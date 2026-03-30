Kimondta a szakértő: a Tisza Párt energiatervének semmi köze a gazdasági racionalitáshoz – a magyarok innák meg a levét a hibás döntéseknek

Nagy visszhangot váltott ki, hogy Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi munkacsoport-vezetője többoldalas dokumentumot hozott nyilvánosságra a párthoz köthető energiaátállási tervekről. A kiszivárgott anyag szerint egy esetleges Tisza-kormány azonnali beavatkozásra készülne: gyors ütemben megszüntetné az orosz olaj- és gázfüggőséget, kivezetné a rezsicsökkentést és a hatósági árakat, valamint új adót vetne ki a lakosságra.

A dokumentum alapján az intézkedések súlyos következményekkel járhatnak: az energiaárak akár kétszeresükre emelkedhetnek, az üzemanyag ára pedig akár 1000 forint fölé is nőhet. Emellett egy úgynevezett energiafüggetlenségi adót vezetnének be, amely 1–1,5 százalékos kulccsal évente 240–360 milliárd forintot vonna el a lakossági megtakarításokból. A terv része továbbá, hogy már az új parlament megalakulásakor törvényben tiltanák meg az orosz üzemanyagok importját, miközben a Mol finomítóinak átállítása több mint egymilliárd euróba kerülhet, és akár két évig is eltarthat.

Az árszabályozás hatásait túlbecsülik

Az árszabályozások valóban torzíthatják a piacot, de ezek negatív hatását gyakran túlértékelik – mondta Molnár Dániel, az MGFÜ makroelemzési osztályának vezető elemzője. Úgy fogalmazott: az alacsonyabb árak csökkenthetik a takarékossági és hatékonysági ösztönzőket, valamint visszafoghatják a vállalatok jövedelmezőségét, ami beruházások elhalasztásához vezethet. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy még a rezsicsökkentés fenntartása mellett is érdemi hatékonyságnövekedés ment végbe a magyar gazdaságban, ami az energiafelhasználási adatokban is megjelent. Ebben szerepet játszottak az energiahatékonysági programok is, például:

a hűtőgépcsere-program,

a napenergia terjedésének ösztönzése,

valamint az Otthoni Energiatároló Pályázat,

amelyek hozzájárultak az importigény csökkentéséhez. A szakértő kiemelte:

az energiaszolgáltatók állami kézbe vétele a jövedelmezőségi problémákat is kezelte, így az árszabályozások hatásai kiegyensúlyozottabban jelentkeztek.

Molnár Dániel szerint a magasabb árak nem feltétlenül vezetnek hatékonyságnövekedéshez. A lakosság esetében a drágulás csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet, ami visszafogja a fogyasztást, és ezen keresztül a vállalati szektor teljesítményét is negatívan érinti.