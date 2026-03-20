Át kellett kicsit pofozni az atomenergiáról szóló törvényt - jobb lett

Formálódik a kis moduláris reaktorok (SMR) tervezésének, engedélyezésének, üzemeltetésének és hatósági felügyeletének hazai jogszabályi háttere. Bár az SMR-ek is atomreaktorok, atomerőművekre vonatkozó jogszabályok pedig vannak Magyarországon, azok értelemszerűen nem fedik le az SMR-ek azon jellemzőit, amelyekkel eltérnek a „normál” atomerőműtől. Emlékezetes, hogy még a két új paksi reaktor kapcsán is számos új regulára volt, és még lesz szükség, pedig azok „hagyományosak”.

Az április 19-i Magyar Közlönyben megjelent új törvény az atomenergiáról szóló 1996-os törvényt módosítja a kis moduláris reaktorok létesítése és hatósági felügyelete érdekében. Mindenekelőtt meghatároz és definiál két, a hazai jogszabályokban eddig nem létező fogalmat.

Az első a kis moduláris reaktorblokk, amely fejlett 3. vagy 4. generációs, szabványos kialakítású, hő- és áramtermelésre létesítendő vagy üzemeltetett energetikai vagy ipari célú nukleáris reaktoregység. Részben vagy egészben előregyártott és -szerelt modulokból áll, és a nukleáris biztonság garantálására kidolgozott stratégiák és műszaki megoldások szempontjából logikailag elkülöníthető egység.

A másik a kis moduláris reaktor létesítmény: ez olyan atomerőmű, amely egy vagy több, akár különböző életciklusszakaszokban lévő, de azonos telephelyen álló és azonos típusú kis moduláris reaktorblokkal vagy reaktormodullal rendelkezik.

A tizenhét paragrafusból álló törvény szerint az atomenergia-felügyeleti szerv (Országos Atomenergia Hivatal) hatásköre bővül az SMR-ekkel kapcsolatos telephelyvizsgálat, típusengedély, létesítés, üzemeltetés, átalakítás, leszerelés, programjóváhagyás feladataival. (A hivatal küldöttsége a napokban az Egyesült Államokban tájékozódott az SMR-ekre vonatkozó ottani szabályozásról.)

Az SMR-létesítménynek a Központi Pénzügyi Nukleáris Alapba történő befizetéseit (10. paragrafus) a tervezési élettartam és a leszerelés költségei alapján kell meghatározni, 3 százalékos reáldiszkontrátával.