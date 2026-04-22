Könyörög a klímaszerelő, hogy ne vegyen senki 200 ezer alatt készüléket: alvás biztos nem lesz, de még rosszabb is lehet

Az idén is tömegek döntöttek túl későn a légkondi telepítéséről Magyarországon, így most akár hónapokig kell várniuk, hogy megérkezzen hozzájuk a szerelő. Azok sem járnak sokkal jobban, akik hamar érkező, olcsóbban dolgozó szakit hívnak, mert ezek többnyire képesítés nélküli kontárok, akik után mégiscsak meg kell rendelni a profik munkáját.

A képzetlen klímaszerelők okozta károkról a Világgazdaság korábban részletesen beszámolt.

Ha zavarja a csend, az olcsó légkondi megoldja

A friss helyzetképet egy sokéves tapasztalattal bíró, keresett és klímák telepítésére szakosodott hazai kisvállalkozás vezetője és tulajdonosa osztotta meg a Világgazdasággal. Koncsek László már a korábbi években is felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hőség elviselhetőségét segítő szolgáltatást mielőbb meg kell rendelni, de hiába tette: cége, és más, hasonló profilú vállalkozások az idén is egyre későbbi időpontra tudják elvállalni a munkát. Ráadásul felerősödött az a nagy kockázatú jelenség is, hogy a megbízók igyekszenek minél kisebb kiadással megoldani a fejlesztést: sokan fordultak az olcsóbb légkondik felé. Ezeknél

nagyobb lehet a meghibásodás kockázata,

nem feltétlenül megoldott a gyors alkatrész-utánpótlásuk,

és ha semmi bajuk, akkor is nagyon zavaróan zajosan működnek,

– mutatott rá Koncsek László.

Tízezreket lehet spórolni – azután veszíteni

A szakember két olyan márkát jelölt meg a Világgazdaság érdeklődésére, amelyekkel kedvezőek a tapasztalatok: a Nord és a Gree. Ezeknek az ára is hasonló, 220-260 ezer forint, bár a Gree-nek állítólag nincs budapesti raktára, ezért postán érkezik hozzá minden alkatrész. Dicsérte és jól szerelhetőnek nevezte a 330 ezer forint körüli Daikint is, viszont nem tudott jót mondani a 180 ezer forint körüli termékekről. Ezek az említett, kiemelten zajos termékek, és ezekkel fordul a leginkább elő, hogy telepítésükön is spórolnak a megbízók. A munka általában kétszemélyes, de a fejenként 15 ezer forintért, légkondival együtt pedig 220-260 ezer forintért elvállt kivitelezés gyakran kontár munkát takar. Érdemesebb lehet szakképzett, már bizonyított klímásokat megbízni. Igaz ez a javításra, a karbantartásra is. (A házi tisztítás természetesen ellenjavallt.) A garanciális idő alatt ez egyébként is ingyenes.