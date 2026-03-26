Még tavasz sincs, de már beindult a szezon – februárban is népszerű turisztikai célpont volt Magyarország

A vendégek száma 4,6 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A turisztikai szálláshelyeket csaknem 1,1 millió vendég kereste fel februárban a KSH friss adatközlése szerint.
2026.03.26, 08:37
Frissítve: 2026.03.26, 10:12

2026 februárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7 százalékkal, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtöki gyorstájékoztatójából.

Beautiful,Spring,Landscape,In,Hungary,At,Lake,Balaton,With,Blooming Balaton turizmus turisztikai szálláshelyek vendégforgalom idegenforgalom
Februárban is népszerű turisztikai célpont volt Magyarország / Fotó: Shutterstock

Egy hónnappal korábban, 2026 januárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma 3,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6,0 százalékkal múlta felül a 2025. januárit

Idén februárban a vendégek száma összességében 4,6 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,8, a vendégéjszakáké 4,3 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Hamar belendült a belföldi turizmus

A belföldi vendégek száma 4,9 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,0 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. Az 509 ezer belföldi vendég közel 1,1 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 407 ezer vendéget és 859 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 86 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,9 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 0,2 százalékkal meghaladta a 2025. februárit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Győr–Pannonhalma turisztikai térségben1 nőtt a legnagyobb mértékben (27 százalékkal), leginkább pedig a Sopron–Fertő térségben csökkent (13 százalékkal). Budapesten 16, a Balatonnál 3,6 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.

Egyre több a külföldi a magyarországi turisztikai szálláshelyeken

A külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt 4,2 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 5,1 százalékkal nőtt 2025 februárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 559 ezer külföldi vendég közel 1,4 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 390 ezer vendéget és 971 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.

A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 1,4 százalékkal elmaradt a 2025. februáritól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (15 százalékkal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (7,7 százalékkal). Budapesten 6,3, a Balatonnál 4,2 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.

Összesen 18 035 turisztikai szálláshely, ezen belül 2058 kereskedelmi, illetve 15 977 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 914 szálloda és 846 panzió volt nyitva február egy részében vagy egészében.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 61,8 milliárd forint volt, folyó áron 3,3 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 6,7 százalékkal többet, közel 2,2 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.

2026. január–februárban az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 4,9 százalék-kal több, összesen 2,1 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 4,7, a külföldieké 5,1 százalék-kal több (1,0 millió, illetve 1,1 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu