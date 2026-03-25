Előre szólt az autópálya-kezelő: csütörtöktől óriási útfelújítások kezdődnek az egész országban, ezek az érintett szakaszok – a Balaton felé külön szabály lép életbe

Március 26-án, csütörtökön megkezdődnek az idei útfelújítások az MKIF Zrt. által kezelt utakon – jelentette be az üzemeltető társaság szerdán.

A tájékoztatóból kiderült, hogy összesen hat autópályát és gyorsforgalmi utat érint a beavatkozás: az

M1,

M3,

M30,

M35,

M7,

M70

szakaszain cserélik előre tervezetten és nagyobb felületen a burkolatokat, a tervek szerint

630 ezer négyzetméteren.

És ez nem minden, mert az aszfaltrétegek cseréje mellett 3 híd és 5 pihenő is megújul 2026-ban. A munkálatok elsődleges célja a közlekedésbiztonság javítása.

Útfelújítás indul az egész országban csütörtöktől

Az MKIF külön felhívta rá a figyelmet, hogy az idén az M3, M1 és M7 autópályák burkolata újul meg a legnagyobb mértékben. A munkálatokról az elmúlt évekhez hasonlóan folyamatosan és előre tájékoztatják a közlekedőket az Útinformon, valamint a saját weboldalunkon kialakított felületen, amely ezen a linken érhető el.

Itt az aktuális forgalmi rend mellett az esetleges csomóponti és pihenőhelyi zárások is szerepelnek, de a munkák tervezett kezdési és befejezési időpontjai is megtalálhatóak.

Fontos, hogy az elmúlt három év gyakorlatához hasonlóan

az M7-en az M0 és Balatonvilágos közötti szakaszon a vakáció ideje alatt egyik irányban sem lesznek előre tervezett munkálatok.

A vakáció előtt és után pedig a jelenlegi tervek szerint a Balaton irányába csak kisebb, míg a Budapest felé tartó pályaoldalon nagyobb volumenű burkolatfelújításokra számíthatnak az arra közlekedők.

Az MKIF végezetül emlékeztetett arra, hogy az elmúlt három évben (2023-ban, 2024-ben és 2025-ben) összesen 13 millió négyzetméternyi új aszfaltot terített le az általuk üzemeltetett pályákon. Ez volt Magyarország történetének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása.

Ahol erre szükség volt, a felső kopóréteg alatt a kötő- és az alapréteget is cserélték. A munkálatokhoz 2,5 millió tonna aszfaltot használtak fel. Ezalatt a három év alatt megújult még 315 híd és felüljáró, valamint 68 pihenőhely is.

Egyébként ettől az évtől már jelentősen kevesebb felújításra és terelésre kell számítani az MKIF Zrt. hálózatán országszerte. Ezzel együtt is azt kérik a közlekedőktől, hogy óvatosan és körültekintően, a KRESZ szabályait betartva haladjanak a terelésekben, a munkát végző kollégáink és a munkaterületek mellett.