Szja-bevallás 2026: megérkeztek a NAV tervezetei, de nem mindenkinek – aki nem kapott, így kérheti, de csak hétfő éjfélig

A NAV figyelmeztetett: aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, március 16-ig kérheti az szja-bevallási tervezetének postázását. A tervezeteket a hivatal április 30-ig tértivevényesen küldi ki. Akinek viszont van Ügyfélkapu+- vagy a DÁP-regisztrációja, már megtekintheti a NAV által összekészített szja-bevallást. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy mit érdemes elsőnek átnézni a dokumentumban.