. Ebből azt a tanulságot vonják le, hogy a magyar bankcsoport oroszországi leányvállalata egy ekkora méretű objektum megvásárlásával

vélhetően az oroszországi jelenlétének bővítésére készül.

A Kommerszant az értesülést négy névtelen forrás alapján tette közzé. Az OTP Bank és a Ricci ingatlantanácsadó cég – amelyet a források az ügylet egyik szakmai érintettjeként jelöltek meg – nem nyilatkozott a témában. Cikkünk megjelenése előtt a Világgazdaság ugyancsak érdeklődött az OTP-nél, amint válaszolnak, arról beszámolunk.

Mindenesetre az orosz újság megjegyezte, hogy a bank az ügyletet akár saját forrásból is finanszírozhatja, hiszen ehhez rendelkezésére áll a megfelelő likviditás.

OTP Oroszország: bővülés készül?

Az orosz OTP Bank a magyar OTP Csoport tagja. Oroszországban 2006 óta van jelen, és jelenleg 58 fiókkal rendelkezik. Az „Interfax-100” rangsor alapján az OTP a 19. helyet foglalja el az orosz bankok között az eszközállomány tekintetében.

Ez 2025-ben 776,3 milliárd rubelt tett ki, ami éves szinten 26,3 százalékos növekedést takar. A külföldi tulajdonosú hitelintézetek körében ezzel a mutatóval az OTP-t csak a 12. helyen álló Raiffeisen előzi meg.

Az oroszországi OTP Banknál 2025 végén hatezer ember dolgozott. Jelenleg a társaság két irodaépületben folytatja tevékenységét a moszkvai Vojkovszkaja metróállomás közelében, a város északi részén.

Az egyiket a Metropolis irodaházban bérlik 6,5 ezer négyzetméteren, a másik a Klara Cetkin utcában található és saját tulajdonú. Itt 4,6 ezer négyzetméter áll a rendelkezésükre.

Ez összesen 11,1 ezer négyzetméter. Az IBC Real Estate a fejlemény kapcsán nem tartja kizártnak, hogy a bank

a létszám potenciális növekedését tervezi, és emiatt vásárolhat a jelenleginél lényegesen nagyobb irodaterületet.

Az OTP Bank oroszországi tevékenységének profilbővítési és méretnövelési terveiről az ACRA hitelminősítő már 2024 nyarán beszámolt.