Karácsony Gergelyék döntöttek: teljesen megváltozik a jegy- és bérletvásárlás a budapesti tömegközlekedésben – áprilistól kiterjesztik az új rendszert
2028-ban elindulhat az e-jegyrendszer a teljes budapesti és agglomerációs tömegközlekedési hálózaton, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elindíthatja az ehhez szükséges közbeszerzési eljárást, miután a koncepciót a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén támogatta – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.
A BKK közlése szerint a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatást eddig a 100E járaton, illetve az M1-es metró vonalán lehetett igénybe venni, április közepétől viszont a pilot kiterjesztéseként minden metróvonalon elérhetővé válik.
Az elmúlt években a BKK jelentős mértékben fejlesztette digitális csatornáit: elindította a BudapestGO alkalmazást – amelyet rendszeresen új funkciókkal bővítenek –, továbbá az elektronikus jegyrendszer bevezetésének előszobájaként kísérleti jelleggel elérhetővé tette a jegyvásárlást és az érvényesítést egy lépésben biztosító Budapest Pay&GO fizetési szolgáltatást a 100E Repülőtéri Expressz járaton, valamint az M1-es metró vonalán.
A Budapest Pay&GO szolgáltatás lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik, nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető.
A bankkártyaalapú megoldás ma már nemzetközi szabványnak számít: világszerte több száz nagyváros alkalmazza. A tervek szerint a BKK a Pay&GO szolgáltatás pilotját április közepén minden metróvonalra kiterjeszti.
Közölték azt is, hogy mindezzel párhuzamosan a közlekedésszervező cég – felhasználva a pilot tapasztalatait, elemezve a külföldi jógyakorlatokat és figyelembe véve a fővárosi közlekedés sajátosságait – megalkotta a budapesti elektronikus jegyrendszer koncepcióját.
Hozzátették: a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén támogatta a BKK Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatásra vonatkozó koncepcióját és a rendszer működéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítását.
A társaság tervei szerint a budapesti Pay&GO rendszere a lehető legtöbb ügyféligényre megoldást kínál majd, így
- mind a rendszeresen tömegközlekedést használók,
- mind az alkalmi utasok megtalálhatják a számukra legkedvezőbb terméktípust.
- Emellett a szolgáltatás az alkalmi utazások során lehetővé teszi költési limitek – például napi vagy heti limitek – beállítását, így az ügyfelek mindig az igényeiknek megfelelő, legkedvezőbb tarifát kapják.
A BKK számításai szerint a Pay&GO típusú, bankkártyás fizetés 2028 első felétől jelenhet meg szakaszosan Budapest és az agglomeráció teljes tömegközlekedési hálózatán.
Karácsonyig tízmilliárd forinttal emelik meg a folyószámla-hitelkeretet
Tízmilliárd forinttal, 50 milliárdosra emelik a fővárosi önkormányzat eddigi, március közepéig tervezett 40 milliárdos folyószámla-hitelkeretét – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 8 nem szavazat ellenében fogadták el a képviselők.
A hitelkeret megemelésére a javaslat szerint azért volt szükség, mert az kimerült. Mint írták, a főváros likviditási helyzete azt mutatja, hogy
a január 5-től rendelkezésre álló 40 milliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-állomány a szolidaritási hozzájárulás ügyéhez kapcsolódó január végi inkasszó miatt február közepére kimerült.
A fővárosi önkormányzatnak – a már meglévő 40 milliárdos hitelkereten túl – további 10 milliárd forint folyószámla-hitelre lesz szüksége annak érdekében, hogy „a költségvetési elszámolási számlán jelentkező kifizetési kötelezettségeket az iparűzési adóbevételek megérkezéséig teljesíteni tudja” – indokoltak az előterjesztésben.