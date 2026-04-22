Régóta várták az utasok, most meglépte a BKK – minden korábbinál egyszerűbb lesz a jegyvásárlás Budapesten
Április 22. szerdától kiterjeszti a Budapest Pay&GO bankkártyás fizetési rendszer pilotját a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A szerdai sajtótájékoztatón a közlekedési vállalat bejelentette, hogy a korábbi tervek szerint a szolgáltatás ezentúl a főváros valamennyi metróvonalán elérhető lesz.
„Ma egy nagyon fontos örömhírrel tudunk szolgálni, hiszen elindul Budapest minden metrójáratán a Pay&GO szolgáltatás. Azon dolgozunk mindennap a BKK-val és a kollégáimmal közösen, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzük, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtsunk, ami sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés, és ennek nagyon fontos része az, hogy elérhetők legyenek a szolgáltatásaink. Fontos, hogy éljünk a digitalizáció adta lehetőségekkel” – emelte ki a sajtótájékoztatón Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.
A városvezető felidézte, hogy 2021-ben tett a főváros egy nagy lépést a BudapestGO elindításával, amely ma is az egyik legfontosabb platform, nemcsak a jegyértékesítés, hanem az utazástervezés szempontjából is. Majd 2023-ban indították el azt a projektet, melynek célja, hogy Budapestnek legyen egy európai színvonalú elektronikus jegyrendszere, amely tulajdonképpen a legegyszerűbb megoldást alkalmazza bankkártyás, illetve okostelefonos fizetésre. Karácsony Gergely szerint az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak, eddig több mint 2 millió ember használta már a 100E buszon és a földalattin ez a szolgáltatást, és közel 8 milliárd forint bevétellel járult hozzá a szolgáltatás a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásához.
Egyszerűbbé válik a jegyvásárlás
„Régebben előzetes tervezés kellett ahhoz, hogy hol vásároljunk jegyet. Majd a BudapestGO indulásával, 2021-től már egyre egyszerűbben, a mobiltelefonunk segítségével is meg tudjuk venni azt a jegyet vagy bérletet, amivel igénybe tudjuk venni a közösségi közlekedési szolgáltatásokat. De sokak számára ez még mindig előkészületet jelent, és még mindig jelent egyfajta korlátot, amit át kell ugrani. Ezzel szemben a Pay&Go szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a zsebünkben lévő bankkártyával egy hirtelen ötlettől vezérelve, úgymond impulzusvásárlóként, váratlanul a közösségi közlekedési járművekre pattanhassunk” – mutatta be a rendszer működését Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese.
Hozzátette, hogy ez nagyon egyszerűnek tűnik a felhasználók számára, de egy nagyon komoly informatikai rendszer áll mögötte. És amikor az utasok lecsippantják az egyes bankkártyákat, az egy központi rendszerben jelenik meg. Kiemelte, hogy a Pay&Go vásárlás jelen pillanatban még csak vonaljegyeket jelent (amikkel természetesen a metróhálózaton átszállással is lehet utazni), de egyértelmű cél, hogy a jövőben a különböző díjtermékek kombinációit is tudja majd kezelni a rendszer.
Ezt tudni eddig a BKK új rendszeréről
A Budapest Pay&GO szolgáltatás lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik, nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető. A bankkártyaalapú megoldás ma már nemzetközi szabványnak számít: világszerte több száz nagyváros alkalmazza.
A társaság tervei szerint a budapesti Pay&GO rendszere a lehető legtöbb ügyféligényre megoldást kínál majd, így
- mind a rendszeresen tömegközlekedést használók,
- mind az alkalmi utasok megtalálhatják a számukra legkedvezőbb terméktípust.
Emellett a szolgáltatás az alkalmi utazások során lehetővé teszi költési limitek – például napi vagy heti limitek – beállítását, így az ügyfelek mindig az igényeiknek megfelelő, legkedvezőbb tarifát kapják.