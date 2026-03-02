Megtörtént: a ferihegyi repülőtér megelőzte Bécset és Münchent – Lisszabon mutatja, mekkora növekedés kapujában áll a Budapest Airport

A növekedés nem öncélú: munkahelyeket, gazdasági teljesítményt és turisztikai bevételeket hoz – mondta Nicolas Notebaert.

A Vinci vezetője elmondta: a kormány hagyta, hogy azt csinálják, amihez értenek – professzionálisan működtessék és fejlesszék a repülőteret / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy

a másfél éve működő állam–VINCI-partnerség milyen eredményeket hozott,

mi indokolja az egymilliárd eurós fejlesztési programot

és hogyan lehet a budapesti repülőtér növekedését fenntartható pályára állítani.

Közvetlenül az Terminal + alapkőletétele után beszélgettünk. Miről szólt ez a nap, és miről egyeztetett a miniszterelnökkel?

Ez a nap mérföldkő számunkra, mert visszaigazolja, hogy a modell működik. A magyar állam 2024 júniusában szerezte meg a repülőtér 80 százalékos tulajdonrészét, mi, a VINCI Airports pedig 20 százalékkal vagyunk jelen, magánüzemeltetőként. Az elmúlt 18 hónapban egyértelműen azt tapasztaltuk, hogy a kormány bizalmat szavazott nekünk:

hagyták, hogy azt csináljuk, amihez értünk – professzionálisan működtessük és fejlesszük a repülőteret.

A VINCI a világ vezető magánkézben lévő repülőtér-üzemeltetője, ezért az elsődleges célunk egyértelműen a növekedés volt. Tavaly 12 százalékkal bővült az utasforgalom, nagyon közel kerültünk a 20 millió utashoz. A cargo terén ennél is látványosabb eredményt értünk el: mintegy 40 százalékos növekedést. Nem véletlen, hogy a miniszterelnök is elégedett volt:

Budapest ma már a közép-európai cargoforgalomban München és Bécs előtt jár.

Mit jelent ez a növekedés a fejlesztések szempontjából?

Az elmúlt időszakban több kisebb, gyorsan megvalósítható fejlesztést hajtottunk végre: egységesítettük az ellenőrzési pontokat, javítottuk az utasáramlást, finomhangoltuk az operációt. Most azonban elérkeztünk a nagy fázishoz. Egyrészt bővíteni kell a 2. terminál kapacitását, mert a következő öt év várható forgalma és a magas minőség iránti elkötelezettségünk ezt megköveteli. Másrészt elindul egy teljesen új terminál és infrastruktúra fejlesztése is.

A két beruházás együtt nagyságrendileg egymilliárd eurót jelent, hétéves időtávon.

A legnagyobb kihívás az, hogy mindezt növekedés közben kell megvalósítani. Úgy kell építkezni, hogy közben az utaskiszolgálás nem áll le, a repülőtér működik, az utasforgalom folyamatosan nő. Ez nem egyszerű feladat, de elengedhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható módon bővítsük a kapacitást.