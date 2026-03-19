SMR-reaktorok: nem leszünk kísérleti telep, csak bizonyított technológiát telepít hazánk – régiós szerephez juthat Magyarország az atomenergia új sztárjának gyártásában

Körülbelül 241 milliárd euróra van szükség 2050-ig az Európai Unióban tervezett atomenergia-beruházásokhoz az Európai Bizottság közlése szerint. E nukleáris ambíciók kiterjednek a meglévő reaktorok élettartamának meghosszabbítására és az új, nagyméretű létesítmények építésére. Azonban további beruházásokra van szükség a kis moduláris reaktorok (SMR) és a fejlett moduláris reaktorok (AMR) szegmensében is. Az EU-ban a teljes kis moduláris reaktorkapacitás 17 és 53 gigawatt között alakulhat a bizottság által közzétett jelentés szerint.

Speciális előnyök szólnak az SMR-ek mellett

Abban áll az SMR-ek vonzereje, hogy mivel

azok kisebbek és kisebb teljesítményűek a hagyományos atomreaktoroknál,

továbbá moduláris a kialakításuk,

a reaktoraikat vagy az alkatrészeiket gyárakban gyárthatják,

ahonnan a telepítés vagy végső összeszerelés céljából a helyszínre szállítják.

Mindez gyorsabb telepítést ígér, amire nagy szükség is van: a gazdaságok számos területe vár viszonylag rövid időn belül nagy mennyiségű és környezetkímélő módon előállítható többletenergiát. Ilyen terület a távfűtés, az ipari hőtermelés, a vegyipar, a hidrogéntermelés vagy az adatközpontok üzemeltetése.

Egyes uniós SMR-projektek 2030-ig történő megvalósítását szolgálja a bizottság által a napokban közzétett stratégia. A stratégia által meghatározott egyik kulcsfontosságú intézkedés az, hogy

az SMR-ek és az AMR-ek flottákban kell telepíteni,

ennek érdekében pedig szorosabban együtt kell működniük az érintett ipari szereplőknek. E körbe beleértendők az üzemanyagciklus-szolgáltatások is. Az ipart arra kell ösztönözni, hogy dolgozzon ki és vezessen be olyan ipari szabványokat, amelyek támogatják az SMR telepítésének flottaalapú megközelítését és a moduláris gyártást.

Szoros együttműködésre van szükség a szabályozás területén is. Például közös korai felülvizsgálatokat kell végezni, szabályozási tesztkörnyezetek kialakítani és SMR-völgyek létrehozni. A stratégia javasolja még, hogy az érdekelt uniós országok egy SMR-koalícióban működjenek együtt a kiválasztott SMR-tervek politikai, szabályozási és gazdasági koordinációjának előmozdítása érdekében.