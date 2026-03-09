Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden magyar család és vállalkozás számára
Az ukrán olajblokád és a közel-keleti feszültségek együttesen brutális üzemanyagár-robbanást okoztak, Orbán Viktor pedig hétfőn délután ismertette, hogy a kormány védett árat vezet be a benzinkutakon a magyar autósok számára.
Orbán Viktor: a védett ár éjfélkor életbe lép
A miniszterelnök a rendkívüli kormányülés után élőben jelentkezett be a Facebook-oldalán, ahol bejelentette: az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére hétfő éjféltől „védett árat” vezetnek be minden magyar család és vállalkozás számára.
Az állami tartalékkészleteket felszabadítják, hogy biztosítsák az üzemanyagárak stabilitását. Ennek következtében
- a benzin ára 595 forint,
- míg a gázolaj ára 615 forint lesz.
A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkozik – hasonlóan a benzinárstophoz –, a magánszemélyek mellett pedig ezt kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is.
A hirtelen megugró olajpiaci árak miatt rendkívüli egyeztetéseket indított a magyar kormány. A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy Magyarország számára az energiabiztonság elsődleges szempont, ezért összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. Orbán Viktor azt is jelezte, hogy hétfő délután részletes tájékoztatást ad a kialakult helyzetről.
Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen
– közölte a kormányfő.
Az elmúlt napokban a kormány több alkalommal figyelmeztetett arra, hogy az orosz energiahordozókat érintő szankciós lépések, a Barátság kőolajvezetéket érintő ukrán olajblokád, valamint a közel-keleti szállítási útvonalakat érintő iráni konfliktus komoly kockázatot jelentenek az európai – és különösen a magyar – energiapiac számára.
- A keletről érkező energiát ért politikai lépések különösen aggasztók Közép-Európa számára, hiszen hazánk és szomszédaink infrastruktúrája is több ponton ezekre a vezetékekre épül;
- míg a közel-keleti válság a globális olajpiacokra helyez nyomást, egy második energiaválságot kirobbantva Nyugat-Európában, amely nem tanult az előző évek tanulságaiból.
Orbán Viktor: a kormány azonnal reagált a helyzetre
A magyar gazdaság szempontjából különösen érzékeny kérdés az energiapiaci kutyaszorító, mivel az üzemanyagárak alakulása közvetlen hatással van az inflációra, a vállalatok költségeire és a lakossági kiadásokra is. A gazdasági elemzők az elmúlt időszakban többször figyelmeztettek arra, hogy az energiahordozók drágulása könnyen visszafordíthatja az infláció csökkenésének folyamatát.
A kormány ezért gyorsan reagált a válságra. A rendkívüli tanácskozások célja annak felmérése, milyen eszközökkel lehet mérsékelni az olajpiaci sokk magyar gazdaságra gyakorolt hatását, illetve hogyan lehet fenntartani az ország energiaellátásának stabilitását.
Orbán Viktor élőben jelentette be a benzinárstop visszavezetését, amelyre eddig is számítani lehetett – erről már pénteken is beszélt a kormányfő.
Bár a kormányfő hangsúlyozta, hogy a piac dönti el, mennyit kell fizetni Magyarországon ma a benzinért, a kormány folyamatosan figyeli a nemzetközi helyzetet, és amikor a helyzet Magyarországon már tarthatatlanná válik, azt megelőzően beavatkozik az árképzés rendjébe, vagyis az ár alakításába.
Ha az [üzemanyagárak] elviselhetetlenné válnak, és a magyar gazdaság egyensúlya is megrendül, akkor – bár az ember nem szereti az ilyesmit – állami eszközökkel be fogunk avatkozni
– közölte a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Kiderült, mikor tér vissza a benzinárstop Magyarországra, Orbán Viktor élő adásban mondta el a forgatókönyvet: „Nem szereti az ember az ilyesmit”
A kormány kész beavatkozni az energiaárak alakulásába, ha azok a magyar háztartások számára elviselhetetlen szintre emelkednének. Orbán Viktor szerint a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád egyaránt felfelé hajtja az árakat, ezért a magyar kormány folyamatosan figyeli a piaci folyamatokat. Ha kell, a kormány újból visszavezetheti a benzinárstopot.