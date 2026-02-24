Deviza
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Lóga Máté
repülőtér-fejlesztés

Terminál Plusz, bővítés és üzleti fegyelem: így épül tovább a budapesti repülőtér – exkluzív részleteket tudtunk meg a ferihegyi fejlesztésekről

Az alapkőletétellel kézzelfogható szakaszába lépett egy olyan fejlesztési program, amely a következő években alapjaiban határozza meg Budapest légi közlekedésének működését és üzleti modelljét. A budapesti repülőtér esetében a kormány és az üzemeltető a meglévő kapacitások kifeszítésére, egy új terminálegyüttes moduláris felépítésére és a pénzügyileg fenntartható növekedésre helyezi a hangsúlyt.
Zováthi Domokos
2026.02.24., 06:01

Tudatos üzleti és üzemeltetési döntés született arról, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az 1-es terminált nem nyitják újra az utasok előtt, helyette a meglévő infrastruktúra hatékonyságának növelésére és egy új, Terminál Plusz néven futó fejlesztési programra épül a jövő – mondta Lóga Máté gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár.

20250610_repter_016_VZ repülőtér
A fejlesztések idején a repülőtér folyamatosan üzemel / Fotó: Vémi Zoltán

A szakpolitikus a pénteki alapkőletétel napján tartott háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy a növekvő utasforgalmat üzletileg fenntartható módon, a szolgáltatási színvonal romlása nélkül kell kiszolgálni.

Miért marad zárva az 1-es terminál?

Az államtitkár szerint az 1-es terminál újranyitása üzletileg elhibázott lépés lenne. Mint mondta, ez lehetőséget adna egy kettős árazási rendszer kialakulására, amelyben az egyik terminál idővel „low costossá” válna, míg a másik nem. Ez belső feszültségeket okozna mind az üzemeltetésben, mind a légitársaságok viselkedésében, és hosszú távon rontaná a repülőtér működési és kereskedelmi hatékonyságát.

Az egyik fejlesztési irány a jelenlegi T2A–T2B terminálpár működésének folyamatos javítása. Lóga Máté felidézte: ugyanazzal az épületállománnyal ma több utast szolgál ki a repülőtér, mint évekkel korábban, miközben a belső szolgáltatások színvonala érdemben emelkedett. Hozzátette, hogy a terminálok fizikai kapacitását nehéz pontosan meghatározni, mert azt nemcsak a méret, hanem a szolgáltatások gyorsasága és szervezettsége is befolyásolja.

Példaként említette a T2-n végrehajtott kapacitásbővítést, ahol a terminál falának „kijjebb tolásával”, a nem hatékony üzleti funkciók kivezetésével és gyorsított biztonsági megoldások bevezetésével sikerült fenntartani a zökkenőmentes utaskiszolgálást a növekvő forgalom mellett is. Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak az üzemeltető saját felelősségi körébe tartozó területeket vizsgálják, hanem a földi kiszolgáló cégek és más alvállalkozók teljesítményét is, mert az utasélmény egészében múlik a szolgáltatási színvonalon.

Terminál Plusz: nem egy épület, hanem egy épületegyüttes

A másik fejlesztési irány a Terminál Plusz projekt, amely – mint Lóga Máté hangsúlyozta – nem egyetlen épületet, hanem egy épületegyüttest jelent. Ennek központi eleme egy új főterminál-épület lesz, ahol a tervek szerint

  • a biztonsági átvilágítás
  • és a poggyászfeladás

zajlik majd. Ehhez kapcsolódik egy új utasmóló – kommunikációs szempontból egyelőre még nem végleges, hogy „T3”-ként vagy más elnevezéssel jelenik meg –, valamint több kiszolgáló infrastruktúra-épület. Hozzátette: a projekt moduláris felépítésű, az egyes elemek külön ütemekben valósulhatnak meg, a teljes kifutás pedig négy–hét év lehet, a kereslet alakulásától függően.

