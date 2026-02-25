Deviza
Karácsony Gergelyék döntöttek: teljesen megváltozik a jegy- és bérletvásárlás a budapesti tömegközlekedésben – áprilistól kiterjesztik az új rendszert

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés az elektronikus jegyrendszer koncepcióját, így elindulhat a szükséges közbeszerzés. A tömegközlekedés 2028-tól teljesen új szintre léphet Budapesten és az agglomerációban a Pay&GO rendszer kiterjesztésével. A bankkártyás fizetés fokozatosan az egész hálózaton elérhetővé válhat.
VG/MTI
2026.02.25, 20:29
Frissítve: 2026.02.25, 20:46

2028-ban elindulhat az e-jegyrendszer a teljes budapesti és agglomerációs tömegközlekedési hálózaton, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elindíthatja az ehhez szükséges közbeszerzési eljárást, miután a koncepciót a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén támogatta – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

Karácsony Gergelyék döntöttek: teljesen megváltozik a jegy- és bérletvásárlás a budapesti tömegközlekedésben – áprilistól kiterjesztik az új rendszert / Fotó: PannaPhoto

A BKK közlése szerint a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatást eddig a 100E járaton, illetve az M1-es metró vonalán lehetett igénybe venni, április közepétől viszont a pilot kiterjesztéseként minden metróvonalon elérhetővé válik.

Az elmúlt években a BKK jelentős mértékben fejlesztette digitális csatornáit: elindította a BudapestGO alkalmazást – amelyet rendszeresen új funkciókkal bővítenek –, továbbá az elektronikus jegyrendszer bevezetésének előszobájaként kísérleti jelleggel elérhetővé tette a jegyvásárlást és az érvényesítést egy lépésben biztosító Budapest Pay&GO fizetési szolgáltatást a 100E Repülőtéri Expressz járaton, valamint az M1-es metró vonalán.

A Budapest Pay&GO szolgáltatás lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik, nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető. 

A bankkártyaalapú megoldás ma már nemzetközi szabványnak számít: világszerte több száz nagyváros alkalmazza. A tervek szerint a BKK a Pay&GO szolgáltatás pilotját április közepén minden metróvonalra kiterjeszti.

Közölték azt is, hogy mindezzel párhuzamosan a közlekedésszervező cég – felhasználva a pilot tapasztalatait, elemezve a külföldi jógyakorlatokat és figyelembe véve a fővárosi közlekedés sajátosságait – megalkotta a budapesti elektronikus jegyrendszer koncepcióját.

Hozzátették: a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén támogatta a BKK Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatásra vonatkozó koncepcióját és a rendszer működéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítását.

A társaság tervei szerint a budapesti Pay&GO rendszere a lehető legtöbb ügyféligényre megoldást kínál majd, így 

  • mind a rendszeresen tömegközlekedést használók, 
  • mind az alkalmi utasok megtalálhatják a számukra legkedvezőbb terméktípust. 
  • Emellett a szolgáltatás az alkalmi utazások során lehetővé teszi költési limitek – például napi vagy heti limitek – beállítását, így az ügyfelek mindig az igényeiknek megfelelő, legkedvezőbb tarifát kapják.

A BKK számításai szerint a Pay&GO típusú, bankkártyás fizetés 2028 első felétől jelenhet meg szakaszosan Budapest és az agglomeráció teljes tömegközlekedési hálózatán.

Karácsonyig tízmilliárd forinttal emelik meg a folyószámla-hitelkeretet

Tízmilliárd forinttal, 50 milliárdosra emelik a fővárosi önkormányzat eddigi, március közepéig tervezett 40 milliárdos folyószámla-hitelkeretét – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 8 nem szavazat ellenében fogadták el a képviselők.

A hitelkeret megemelésére a javaslat szerint azért volt szükség, mert az kimerült. Mint írták, a főváros likviditási helyzete azt mutatja, hogy 

a január 5-től rendelkezésre álló 40 milliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-állomány a szolidaritási hozzájárulás ügyéhez kapcsolódó január végi inkasszó miatt február közepére kimerült.

A fővárosi önkormányzatnak – a már meglévő 40 milliárdos hitelkereten túl – további 10 milliárd forint folyószámla-hitelre lesz szüksége annak érdekében, hogy „a költségvetési elszámolási számlán jelentkező kifizetési kötelezettségeket az iparűzési adóbevételek megérkezéséig teljesíteni tudja” – indokoltak az előterjesztésben.

