Botrány: kiszivárgott a Tisza Párt megszorítócsomagja – azonnal leválnának az orosz olajról, véget vetve a rezsicsökkentésnek

„»Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek...« Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom” – fogalmazott Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője a Facebookon.

Csercsa azt írta, hogy „befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból.”

A pártból kilépett férfi öt oldalt posztolt ki az Energiaátállási tervnek nevezett írásból.

A megosztott írás szerint az iráni háború nyomán kialakuló európai energiaválság miatt a leendő Tisza-kormány egyik legfontosabb feladata azonnali beavatkozás lesz, amely egyszerre jelent külpolitikai és gazdasági fordulatot.

A terv központi eleme az, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Bizottság RePowerEU programjához, és fokozatosan, de gyors ütemben megszüntesse az orosz olaj- és gázfüggőséget.

Ez ugyan mérsékelheti az ellátásbiztonsági kockázatokat, de súlyos rövid távú nehézségekkel jár:

csökkenhet a rendelkezésre álló energia mennyisége,

romolhat a hazai finomítók teljesítménye,

és drágább import válhat szükségessé.

Az írás bírálja a jelenlegi rendszert is, amelyet túlzott állami beavatkozás jellemez. A hatósági árak és a rezsicsökkentés a tervezet szerint torzítják a piacot, megszüntetik az energiatakarékossági ösztönzőket, és hosszú távon fenntarthatatlanná teszik az ellátást:

ennek megfelelően az egyik első lépés a védett árak kivezetése lenne mind az üzemanyagok, mind a lakossági áram- és gázdíjak esetében.

Ez azonban jelentős drágulással járhat. A becslések szerint az energiaárak akár a jelenlegi szint kétszeresére is emelkedhetnek, miközben az üzemanyagárak akár az ezer forint feletti szintet is elérhetik. A terv szerint a kereslet visszafogása és a piaci viszonyok helyreállítása csak magasabb árak mellett lehetséges.

A szükséges beruházások finanszírozására új adót is bevezetnének. Az úgynevezett energiafüggetlenségi adó (efa) a lakossági megtakarításokat célozná meg, 1–1,5 százalékos kulccsal, amely évente akár 240–360 milliárd forint bevételt is jelenthet. Az intézkedést ideiglenesnek szánják, és az energiaátállás költségeinek fedezésére használnák fel.