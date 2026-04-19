Gazdára vár a budapesti geotermikus kincs kiaknázása

A Szabályozott Tevékenységek Felügyleti Hatósága (SZTFH) visszautasította a Budapest területére beadott összes geotermikus kutatási engedélykérelmet, köztük a Molét is, amelyet a társaság 2024 végén készített. A földhőpályázatok visszautasításának egységes indoka a korábbi termálvíz-hasznosítás érdekének megvédése volt, a Geotermikus Energia Bizottság szakmai javaslata alapján.

Százhalombattán méri fel a Mol a földhő hasznosításának helyi lehetőségét/Fotó: Kiss Márk

Védeni kell a budapesti termálkincset

Erről a Világgazdaság korábban beszámolt, ahogyan arról a jogi furcsaságról is, hogy előbb indult el az államilag finanszírozott Budapest Geotermikus Kutatási Program, és csak később, a pályázatok beérkezése után született meg a budapesti termálkarszt hidrodinamikai és hőtranszport modellezésének eredménye. A modell geotermikus hasznosítás szempontjából

tiltott,

korlátozott

és engedélyezhető

zónákra osztotta a főváros területét.

A kérelmek által megcélzott geotermikus kutatások és beruházások pedig a SZTFH elnöke által zárttá nyilvánított területen valósultak volna meg, amelyeken védeni kell a korábbi termálvíz hasznosítások érdekét. A rendeletváltozás lényegéről az Mgte akkor részletesen beszámolt.

Azonban a geotermikus szempontból zárt terület kijelölését megalapozó rendeletmódosítás 2025. augusztus 3-án lépett hatályba, tehát jóval a geotermikus kutatási kérelmek benyújtása után.

A földhő ott van, a koncesszió sehol

Az ügyet a Magyar Geotermális Egyesület (Mgte) elnöke, Szita Gábor most azért vette elő, mert nyitva maradt a kérdés: ki szerzi majd meg a budapesti geotermikus koncessziós jogot, és vele együtt Magyarország legnagyobb koncentrált hőpiacát, ha az Energiaügyi Minisztérium ismét közzétesz egy koncessziós pályázati felhívást.

A koncesszióval a Világgazdaság már egy másik társaság, a Pannergy kérelmének elutasítása kapcsán is foglalkozott. Tavaly augusztusban azonban a hatóság nem visszautasított egy kérelmet, hanem visszavont egy már kiadott kutatási engedélyt. Indoklása szerint ugyanis az érintett engedély olyan területre vonatkozik, amely időközben zárt koncessziós területté minősült, a Pannergynek pedig ott nincs koncessziós joga. Ismertettük a Pannergy és az SZTFH akkori állásfoglalását is.