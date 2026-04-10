Alakul a megoldás az energiatárolókkal, könnyebb helyzetbe kerülhet a magyar árampiac

A magyar villamosenergia-piac szorosan integrálódik az európai rendszerbe, így a hazai nagykereskedelmi árak jövőbeli alakulását nemcsak a belföldi beruházások, hanem a kontinens szintjén zajló fejlesztések is alapvetően meghatározzák – mutatott rá Kaderják Péter.

A piaci folyamatokat több, egymással párhuzamosan érvényesülő hatás alakítja. Az elektrifikáció – az elektromos közlekedés, valamint az elektromos fűtési és hűtési megoldások térnyerése – növeli a villamosenergia-keresletet, különösen a napi esti csúcsidőszakban, ami felfelé húzza az árakat. Ezzel párhuzamosan a naperőművi kapacitások gyors bővülése összességében mérsékli a spotpiaci árakat, ugyanakkor az időjárásfüggő termelés nem esik egybe sem a napi, sem az éves fogyasztási csúcsokkal.

Nappal felesleg, este hiány

Ebből fakad a rendszer alapfeszültsége.

„A napenergia-termelés növekedése következtében alakult ki az a helyzet, hogy nyáron, napsütéses időszakokban Magyarország gyakran villamosenergia-exportőrré válik, mivel a megtermelt energia nem használható fel teljes mértékben belföldön” – ismertette az ügyvezető, kiemelve, hogy sokszor rendkívül alacsony, esetenként negatív árakon lehet csak eladni ezt a mennyiséget. Ezzel szemben az esti csúcsidőszakban nagyon jelentős, magas árú importra szorul az ország.

Erre a kettősségre reagál több párhuzamosan futó tárolótámogatási program.

A Metároló program keretében mintegy 500 megawatt per 1000 megawattóra ipari léptékű kapacitás lép be a rendszerbe 2026 tavaszáig; az energiaintenzív fogyasztók programja legalább 600 megawatt per 1200 megawattóra kiépítését célozza. A lakossági szegmensben a Napenergia Plusz program révén körülbelül 60 megawatt per 120 megawattóra kapacitás valósult meg, az új Otthoni Energiatároló Programtól pedig további mintegy 200 megawatt per 400 megawattóra decentralizált kapacitás várható. Összességében a 8,4 gigawatt beépített naperőművi kapacitással rendelkező hazai rendszerbe év végéig hozzávetőleg 1360 megawatt per 2720 megawattóra energiatároló léphet be – vont egyenleget Kaderják Péter.