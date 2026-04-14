Csőd: átszervezéssel menti a menthetőt a magyarországi üzemeket tulajdonló bútorgyár – sok száz magyar megélhetése veszélyben

Reorganizációs program indul az osztrák tulajdonú ADA bútoripari csoport magyarországi leányvállalatainál, miután az anyavállalat csődvédelmet kért. A bútorok gyártása és a termelés egyelőre zavartalan, de a lépések hátterében a kedvezőtlen piaci környezet és az ágazati átalakulás áll.
2026.04.14, 16:35
Frissítve: 2026.04.14, 17:04

Az osztrák tulajdonú ADA bútoripari csoport magyarországi leányvállalatainál – az ADA Hungária Kft.-nél és az ADA Nova Kft.-nél – strukturált reorganizációs folyamat indul, miután az anyavállalatok, az ADA Möbelwerke Holding AG és az ADA Möbelfabrik GmbH március 24-én csődvédelmi eljárási kérelmet nyújtottak be a grazi tartományi bírósághoz – közölte a vállalatcsoport az MTI-vel.

A bútoripari vállalatcsoportja. Gyártási és irodai jelenléte Ausztriában, valamint Magyarországon és Romániában is meghatározó / Fotó: TY Lim

A termelés egyelőre zavartalan

A társaság tájékoztatása szerint a magyarországi működés jelenleg folyamatos: a vállalat a körmendi, zalaegerszegi és a Nova Magyarország telephelyein továbbra is fogad megrendeléseket, és a termelés mind a meglévő, mind az új rendelések esetében biztosított.

A reorganizáció célja a működés stabilizálása: a gyártóegységek fenntartása, a termelés folytonosságának biztosítása, valamint a pénzügyi helyzet hosszú távú, rendezett átstrukturálása.

Piaci nyomás és ágazati átalakulás

A csődvédelemhez vezető okok között a vállalat a kedvezőtlen piaci környezetet és az európai bútoripart érintő strukturális változásokat emelte ki. A közlés szerint az elmúlt három évben több lépést is tettek a működés megerősítésére és a versenyképesség fenntartására, azonban ezek nem bizonyultak elegendőnek a jelenlegi környezetben.

A most induló reorganizációs program célja ezért a gyártási kapacitások megőrzése és a hosszú távú stabil működés feltételeinek megteremtése.

Folyamatos tájékoztatást ígér a bútorgyár

A vállalat hangsúlyozta, hogy a magyarországi leányvállalatok a folyamat során folyamatos és átlátható tájékoztatást adnak majd partnereik és munkavállalóik számára.

Az ADA Möbelwerke Holding AG – amely kelet-stájerországi központtal működik – Ausztria egyik legrégebbi bútoripari vállalatcsoportja. Gyártási és irodai jelenléte Ausztriában, valamint Magyarországon és Romániában is meghatározó.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu