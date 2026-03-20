Védett üzemanyagárak: amire Orbán Viktornak elég volt egy nap, arra Merznek és Stockernek egy hét sem – így hagyják cserben a saját állampolgáraikat a németek és az osztrákok

Továbbra sem érzékelhetnek semmit az olajpiac hektikusságából a hazai autósok, akik most már tizedik napja ugyanazokkal az árakkal találkozhatnak a benzinkutakon. Orbán Viktor miniszterelnök március 9-én jelentette be , hogy a kormány gátat szab a további drágulásnak és védett üzemanyagárakat vezet be. Ez a benzin esetében azóta is 595, míg a gázolajnál 615 forintot jelent, miközben a piaci ár már elérte a 662, illetve a 712 forintot.

Védett üzemanyagárak: amire Orbán Viktornak elég volt egy nap, arra Merznek és Stöckernek egy hét sem – így hagyják cserben a saját állampolgáraikat a németek és az osztrákok

A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.

Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen

– indokolta a kormányfő a bejelentéskor a döntést, aki hozzátette azt is, hogy a kormány ezzel kívánja ellensúlyozni a globális olajpiaci drágulást.

A kormány helyzetét nehezíti, hogy a Barátság kőoalajvezeték el van zárva január 27. óta ezért fel kellett szabadítani a stratégiai olajkészletet. Legutóbb Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy 20 százalékát használták fel, de folyamatos a tározók töltése, így ellátsi probléma nem várható. Az intézkedés ugyanakkor csak a hazai autósokra, gazdákra és vállalkozásokra vonatkozik, a külföldieknek piaci áron kell tankolniuk.

A korábbi benzinárstophoz képest annyi változást eszközölt a kormány, hogy ezúttal az árplafon mellett az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre csökkentették. Ez literenként a benzin esetében 19,25 forintos, a gázolaj esetében pedig 20,48 forintos jövedéki adócsökkentést jelent.

Egyből lépett a kabinet, ahogy 100 dollár lett a Brent

A történet előzménye, hogy február 28-án kitört az iráni háború, miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael együttesen megtámadta Iránt. A perzsa állam válaszul megtorló akciókat hajtott végre, és drónokkal támadta Izraelt, valamint a környező olajtermelő országokat: Dubajt, Kuvaitot és Bahreint.