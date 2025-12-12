Deviza
Trump hatalmas pénzt tol amerikai SMR-projektekbe - a forrás megtérülésében juthat szerep Magyarországra is

Gyorsan felhúznának egy olyan kis moduláris atomreaktort az USA-ban, amilyet Magyarországnak is szívesen eladnának. A most megítélt állami támogatások további SMR-ek belföldi telepítését is segítik. Az elsőket a 2030-as évek elején helyeznék üzembe.
VG
2025.12.12, 05:55

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE) a Tennessee Valley Authority és a Holtec vállalatokat választotta ki 400 millió dolláros szövetségi költségmegosztásos finanszírozásra, hogy támogassák a fejlett könnyűvizes kis moduláris reaktorokkal (SMR) szerelt atomerőművek mielőbbi telepítését az Egyesült Államokban.

SMR
Kelet-Tennessee-ben épülne a magyar piacra is szánt amerikai SMR első, amerikai példánya / Fotó: GE Vernova

A minisztérium még 2024 októberében, Joe Biden kormányzata alatt hirdetett pályázatokat a III+ generációs kis moduláris reaktorok technológiáinak kezdeti, belföldi telepítésének támogatására – számol be a World Nuclear News. A programban akár 800 millió dollár is juthat két, elsőként lépő csapatnak, további 100 millió dollárból pedig az erőművek telepítésének az akadályai háríthatók el.

A pályázat szerint a III+ generációs SMR egy olyan maghasadásos reaktor, amely

  • könnyűvizet használ hűtőközegként,
  • alacsony dúsítású uránt üzemanyagként,
  • egyetlen egységének nettó elektromos teljesítménye 50-350 megawatt.

Az ilyen SMR ugyanolyan vagy jobb biztonsági, védelmi és környezeti előnyöket biztosít, mint a jelenlegi nagy atomerőműtervek.

Trump szempontjaihoz igazították az új kiírást 

A felhívást az Energiaügyi Minisztérium az idén márciusban újra kiadta, hogy az jobban összhangba kerüljön Donald Trump elnök azon törekvésével, hogy lehetővé váljon az amerikai energia és mesterséges intelligencia dominanciája. 

A ma bejelentett döntések elősegítik az új nukleáris energiatermelést a 2030-as évek elején.

„Megerősítik a hazai ellátási láncokat, és előmozdítják Trump elnök végrehajtási rendeleteit, amelyek a nukleáris reneszánszt és Amerika energiadominancia-programjának kiterjesztését célozzák” – idézi a lap a minisztérium szerdai bejelentését. Idézi Chris Wrightot, az Egyesült Államok energiaügyi miniszterét is: „Trump elnök világossá tette, hogy Amerika több, és nem kevesebb energiát fog termelni, e küldetésben pedig az atomenergia központi szerepet játszik. A fejlett könnyűvizes SMR-ek megbízható, folyamatosan termel áramot, amire az országnak szüksége van a termelés fellendüléséhez, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia növekedésének támogatásához, valamint egy erősebb és biztonságosabb elektromos hálózat megerősítéséhez. E források biztosítják, hogy ezeket a reaktorokat a lehető leghamarabb telepíthessük.”

Gyorsabban telepítenék a magyar piacra is kínált modellt

Az Egyesült Államok első generációs III+ SMR-je a kelet-tennessee-i Clinch River-i telephelyen épülne. A TVA – amely áprilisban a partnereivel pályázott a támogatásra – azt tervezi, hogy felgyorsítja egy GE Vernova Hitachi BWRX-300 telepítését e helyszínen, valamint további egységekét is az Indiana Michigan Power és az Elementl vállalatokkal. A Világgazdaság korábban beszámolt, hogy éppen az említett BWRX-300-as szerepel – amerikai szándék szerint – a magyarországi SMR-telepítési tervekben. Ezenkívül a TVA tervezi, hogy együttműködik a belföldi nukleáris ellátási lánc partnereivel, a Scot Forge-dzsal, a North American Forgemastersszel, a BWX Technologiesszal és az Aeconnal. A projektet támogatja még a Duke Energy, az Oak Ridge Associated Universities és az Electric Power Research Institute. A TVA szerint a Clinch River projekt nemzeti modellként szolgál majd az SMR-ek biztonságos, hatékony és megfizethető telepítésére.

Májusban a TVA építésiengedély-kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozóbizottságához (NRC) az első BWRX-300-as reaktor Clinch Riverben történő megépítésére. Az NRC jelenleg a kérelmet vizsgálja.

A Holtec SMR-jére is érdemes odafigyelni

A Holtec két SMR-300 reaktort – a Pioneer 1-et és 2-t – telepítene a michigani Palisades Atomerőmű telephelyén. A társaság az egyablakosnak nevezett megközelítéssel dolgozna, vagyis a Holtec lenne a technológiai szállító, az ellátásilánc-szállító és az atomerőmű-építő is a Hyundai Engineering & Construction vállalattal, amely az üzemeltető és az áram eladója lenne. A Holtec egy több telephelyes, flottaméretű és máshol újból megvalósítható modellben gondolkodik. Ez egyébként a program első szintjének az alapvető követelménye a

  • a költségek csökkentése és
  • az építési idő lerövidítése

érdekében  a szabványosítás és a gyártási hatékonyság révén. A Pioneer reaktorokat a 2030-as évek elején helyeznék üzembe.

Lesz helye a százmillió dollárnak is

A fennmaradó 100 millió dollárt még az idén odaítélik további telepítések támogatására, valamint a tervezés, az engedélyezés, az ellátási lánc és a telephely-felkészültség terén fennálló főbb akadályok kezelésére.

 

