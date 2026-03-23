Gigászi üzletre készül az OTP Oroszországban, és ez nagyon árulkodó: Moszkva a célpont – 100 milliárd forint mozdulhat meg
Jelentős üzlet készülődik a moszkvai irodapiacon, amelynek főszereplője az OTP oroszországi leánya – írta meg a helyi sajtó.
A Kommerszant legalábbis arról számolt be, hogy az OTP csoport kötelékébe tartozó orosz OTP Bank új székházat keres.
A cikkben nyilatkozó szakértő szerint egy legfeljebb 50 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan ára a kiemelt üzleti negyedekben (állítólag itt is keresnek megfelelő épületet) 22,5–30 milliárd rubel lehet, átszámítva mintegy 90–120 milliárd forint.
Az 50 ezer négyzetméter alapterület nagyjából négyszerese annak, amelyet a bank jelenlegi két központi moszkvai irodája együttesen elfoglal. Ebből azt a tanulságot vonják le, hogy a magyar bankcsoport oroszországi leányvállalata egy ekkora méretű objektum megvásárlásával
vélhetően az oroszországi jelenlétének bővítésére készül.
A Kommerszant az értesülést négy névtelen forrás alapján tette közzé. Az OTP Bank és a Ricci ingatlantanácsadó cég – amelyet a források az ügylet egyik szakmai érintettjeként jelöltek meg – nem nyilatkozott a témában. Cikkünk megjelenése előtt a Világgazdaság ugyancsak érdeklődött az OTP-nél, amint válaszolnak, arról beszámolunk.
Mindenesetre az orosz újság megjegyezte, hogy a bank az ügyletet akár saját forrásból is finanszírozhatja, hiszen ehhez rendelkezésére áll a megfelelő likviditás.
OTP Oroszország: bővülés készül?
Az orosz OTP Bank a magyar OTP Csoport tagja. Oroszországban 2006 óta van jelen, és jelenleg 58 fiókkal rendelkezik. Az „Interfax-100” rangsor alapján az OTP a 19. helyet foglalja el az orosz bankok között az eszközállomány tekintetében.
Ez 2025-ben 776,3 milliárd rubelt tett ki, ami éves szinten 26,3 százalékos növekedést takar. A külföldi tulajdonosú hitelintézetek körében ezzel a mutatóval az OTP-t csak a 12. helyen álló Raiffeisen előzi meg.
Az oroszországi OTP Banknál 2025 végén hatezer ember dolgozott. Jelenleg a társaság két irodaépületben folytatja tevékenységét a moszkvai Vojkovszkaja metróállomás közelében, a város északi részén.
- Az egyiket a Metropolis irodaházban bérlik 6,5 ezer négyzetméteren,
- a másik a Klara Cetkin utcában található és saját tulajdonú. Itt 4,6 ezer négyzetméter áll a rendelkezésükre.
Ez összesen 11,1 ezer négyzetméter. Az IBC Real Estate a fejlemény kapcsán nem tartja kizártnak, hogy a bank
a létszám potenciális növekedését tervezi, és emiatt vásárolhat a jelenleginél lényegesen nagyobb irodaterületet.
Az OTP Bank oroszországi tevékenységének profilbővítési és méretnövelési terveiről az ACRA hitelminősítő már 2024 nyarán beszámolt.
Nem egyszerű a moszkvai irodapiac
Az IBC Real Estate adatai szerint egyébként 2025-ben a pénzügyi szektor vállalatai adták a moszkvai irodapiaci kereslet 20 százalékát. Ezek a cégek gyakran kifejezetten irodaházak megvásárlására összpontosítanak, mert ez lehetővé teszi a bérleti díjak emelkedésével járó kockázatok kiszűrését.
Tavaly az irodabérlés Moszkvában átlagosan 18 százalékkal drágult. Egy 50 ezer négyzetméternyi irodaterület bérlése Moszkva központi üzleti negyedeiben jelenleg átlagosan évi 4,5–5 milliárd rubelbe kerül felújított helyiségek esetén, míg berendezés nélkül 2,5–3 milliárd rubelt kérnek.
Szakértők szerint jelenleg szinte lehetetlen jelentős volumenű irodaterületet bérelni Moszkvában. Ez az ingatlanfejlesztők stratégiájával függ össze: a 2026–2028-as időszakra tervezett átadások 74 százalékát kifejezetten eladásra hirdették meg. A Nikoliers becslése szerint Moszkvában jelenleg
az összes irodaterület mindössze 5,7 százaléka áll üresen.
Akárhogy is, ha az OTP Bank ügylete megvalósul, az mindenképpen számottevőnek számítana a moszkvai irodapiacon, pláne, hogy a kereslet általános lassulást mutat. A Ricci adatai szerint 2025-ben összesen 597 ezer négyzetméternyi irodát adtak el, ami éves szinten 37 százalékos mínusz, 2026-ra pedig további 28 százalékos csökkenést jósolnak.
Az ingatlanfejlesztők jelenleg csak rendkívül óvatosan indítanak el új projekteket.