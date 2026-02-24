Terminál Plusz, bővítés és üzleti fegyelem: így épül tovább a budapesti repülőtér – exkluzív részleteket tudtunk meg a ferihegyi fejlesztésekről

Tudatos üzleti és üzemeltetési döntés született arról, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az 1-es terminált nem nyitják újra az utasok előtt, helyette a meglévő infrastruktúra hatékonyságának növelésére és egy új, Terminál Plusz néven futó fejlesztési programra épül a jövő – mondta Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár.

A fejlesztések idején a repülőtér folyamatosan üzemel / Fotó: Vémi Zoltán

A szakpolitikus a pénteki alapkőletétel napján tartott háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy a növekvő utasforgalmat üzletileg fenntartható módon, a szolgáltatási színvonal romlása nélkül kell kiszolgálni.

Miért marad zárva az 1-es terminál?

Az államtitkár szerint az 1-es terminál újranyitása üzletileg elhibázott lépés lenne. Mint mondta, ez lehetőséget adna egy kettős árazási rendszer kialakulására, amelyben az egyik terminál idővel „low costossá” válna, míg a másik nem. Ez belső feszültségeket okozna mind az üzemeltetésben, mind a légitársaságok viselkedésében, és hosszú távon rontaná a repülőtér működési és kereskedelmi hatékonyságát.

Az egyik fejlesztési irány a jelenlegi T2A–T2B terminálpár működésének folyamatos javítása. Lóga Máté felidézte: ugyanazzal az épületállománnyal ma több utast szolgál ki a repülőtér, mint évekkel korábban, miközben a belső szolgáltatások színvonala érdemben emelkedett. Hozzátette, hogy a terminálok fizikai kapacitását nehéz pontosan meghatározni, mert azt nemcsak a méret, hanem a szolgáltatások gyorsasága és szervezettsége is befolyásolja.

Példaként említette a T2-n végrehajtott kapacitásbővítést, ahol a terminál falának „kijjebb tolásával”, a nem hatékony üzleti funkciók kivezetésével és gyorsított biztonsági megoldások bevezetésével sikerült fenntartani a zökkenőmentes utaskiszolgálást a növekvő forgalom mellett is. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak az üzemeltető saját felelősségi körébe tartozó területeket vizsgálják, hanem a földi kiszolgáló cégek és más alvállalkozók teljesítményét is, mert az utasélmény egészében múlik a szolgáltatási színvonalon.

Terminál Plusz: nem egy épület, hanem egy épületegyüttes

A másik fejlesztési irány a Terminál Plusz projekt, amely – mint Lóga Máté hangsúlyozta – nem egyetlen épületet, hanem egy épületegyüttest jelent. Ennek központi eleme egy új főterminál-épület lesz, ahol a tervek szerint

a biztonsági átvilágítás

és a poggyászfeladás

zajlik majd. Ehhez kapcsolódik egy új utasmóló – kommunikációs szempontból egyelőre még nem végleges, hogy „T3”-ként vagy más elnevezéssel jelenik meg –, valamint több kiszolgáló infrastruktúra-épület. Hozzátette: a projekt moduláris felépítésű, az egyes elemek külön ütemekben valósulhatnak meg, a teljes kifutás pedig négy–hét év lehet, a kereslet alakulásától függően.