20250610_repter_001_VZ
Fotó: Vémi Zoltán

Vasút, parkolás és az utasélmény átszervezése

A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a vasúti terminál a jelenlegi Holiday parkoló térségében kap helyet, föld alatti kialakítással. Innen az utasok közvetlenül a főterminál-épületbe érkeznek majd – mondta az államtitkár. A check-in és az átvilágítás áthelyezésével a jelenlegi terminálterekben a kereskedelmi és vendéglátó funkciók bővülhetnek, miközben az utasáramlás egyszerűbbé válik. Arra is kitért, hogy

a fejlesztések idején a repülőtér folyamatosan üzemel, ami kockázatot jelent, de a térbeli elkülönítés miatt nem számítanak a szolgáltatási színvonal érezhető csökkenésére.

Pénzügyi háttér: magántőke, hitel és osztalék

A Terminál Plusz beruházás nagyságrendileg egymilliárd eurós fejlesztés, amelyet a Budapest Airport saját forrásból és hitelfelvétellel finanszíroz – mondta Lóga Máté. Költségvetési forrás nem lesz benne, miközben a vállalat továbbra is stabil osztalékot fizet az államnak. A tervezett finanszírozási arány szerint a források 70–80 százaléka külső finanszírozás, a fennmaradó rész saját tőke.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a Budapest Airport hitelminősítése jelenleg jobb, mint a magyar államé, ami jelentősen javítja a finanszírozási lehetőségeket, és új forrásbevonási csatornákat nyit meg.

Utasforgalom és növekedési kilátások

A Covid utáni gyors felpattanás lezárult, az utasforgalom növekedése mérséklődik – mondta Lóga Máté –, de továbbra is pozitív tartományban marad. Várakozásai szerint havi szinten 5–10 százalékos bővülés lehetséges, miközben kulcsfontosságú, hogy a kapacitások ne feszüljenek túl.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozta: tudatos cél az off-peak – csúcsidőn kívüli – időszakok feltöltése, hogy a napi forgalom egyenletesebbé váljon, és ne romoljon az utaskiszolgálás minősége.

Állami szerep és stratégiai kontroll a repülőtéren

Az államtitkár szerint a modell lényege az állami stratégiai kontroll és a magánüzemeltetés kombinációja. Az állam meghatározza az irányokat és felügyeli a stratégiát, miközben az operációért a magánszereplő felel, érdekeltséggel a hatékony működésben és a jövedelemtermelésben. Ez a konstrukció egyszerre biztosítja a befektetés megtérülését és a hosszú távú fejlesztések végrehajtását.

A miniszterelnök és a Vinci vezetői elhelyezték az alapkövet

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új mérföldkőhöz érkezett: megkezdődik a légikikötő és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra nagy ívű fejlesztése. Az új épületkomplexum ünnepélyes alapkövét ma tették le. Az eseményen Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Nicolas Notebaert, a Vinci Concessions vezérigazgatója, a Vinci Airports elnöke is beszédet mondott.

Orbán
Orbán Viktor egyenesen Washingtonból érkezett az alapkő letételére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Sok megállapodást kötöttem már, de az volt a legjobb, amit a Vincivel kötöttem” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az alapkő letétele előtt. Nemcsak azért, mert ez nyitotta meg az utat, hogy visszaszerezze az ország a repülőteret – tette hozzá. 

„Így elkerültük a csapdát, amit az állami tulajdon magával hoz: olyan dolgot csinálunk, amihez nem értünk. Emiatt fontos a megfelelő szakmai partner bevonása. Köszönöm a Vincinek, hogy ezt a hatalmas állami vagyont jól működtetik.

A kormány nem befektetőként tekint rájuk: befogadtuk a francia partnert, ami nagy dolog, mert alapvetően bizalmatlanok vagyunk – hangsúlyozta a kormányfő, hozzátéve: „Akikre viszont nincs szükségünk, azokat nem engedjük be.”

„Akiket egyszer már beengedtünk, azok benne vannak a nemzetben és a családban.”

Nagy Márton, Balázs Klári, Korda György, a francia vezetőség és Orbán Viktor / Fotó: Vémi Zoltán

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy 2025-ben 

  • rekordot döntött az utasforgalom, meghaladta a 20 millió főt. 
  • Azt is elmondta, hogy 331 millió euró jövedelmet termelt a reptér, 
  • ami 25 százalékkal több a várakozásoknál, 
  • a beruházás így a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg.

Ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját, ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelbe

– zárta beszédét a miniszterelnök.

