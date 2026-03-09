Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden magyar család és vállalkozás számára

Az ukrán olajblokád és a közel-keleti feszültségek együttesen brutális üzemanyagár-robbanást okoztak, Orbán Viktor pedig hétfőn délután ismertette, hogy a kormány védett árat vezet be a benzinkutakon a magyar autósok számára.

Orbán Viktor szerint Magyarország számára most a stabil energiaellátás védelme a legfontosabb / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor: a védett ár éjfélkor életbe lép

A miniszterelnök a rendkívüli kormányülés után élőben jelentkezett be a Facebook-oldalán, ahol bejelentette: az elszabaduló üzemanyagárak megfékezésére hétfő éjféltől „védett árat” vezetnek be minden magyar család és vállalkozás számára.

Az állami tartalékkészleteket felszabadítják, hogy biztosítsák az üzemanyagárak stabilitását. Ennek következtében

a benzin ára 595 forint,

míg a gázolaj ára 615 forint lesz.

A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkozik – hasonlóan a benzinárstophoz –, a magánszemélyek mellett pedig ezt kiterjesztik a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

A hirtelen megugró olajpiaci árak miatt rendkívüli egyeztetéseket indított a magyar kormány. A miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy Magyarország számára az energiabiztonság elsődleges szempont, ezért összehívta a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. Orbán Viktor azt is jelezte, hogy hétfő délután részletes tájékoztatást ad a kialakult helyzetről.

Meg kell akadályoznunk, hogy a gázolaj és a benzin ára Magyarországon elviselhetetlen szintre emelkedjen

– közölte a kormányfő.

Az elmúlt napokban a kormány több alkalommal figyelmeztetett arra, hogy az orosz energiahordozókat érintő szankciós lépések, a Barátság kőolajvezetéket érintő ukrán olajblokád, valamint a közel-keleti szállítási útvonalakat érintő iráni konfliktus komoly kockázatot jelentenek az európai – és különösen a magyar – energiapiac számára.

A keletről érkező energiát ért politikai lépések különösen aggasztók Közép-Európa számára, hiszen hazánk és szomszédaink infrastruktúrája is több ponton ezekre a vezetékekre épül;

míg a közel-keleti válság a globális olajpiacokra helyez nyomást, egy második energiaválságot kirobbantva Nyugat-Európában, amely nem tanult az előző évek tanulságaiból.

Orbán Viktor: a kormány azonnal reagált a helyzetre

A magyar gazdaság szempontjából különösen érzékeny kérdés az energiapiaci kutyaszorító, mivel az üzemanyagárak alakulása közvetlen hatással van az inflációra, a vállalatok költségeire és a lakossági kiadásokra is. A gazdasági elemzők az elmúlt időszakban többször figyelmeztettek arra, hogy az energiahordozók drágulása könnyen visszafordíthatja az infláció csökkenésének folyamatát.