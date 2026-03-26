Még tavasz sincs, de már beindult a szezon – februárban is népszerű turisztikai célpont volt Magyarország

2026 februárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 4,6, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–februárban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 4,7 százalékkal, a külföldieké 5,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtöki gyorstájékoztatójából.

Egy hónnappal korábban, 2026 januárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma 3,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6,0 százalékkal múlta felül a 2025. januárit

Idén februárban a vendégek száma összességében 4,6 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,2 százalékkal emelkedett a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,8, a vendégéjszakáké 4,3 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. A vendégek 75 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 0,8 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.

Hamar belendült a belföldi turizmus

A belföldi vendégek száma 4,9 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 6,6 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,5, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,0 százalékkal bővült 2025 februárjához képest. Az 509 ezer belföldi vendég közel 1,1 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 407 ezer vendéget és 859 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 86 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,9 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.