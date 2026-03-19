SMR-reaktorok: nem leszünk kísérleti telep, csak bizonyított technológiát telepít hazánk – régiós szerephez juthat Magyarország az atomenergia új sztárjának gyártásában
Körülbelül 241 milliárd euróra van szükség 2050-ig az Európai Unióban tervezett atomenergia-beruházásokhoz az Európai Bizottság közlése szerint. E nukleáris ambíciók kiterjednek a meglévő reaktorok élettartamának meghosszabbítására és az új, nagyméretű létesítmények építésére. Azonban további beruházásokra van szükség a kis moduláris reaktorok (SMR) és a fejlett moduláris reaktorok (AMR) szegmensében is. Az EU-ban a teljes kis moduláris reaktorkapacitás 17 és 53 gigawatt között alakulhat a bizottság által közzétett jelentés szerint.
Speciális előnyök szólnak az SMR-ek mellett
Abban áll az SMR-ek vonzereje, hogy mivel
- azok kisebbek és kisebb teljesítményűek a hagyományos atomreaktoroknál,
- továbbá moduláris a kialakításuk,
- a reaktoraikat vagy az alkatrészeiket gyárakban gyárthatják,
- ahonnan a telepítés vagy végső összeszerelés céljából a helyszínre szállítják.
Mindez gyorsabb telepítést ígér, amire nagy szükség is van: a gazdaságok számos területe vár viszonylag rövid időn belül nagy mennyiségű és környezetkímélő módon előállítható többletenergiát. Ilyen terület a távfűtés, az ipari hőtermelés, a vegyipar, a hidrogéntermelés vagy az adatközpontok üzemeltetése.
Egyes uniós SMR-projektek 2030-ig történő megvalósítását szolgálja a bizottság által a napokban közzétett stratégia. A stratégia által meghatározott egyik kulcsfontosságú intézkedés az, hogy
az SMR-ek és az AMR-ek flottákban kell telepíteni,
ennek érdekében pedig szorosabban együtt kell működniük az érintett ipari szereplőknek. E körbe beleértendők az üzemanyagciklus-szolgáltatások is. Az ipart arra kell ösztönözni, hogy dolgozzon ki és vezessen be olyan ipari szabványokat, amelyek támogatják az SMR telepítésének flottaalapú megközelítését és a moduláris gyártást.
Szoros együttműködésre van szükség a szabályozás területén is. Például közös korai felülvizsgálatokat kell végezni, szabályozási tesztkörnyezetek kialakítani és SMR-völgyek létrehozni. A stratégia javasolja még, hogy az érdekelt uniós országok egy SMR-koalícióban működjenek együtt a kiválasztott SMR-tervek politikai, szabályozási és gazdasági koordinációjának előmozdítása érdekében.
Az SMR-stratégia végül ösztönzi az uniós országok közötti exportellenőrzés egyszerűsítését az SMR-projektek esetében, valamint az SMR-ek keretében kifejlesztett európai szellemi tulajdon védelmét. A bizottság egy fűtési és hűtési stratégiát is készít, amelyet még az idén bemutat.
Magyarország nem késlekedik
Magyarország is több éve mérlegeli az SMR-ek esetleges telepítését. A múlt év végén a kormány az Országgyűlés előzetes, elvi hozzájárulását kérte a kis moduláris reaktorok hazai telepítésének előkészítéséhez. A 2025 novemberében benyújtott törvényjavaslat értelmében az Országos Atomenergia Hivatal gyorsabban, de továbbra is szigorúan engedélyezheti az SMR-ek telepítését.
Az Energiaügyi Minisztérium közben folyamatosan dolgozik a felkínált SMR-tervek megismerésén. Ennek kapcsán kiemelendő, az a magyar érdek, hogy már kész, működő, sőt, az üzembiztos üzemelését már bizonyított létesítményt kell megrendelni, és nem olyat, amely révén Magyarország valamely technológia kísérleti telepévé válik.
