Reptéri vasút: "attraktív" állomáshasználati díjat fizetnek majd az utasok

Az új ferihegyi terminál építése és vasúti összeköttetése együtt járul majd ahhoz hozzá, hogy a Budapest Airport régiós légi személy- és árufuvarozási központtá váljon. A reptéri vasút megépítése körülbelül egymilliárd euróba kerül, de ezt nem a magyar állam, hanem a koncessziót elnyerő társaság fogja fizetni.
VG
2026.03.17, 18:54
Frissítve: 2026.03.17, 19:17

A ferihegyi repülőtér fejlődését két nagy porjekt segíti, a Terminál Plusz és a reptéri vasút – ismertette a Magyar Vasút 360 konferencián Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára. Magyarázata szerint a magyar állam 2024-ben éppen e két projekt érdekében vásárolta vissza a Budapest Airportot.

reptéri vasút
A reptéri vasút viheti majd a ferihegyi utasforgalom közel felét / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nyilvánvaló volt ugyanis, hogy a társaság által üzemeltetett létesítmény kapacitását hosszú távon kell kezelni, erre az elvárásra pedig nem lett volna megfelelő válasz az I. terminál újranyitása. Az újranyitással csak a működési költségek duplázódtak volna meg, és a lowcost légitársaságok helyzete javult volna. Azonban nem kerültünk volna közelebb ahhoz, hogy a repülőtér személy- és áruszállító központtá fejlődjön a térségben. Ez volt az az elvárás, amely miatt nem volt elfogadható a két felmerült közül az a fejlesztési stratégia sem, amely a repülőtérre a rövid távú haszonszerzés érdekében bevásárlóközpontot telepített volna.

Új lehetőséget teremtett az állam

A visszavásárlás azonban lehetővé tette az infrastruktúra hosszú távú fejlesztését. Első elemének, a Terminál Plusz koncepciónak a létjogosultságát már a 2025-ben közel 20 millió fős repülőtéri forgalom is igazolta. A már elindult projekt fő jellemzői:

  • a terminál 35 ezer négyzetméteres lesz,
  • épül egy 19 ezer négyzetméteres új utasmóló,
  • a forgalmi előtér 132 négyzetméterrel bővül,
  • tieznhárom új repülőbeállót alakítanak ki.

A felsoroltak várható költségei és 16,5 éves megtérülésük már a tranzakció során ismert volt.

A reptéri vasút két szakaszban létesül

A Nyugati pályaudvarról induló repülőtéri vasút 2031-ben a Terminál Plusz épületébe érkezik. A beruházás koncessziós struktúrában történik, ezzel százéves adósságát pótolja a magyar állam – mutatott rá antal Ferenc.

A vasút fő jellemzői:

  • napi 33 ezer utas szállítására alkalmas kapacitás,
  • kétvégányú pálya,
  • 27 kilométeres pályahossz,
  • kétszer 800 méternyi föld alatti szakasz,
  • a megvalósítás két szakaszban történik.

Az első szakasz a Nyugatitől a Kökiig (Kelenföldig) 2030–3031-re, a második a Kökitől Monorig 2033–2043-re készülne el. Az idő rövidebb is lehet, attól függően, milyen ütemben tud haladni a kivitelező. Várakozások szerint a repülőtéri forgalom 40-45 százaléka ezen a vasúton zajlik majd. 

A koncesszió nem rendelkezésre állási, hanem keresleti alapú lesz.

Ebből az következik, hogy az üzemeltetés az államnak nem kerül semmibe, továbbá minden kockázatot a koncessziót elnyerő piaci szereplő visel. Az egymilliárd eurós beruházási költség sem az államot, hanem a koncesszió nyertesét terheli. Az utasok majd „vonzó” állomáshasználati díjat fizetnek. 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu