Könyörög a klímaszerelő, hogy ne vegyen senki 200 ezer alatt készüléket: alvás biztos nem lesz, de még rosszabb is lehet
Az idén is tömegek döntöttek túl későn a légkondi telepítéséről Magyarországon, így most akár hónapokig kell várniuk, hogy megérkezzen hozzájuk a szerelő. Azok sem járnak sokkal jobban, akik hamar érkező, olcsóbban dolgozó szakit hívnak, mert ezek többnyire képesítés nélküli kontárok, akik után mégiscsak meg kell rendelni a profik munkáját.
A képzetlen klímaszerelők okozta károkról a Világgazdaság korábban részletesen beszámolt.
Ha zavarja a csend, az olcsó légkondi megoldja
A friss helyzetképet egy sokéves tapasztalattal bíró, keresett és klímák telepítésére szakosodott hazai kisvállalkozás vezetője és tulajdonosa osztotta meg a Világgazdasággal. Koncsek László már a korábbi években is felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári hőség elviselhetőségét segítő szolgáltatást mielőbb meg kell rendelni, de hiába tette: cége, és más, hasonló profilú vállalkozások az idén is egyre későbbi időpontra tudják elvállalni a munkát. Ráadásul felerősödött az a nagy kockázatú jelenség is, hogy a megbízók igyekszenek minél kisebb kiadással megoldani a fejlesztést: sokan fordultak az olcsóbb légkondik felé. Ezeknél
- nagyobb lehet a meghibásodás kockázata,
- nem feltétlenül megoldott a gyors alkatrész-utánpótlásuk,
- és ha semmi bajuk, akkor is nagyon zavaróan zajosan működnek,
– mutatott rá Koncsek László.
Tízezreket lehet spórolni – azután veszíteni
A szakember két olyan márkát jelölt meg a Világgazdaság érdeklődésére, amelyekkel kedvezőek a tapasztalatok: a Nord és a Gree. Ezeknek az ára is hasonló, 220-260 ezer forint, bár a Gree-nek állítólag nincs budapesti raktára, ezért postán érkezik hozzá minden alkatrész. