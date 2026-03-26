Tech óriások lepik el Budapestet – a Google, a Netflix, a Meta, az Nvidia és az IBM is képviselteti magát

A budapesti Craft Conference a szoftverfejlesztés és a mesterséges intelligencia legfontosabb kérdéseit helyezi fókuszba, miközben a világ vezető tech cégei és szakemberei érkeznek a magyar fővárosba. A rendezvény központi témája, hogyan alakítja át az MI a mérnökök munkáját, és milyen kihívásokat hoz a szakmában és a technológiák fejlődésében.
2026.03.26, 12:20
Frissítve: 2026.03.26, 12:31

Június 4-én és 5-én rendezik meg a Craft Conference-et Budapesten, ahol több mint 50 országból érkező mintegy 2000 résztvevő találkozik. A konferencián olyan globális technológiai szereplők képviseltetik magukat, mint a Google, a Netflix, a Meta, az Nvidia és az IBM. A helyszín a Magyar Vasúttörténeti Park lesz.

A technológiai átalakulás mentális hatásai is megjelennek a konferencián / Fotó: Tada Images

A konferencia témái között szerepel a funkcionális programozás, a robotika, valamint az is, hogyan tehető a mesterséges intelligencia kiszámíthatóbbá és megbízhatóbbá.

Az MI hatása a fejlesztői munkára

Az idei rendezvény egyik központi kérdése, miként tudnak a mérnökök és cégek lépést tartani az MI által generált változásokkal. A mesterséges intelligencia már most is átalakítja a fejlesztői feladatokat, különösen az automatizáció területén.

Michelle Brush, a Google Site Reliability Engineering igazgatója előadásában arra hívja fel a figyelmet, hogy az automatizáció nem egyszerűen kiváltja az emberi munkát. A rutinfeladatok eltűnésével a megmaradó feladatok összetettebbé válnak, ami nagyobb felelősséget jelent a mérnökök számára. Ez az úgynevezett automatizációs paradoxon: minél több folyamat válik automatizálttá, annál fontosabb az emberi felügyelet.

Szorongás és alkalmazkodás, nem csak a tech iparban

A technológiai átalakulás mentális hatásai is megjelennek a konferencián. Veronica Clark előadása az MI-val kapcsolatos szorongásra fókuszál, amely egyre több fejlesztőt érint a szakma jövőjével kapcsolatos bizonytalanság miatt.

A programban szereplő Aaron Erickson pedig azt vizsgálja, hogyan lehet az MI működését kiszámíthatóbbá és megbízhatóbbá tenni.

Katasztrófák tanulságai

A konferencia egyik különleges előadója Nickolas Means, aki repülőgép-balesetek és nukleáris incidensek példáin keresztül mutatja be a hatékony csapatmunka és vezetés alapjait. Előadása arra fókuszál, hogyan hat a kommunikáció és a döntéshozatal minősége kritikus helyzetekben.

Mellette olyan ismert szakemberek is színpadra lépnek, mint Orosz Gergely és Kent Beck, akik a szoftverfejlesztés aktuális irányairól és kihívásairól beszélnek.

A rendezvény így egyszerre ad képet a technológiai változások szakmai és emberi oldaláról, különös tekintettel arra, hogyan formálja át a mesterséges intelligencia a fejlesztők mindennapjait.

