Régóta várták az utasok, most meglépte a BKK – minden korábbinál egyszerűbb lesz a jegyvásárlás Budapesten

Április 22. szerdától kiterjeszti a Budapest Pay&GO bankkártyás fizetési rendszer pilotját a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A szerdai sajtótájékoztatón a közlekedési vállalat bejelentette, hogy a korábbi tervek szerint a szolgáltatás ezentúl a főváros valamennyi metróvonalán elérhető lesz.

„Ma egy nagyon fontos örömhírrel tudunk szolgálni, hiszen elindul Budapest minden metrójáratán a Pay&GO szolgáltatás. Azon dolgozunk mindennap a BKK-val és a kollégáimmal közösen, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzük, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtsunk, ami sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés, és ennek nagyon fontos része az, hogy elérhetők legyenek a szolgáltatásaink. Fontos, hogy éljünk a digitalizáció adta lehetőségekkel” – emelte ki a sajtótájékoztatón Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

A városvezető felidézte, hogy 2021-ben tett a főváros egy nagy lépést a BudapestGO elindításával, amely ma is az egyik legfontosabb platform, nemcsak a jegyértékesítés, hanem az utazástervezés szempontjából is. Majd 2023-ban indították el azt a projektet, melynek célja, hogy Budapestnek legyen egy európai színvonalú elektronikus jegyrendszere, amely tulajdonképpen a legegyszerűbb megoldást alkalmazza bankkártyás, illetve okostelefonos fizetésre. Karácsony Gergely szerint az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak, eddig több mint 2 millió ember használta már a 100E buszon és a földalattin ez a szolgáltatást, és közel 8 milliárd forint bevétellel járult hozzá a szolgáltatás a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásához.

Egyszerűbbé válik a jegyvásárlás

„Régebben előzetes tervezés kellett ahhoz, hogy hol vásároljunk jegyet. Majd a BudapestGO indulásával, 2021-től már egyre egyszerűbben, a mobiltelefonunk segítségével is meg tudjuk venni azt a jegyet vagy bérletet, amivel igénybe tudjuk venni a közösségi közlekedési szolgáltatásokat. De sokak számára ez még mindig előkészületet jelent, és még mindig jelent egyfajta korlátot, amit át kell ugrani. Ezzel szemben a Pay&Go szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a zsebünkben lévő bankkártyával egy hirtelen ötlettől vezérelve, úgymond impulzusvásárlóként, váratlanul a közösségi közlekedési járművekre pattanhassunk” – mutatta be a rendszer működését Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese.