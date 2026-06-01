Új vásárlási lehetőség nyílhat az OTP részvényeinél, a Mol lélektani szintet ostromolhat

Az amerikai részvénypiacok május utolsó két hetében további rekordokat döntögettek, de a momentum lassulni kezdett. Az S&P 500 május végén 7365 pont körül járt, miután a hónap során több alkalommal is friss csúcsokat ért el, elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai vállalatok erős eredményei és a Federal Reserve várt kamatcsökkentési ciklusának várakozásai miatt. A Nasdaq még dinamikusabban teljesített, év elejétől számítva már több mint 11 százalékos pluszt ért el.

A piaci hangulat általánosan optimista, azonban a túlvett technikai indikátorok és a geopolitikai kockázatok (közel-keleti feszültségek, vámtárgyalások bizonytalansága) továbbra is volatilitást okozhatnak. Az európai piacok követik az amerikai trendet, de lassabb ütemben.

A DAX és a STOXX 600 indexek konszolidációs fázisban vannak, miután az EU–USA kereskedelmi tárgyalások lassítottak, és a német gazdasági kilátások gyengébbek a vártnál. A közép-európai régióban vegyes kép alakult ki: a BUX május 26-án 131 829 ponton zárt, ami közel 0,7 százalékos napi emelkedést jelentett, és az index továbbra is az 50 és 200 napos mozgóátlaga felett tartózkodik, tehát a középtávú emelkedő trend folytatódik. A magyar részvénypiac fundamentumait továbbra is az OTP erős idei első negyedévi eredménye, a Mol osztalékfizetésének elhalasztása és a Richter vegyes üzleti hírei határozzák meg.

OTP Bank

Az OTP Bank részvényei májusban erős emelkedést produkáltak, az április végi 42 ezer forint körüli szintről 44 ezer forint fölé emelkedtek, majd konszolidációs fázisba léptek. Jelenleg az 50 napos átlagárfolyam felett tartózkodik. Az 1129,085 osztalék kifizetése a mai napon (2026. június. 1.) esedékes, ami a pénteki árakhoz képest mintegy 2,75 százalék osztalékhozamot jelent. Az osztalékszelvény leesése hathat az árfolyamra.

A technikai ábrán látható, hogy a részvény továbbra is mindkét mozgóátlag (MA50 és MA200) felett tartózkodik, ami strukturálisan bullish képet mutat, így várható, hogy kedvezőbb forgalmi hangulat visszatérte után újra megindul az árfolyam felfelé. A Bollinger-szalagok alsó sávjának közelében való kereskedés várhatóan a technikai korrekció vagy konszolidáció végét jelezheti, de az RSI-indikátor semleges. A MACD hisztogram lassulása megerősíti, hogy a vételi lendület mérséklődött, ezért itt is erősödik a fordulat lehetősége az osztalék hatását követően. Kulcstámaszszintek: 42 000–43 500 forint, kulcsellenállás: 46 000-48 000 forintsáv.