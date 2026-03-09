Rendkívüli bejelentés: a kormány csökkenti az üzemanyag adóját és azonnali tilalmat vezet be az exportra
Újabb intézkedést jelentett be hétfőn este a kormány az üzemanyagról. Ezek részben további árcsökkentést jelentenek, részben pedig tilalmat is.
A konkrét bejelentést Nagy Márton tette meg a közösségi oldalán. A nermzetgazdasági miniszter tájékoztatása azért is nagy horderejű, mert alig pár órával később történik meg, minthogy a miniszterelnök kihirdette a védett árakat, amelyek éjféltől lépnek életbe.
De így most már kijelenthető, hogy a kormány nem csak ezzel az eszközzel él, hanem további lépéseket tett az érképzés terén, hogy enyhítse a lakosságra és a versenyszektorra telepedő terheket.
Üzemanyag: adót csökkent a kormány, itt a bejelentés
Nagy Márton arról írt, hogy az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt meredeken emelkednek a nemzetközi olajárak. A negatív hatások kivédése érdekében ezért a kormány a következőkről döntött:
- A magyar családok, vállalkozások, gazdák és fuvarozók védelme érdekében az üzemanyagokra ma éjféltől védett árat vezetünk be, ami fölé a kiskereskedelmi árak nem emelkedhetnek. Ez a 95-ös benzin esetében 595 Ft/liter, míg a dízel esetében 615 Ft/liter védett árat jelent.
- Az intézkedés alapján meghatározott védett ár csak a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárműre érvényes.
- Felszabadítjuk a 45 napos állami biztonsági termékkészlet. A kereskedők részére a 95-ös benzin és a dízel üzemanyag átadása a védett ár alatti áron történik.
- A terhek csökkentése és az ellátásbiztonság továbbnövelése érdekében a kormány az üzemanyagok jövedéki adóját az uniós minimumszintre csökkenti. Ez literenként a benzin esetében 19,25 forintos (158,8 Ft/literről 139,55 Ft/literre), a gázolaj esetében pedig 20,48 forintos jövedéki adócsökkentést jelent (148,76 Ft/literről 128,28 Ft/literre).
- A kormány mindezeken túlmutatóan megtiltja a nyersolaj-, valamint a 95-ös benzin és dízel exportját és a leghatározottabban fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben.
Fenti pontokból a 4. és az 5. abszolút újdonság. Főképp előbbinek lehet látáványos hatása az üzemanyag árára, amennyiben egyrészt ez tartós intézkedés marad és a kereskedők nem nyelik le az adóelőnyt és részben vagy egészben továbbadják a vásárlóknak. A tapasztalat nem feltételnül ezt a kereskedelmi gyakorlatot mutatja adócsökkentéseknél, de ez hamarosan ki fog derülni.
Az elmúlt órákban történtek alapján az viszont biztosan kijelenthető, hogy a kormányzat nagyon gyorsan és mélységében reagált az hétfő hajnalban kitört olajváláságra.
Közben azonban, hétfőn este Trump amerikai elnök befejezettnek nyilvánította az iráni háborút, amelynek következtében az olaj ára szabadesésbe kezdett és 22 órára már 87 dolláron állt a kezdtei 115-höz képest.
Ez még mindig magas, de már azért közelsem akkora dráma, mint a 100 dollár fölötti szint. Cskhogy erre nem lehet berendezkedni, mint látható, teljesen hektikus az olajpiac és így az üzemanyagok árképzése is. Így annak még stabilitást is ad a védett ár.
Ahogy a jövedéki adó csökkentése is, az exporttilalom pedig az ellátásbiztonságot támogatja. Az is biztos persze, hogy Magyarország sokkal könnyebb helyzetben lenne, ha érkezne orosz olaj a Barátság vezetéken, ez azonban már 41 napja szünetel, miután Zelenszkij elnök poltikia okokból olajblokádot állított fel.