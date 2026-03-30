BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Botrány: kiszivárgott a Tisza Párt megszorítócsomagja – azonnal leválnának az orosz olajról, véget vetve a rezsicsökkentésnek

Megszűnhet a rezsicsökkentés, brutálisan nőhetnek az árak. A Tisza Párthoz kötött dokumentum szerint az orosz energiáról való leválás ára akár kétszeres rezsi és új adók lehetnek.
VG
2026.03.30, 08:41
Frissítve: 2026.03.30, 15:49

„»Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek...« Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom” – fogalmazott Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője a Facebookon.

Csercsa azt írta, hogy „befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból.” 

A pártból kilépett férfi öt oldalt posztolt ki az Energiaátállási tervnek nevezett írásból. 

A megosztott írás szerint az iráni háború nyomán kialakuló európai energiaválság miatt a leendő Tisza-kormány egyik legfontosabb feladata azonnali beavatkozás lesz, amely egyszerre jelent külpolitikai és gazdasági fordulatot.

A terv központi eleme az, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Bizottság RePowerEU programjához, és fokozatosan, de gyors ütemben megszüntesse az orosz olaj- és gázfüggőséget. 

Ez ugyan mérsékelheti az ellátásbiztonsági kockázatokat, de súlyos rövid távú nehézségekkel jár: 

  • csökkenhet a rendelkezésre álló energia mennyisége, 
  • romolhat a hazai finomítók teljesítménye, 
  • és drágább import válhat szükségessé.

Az írás bírálja a jelenlegi rendszert is, amelyet túlzott állami beavatkozás jellemez. A hatósági árak és a rezsicsökkentés a tervezet szerint torzítják a piacot, megszüntetik az energiatakarékossági ösztönzőket, és hosszú távon fenntarthatatlanná teszik az ellátást: 

ennek megfelelően az egyik első lépés a védett árak kivezetése lenne mind az üzemanyagok, mind a lakossági áram- és gázdíjak esetében.

Ez azonban jelentős drágulással járhat. A becslések szerint az energiaárak akár a jelenlegi szint kétszeresére is emelkedhetnek, miközben az üzemanyagárak akár az ezer forint feletti szintet is elérhetik. A terv szerint a kereslet visszafogása és a piaci viszonyok helyreállítása csak magasabb árak mellett lehetséges.

A szükséges beruházások finanszírozására új adót is bevezetnének. Az úgynevezett energiafüggetlenségi adó (efa) a lakossági megtakarításokat célozná meg, 1–1,5 százalékos kulccsal, amely évente akár 240–360 milliárd forint bevételt is jelenthet. Az intézkedést ideiglenesnek szánják, és az energiaátállás költségeinek fedezésére használnák fel.

A terv jelentős iparági átalakításokat is tartalmaz. A Mol százhalombattai finomítójának átállítása több mint egymilliárd eurós beruházást igényelhet, és akár két évig is eltarthat. Emellett új beszállítói kapcsolatok kiépítésére, valamint a stratégiai készletek feltöltésére is szükség lesz. A dokumentum szerint hosszabb távon az energiaszektor piaci alapokra helyezése, valamint állami tulajdonrészek csökkentése is napirendre kerülhet.

A végrehajtás szigorú ütemezés szerint történne: már az új parlament megalakulásakor törvényben tiltanák be az orosz üzemanyagok importját, majd rövid időn belül energia-veszélyhelyzetet hirdetnének. Ezzel párhuzamosan új vezetést jelölnének ki a kulcsfontosságú energetikai vállalatok élére, és intenzív nemzetközi tárgyalások kezdődnének alternatív beszerzési forrásokról.

A terv ugyanakkor komoly politikai kockázatokkal is számol. Az áremelkedések és az új adók társadalmi feszültségeket kelthetnek, amelyeket az ellenzék kihasználhat. A dokumentum ezért külön kommunikációs stratégiát is javasol, amely az áremelkedéseket részben a korábbi energiapolitika következményeiként magyarázná. 

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől. 

Rezsirobbanást jósol a kormányoldal: elszabadulhatnak az árak a Tisza terve miatt

Ezt mindenkinek látnia kell. Kint a Tisza energiaátállási terve

írta Orbán Viktor a kiszivárgott tervre reagálva. A poszt alá Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitika üzletágának vezetője azt írta: „Felháborító. Pontosan tudják, hogy katasztrofális következményekkel járna, mégis meglépnék.”

Kocsi Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig azt kommentálta, hogy „a shell-macsó jól keres majd a részvényein. Az emberek meg fizethetnek, mint a katonatiszt”.

„Mekkora tiszás bukta már megint!  Hiába próbálták titokban tartani, mégis nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt rezsiár- és benzináremelési tervei” – fogalmazott Szijjártó Péter az oldalán.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az energiaterv miatt két hét múlva a benzin már ezer forintba kerülne, és minden magyar család következő havi rezsiszámláján kétszer-háromszor akkora összeg szerepelne, mint az előző havin.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu