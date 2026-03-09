Rendkívüli bejelentés: a kormány csökkenti az üzemanyag adóját és azonnali tilalmat vezet be az exportra

Újabb intézkedést jelentett be hétfőn este a kormány az üzemanyagról. Ezek részben további árcsökkentést jelentenek, részben pedig tilalmat is.

Üzemanyag: adót csökkent a kormány, itt a bejelentés / Fotó: Ladóczki Balázs

A konkrét bejelentést Nagy Márton tette meg a közösségi oldalán. A nermzetgazdasági miniszter tájékoztatása azért is nagy horderejű, mert alig pár órával később történik meg, minthogy a miniszterelnök kihirdette a védett árakat, amelyek éjféltől lépnek életbe.

De így most már kijelenthető, hogy a kormány nem csak ezzel az eszközzel él, hanem további lépéseket tett az érképzés terén, hogy enyhítse a lakosságra és a versenyszektorra telepedő terheket.

Nagy Márton arról írt, hogy az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkednek a nemzetközi olajárak. A negatív hatások kivédése érdekében ezért a kormány a következőkről döntött:

A magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra ma éjféltől védett árat vezetünk be, ami fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek. Ez a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter, míg a dízel esetében 615 Ft/liter védett árat jelent. Az intézkedés alapján meghatározott védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárműre érvényes. Felszabadítjuk a 45 napos állami biztonsági termékkészlet. A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik. A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság továbbnövelése érdekében a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre csökkenti. Ez literenként a benzin esetében 19,25 forintos (158,8 Ft/literről 139,55 Ft/literre), a gázolaj esetében pedig 20,48 forintos jövedéki adócsökkentést jelent (148,76 Ft/literről 128,28 Ft/literre). A kormány mindezeken túlmutatóan megtiltja a nyersolaj-, valamint a 95-ös benzin és dízel exportját és a leghatározottabban fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben.

Fenti pontokból a 4. és az 5. abszolút újdonság. Főképp előbbinek lehet látáványos hatása az üzemanyag árára, amennyiben egyrészt ez tartós intézkedés marad és a kereskedők nem nyelik le az adóelőnyt és részben vagy egészben továbbadják a vásárlóknak. A tapasztalat nem feltételnül ezt a kereskedelmi gyakorlatot mutatja adócsökkentéseknél, de ez hamarosan ki fog derülni.