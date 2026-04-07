Veszélyes örökség az otthonokban – most pénzt adnak a felszámolására

Elindult a lakossági azbesztmentesítési pályázat: április 13-ig lehet elektronikusan jelentkezni a támogatásra, amely az egészségkárosító azbeszttartalmú építőanyagok szakszerű elszállítását és biztonságos ártalmatlanítását segíti.
Gorzsás Anita
2026.04.07, 11:46
Frissítve: 2026.04.07, 12:12

Elindult az azbesztpályázat, a Nemzeti Energetikai Ügynökség felhívása szerint április 13. 16:00 óráig lehet jelentkezni, kizárólag elektronikusan – írta meg az Origo.

Miért kell megszabadulni az azbeszttől?
Miért kell megszabadulni az azbeszttől?

Mi is azbeszt, és miért kell tőle szabadulni?

Az azbeszt az egyik legjobb, a természetben is megtalálható hőszigetelő. Hiába tűzálló, remekül áll ellen a savaknak, olcsó, hajlékony és rugalmas, rendkívül veszélyes is. Sajnos viszonylag későn derült ki az egészségkárosító hatása. Sokáig az építőiparban alkalmazták az említett tulajdonságai miatt. 

A szórt azbesztet rengeteg épületnél használták fel hazánkban (iskolák, irodaházak, panelházak). 2005-ben azonban minden megváltozott, amikor teljes tilalom lépett életbe: azóta minden azbeszttartalmú építőanyag alkalmazása, forgalmazása szigorúan tilos. Azonban a korábban készült termékek még ma is előfordulnak a környezetünkben.

Pályázat segít megszabadulni az azbeszttől

Az azbesztbontás munkavédelmi vonatkozásai első hallásra ugyan inkább építőipari feladatnak tűnhetnek, de a gyakorlatban gyakran előfordul, hogy egy-egy mezőgazdasági épületben is előfordul az azbeszt mint építőanyag – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A pályázatot kizárólag elektronikusan, az online pályázati felületen lehet beadni. Csakis a helyesen és teljeskörűen kitöltött dokumentumot fogadják el, amelyhez a kötelezően csatolandó mellékletek is fel kell tölteni. A pályázatokat a palyazatok.neuzrt.hu oldalon várják április 13. 16:00 óráig.

Bővebben az Origo oldalán olvashatnak a pályázatról.