Egy esetleges hazai projekt vagy projektek lehetőségének felmérése, illetve telepítésének előkészítése érdekében már több ország atomipari vállalatával indult együttműködés. Az ezekről született szándéknyilatkozatok sorában az utolsót, a múlt év végi magyar–amerikai megállapodást kiemeli a korábbiak közül, hogy amerikai SMR választása esetén a technológia amerikai szállítója Magyarországnak valamilyen régiós központi szerepet juttatna a kis moduláris reaktorok gyártása terén.
Az amerikai ajánlattal függhet össze, hogy az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) küldöttsége a hivatal elnöke, Kádár Andrea Beatrix vezetésével az Egyesült Államokban tárgyalt az amerikai nukleáris biztonsági hatóság (U.S. NRC) elnökével, Ho K. Niehhel, valamint Matthew J. Marzano és David A. Wright biztosokkal. Az egyeztetések egyik fő témája az volt, hogy milyen hatósági feladatok előzik meg a kis moduláris reaktor használatát. A magyar küldöttség részt vett az NRC éves konferenciáján.
SMR: a mézesmadzag már megvan – de mi ez az egész?
Az, hogy regionális fejlesztőközpontjává válhat hazánk, már a tavaly novemberi tárgyalások után is jelezték. Jól hangzik, de nem csak amerikaiak fejlesztenek SMR-t. Az akkori amerikai csúcstalálkozó után Lantos Csaba energiaügyi miniszter azt mondta a Világgazdaságnak, hogy az amerikaihoz hasonló együttműködési lehetőségeket kínálnak a korábban aláírt szerződések más, például kínai, brit, francia és japán partnerekkel. Többféle megoldás verseng, korai lenne egyetlen beszállító mellett kizárólagosan elköteleződni.
Az amerikaiaknak egyébként hat dizájnjuk is van, ebből négy versenyez igazából, mert a maradék kettő egyelőre elég egyedi megoldással próbálkozik. A hatból három olyan technológiájú – nyomottvizes – mint a paksi.
Az SMR-ek kapcsán az orosz gyártóval nincs Magyarországnak együttműködési megállapodása, de a Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov az ötödik paksi atomblokk betonöntése alkalmából tartott beszédében közölte: az a célunk, hogy Paks II. ne az utolsó legyen a magyar–orosz atomipari együttműködésben. Az orosz társaság belföldön már több kis atomerőművet telepített, és elkezdte begyűjteni a külföldi megbízásokat is. Elsőként
Üzbegisztán rendelt kis reaktort az orosz társaságtól,
- Mianmar a kormányközi megállapodásnál tart,
- Irán a szándéknyilatkozatnál,
- míg Brazília még mérlegeli az úszó SMR,
- India pedig a szárazföldi vásárlását.
A Roszatom a polgári célú kisreaktor-fejlesztéseket olyan régen – 1959-ben a Lenin atomjégtörő átadásával – kezdte, hogy az első néhány ilyen létesítményét már le is szerelte. A jégtörőreaktorok alapjain továbbfejlesztett, Csukcs-földi úszó atomerőmű már szárazföldi létesítményeket (településeket és bányákat) lát el energiával, akár 60 éven át.
Jön a nagy paksi kísérlet
A második fontos eleme a magyar–amerikai együttműködésnek az, hogy az orosz (szovjet) tervezésű és építésű Paksi Atomerőmű amerikai nukleáris üzemanyagot fog használni. A gyártó a Westinghouse, amelytől az MVM már tavaly megrendelte az üzemanyagot, 114 millió dollár értékben. Az új szállító bevonása csökkenti az atomerőmű kitettségét annak egyetlen jelenlegi, orosz szállítójának. Azonban nem tudjuk, hogy a Westinghouse olcsóbban szállít-e az orosz TVEL-nél, ami pedig jól jönne a beszerzés jól hangzó diverzifikációja mellett.