Hiába a rendkívüli hideg, megrohamozták januárban a hazai szálláshelyeket
2026 januárjában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken1 közel 1,1 millió vendég mintegy 2,4 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,3 százalékkal, a vendégéjszakák száma 3,6 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A belföldi vendégek száma 4,6, a külföldieké 6,0 százalékkal múlta felül a 2025. januárit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint.
Idén januárban a vendégek száma összességében 5,3 százalékkal, a vendégéjszakáké 3,6 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 4,0, a vendégéjszakáké 2,7 százalékkal bővült 2025 januárjához képest. A vendégek 74 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 6,9 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 1,2 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A belföldi vendégek száma 4,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,5 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 3,4, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,9 százalékkal bővült 2025 januárjához képest. A 494 ezer belföldi vendég 1,0 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 388 ezer vendéget és 804 ezer vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,2 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 3,8 százalékkal meghaladta a 2025. januárit. A belföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához képest a Pécs–Villány turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (21 százalékkal), leginkább pedig a Tokaj és Nyíregyháza térségben csökkent (3,9 százalékkal). Budapesten 11, a Balatonnál 3,4 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
A külföldiek is megrohamozták a magyar szálláshelyeket
A külföldi vendégek száma 6,0 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 4,4 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 5,8, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 4,1 százalékkal nőtt 2025 januárjához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 573 ezer külföldi vendég 1,3 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 396 ezer vendéget és 949 ezer vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 87 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 6,4 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál.
A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 0,4 százalékkal elmaradt a 2025. januáritól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva a Budapest környéke turisztikai térségben nőtt a legnagyobb mértékben (22 százalékkal), leginkább pedig Gyulán és térségében csökkent (23 százalékkal). Budapesten 7,8, a Balatonnál 7,3 százalékkal nagyobb volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
Összesen 20 367 turisztikai szálláshely, ezen belül
- 2088 kereskedelmi,
- illetve 18 279 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket.
A kereskedelmi szálláshelyek közül 924 szálloda és 857 panzió volt nyitva január egy részében vagy egészében.
A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 66,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,0 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 4,5 százalékkal kevesebbet, 2,1 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
Így értékelte a kedvező adatot a szaktárca
2025-ben rekordévet zárt a hazai turizmus, a minden korábbinál nagyobb számú – 20 millió – vendég, minden korábbinál több, mintegy 47 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken. Az idei év is jól indult, ez kedvező kiindulási alap, hogy 2026-ban tovább nőjön a hazai turizmus – írta az adatokra reagálva a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A szaktárca kiemelte, hogy a turizmus a magyar gazdaság egyik legfontosabb hajtóereje, amely a GDP több mint 14 százalékát adja, és közel 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A kormány célja, hogy tovább emelje a szolgáltatások minőségét, ezért a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponton keresztül 2,5 százalékos, rendkívül kedvező kamatozású hitelekkel erősíti a turisztikai szektor versenyképességét. A kormány továbbá elindította a KTH Start 2=3 akciót, ahol az 1–2 millió forint közötti Start Beruházási vagy Forgóeszköz hiteligénylésekhez további – akár 1 millió forint – vissza nem térítendő állami támogatást igényelhetnek a legkisebb turisztikai szolgáltatók. Mindezek mellett a kormány egy 5+1 elemből álló, több mint 100 milliárd forintos akciótervet dolgozott ki, amely adócsökkentésekkel, bérkedvezményekkel és kedvezményes hitelekkel segíti a hazai éttermeket és cukrászdákat.
Az NGM felhívta a figyelmet arra, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a hazai turizmus egyik legfontosabb sarokköve, ezért a kormány a TERMINAL+ projekt keretében 1 milliárd euró értékű fejlesztést valósít meg. A kormány célja, hogy a reptér az évtized végére évi 25 millió utas magas színvonalú kiszolgálása legyen képes, ami tovább erősíti Magyarország nemzetközi elérhetőségét.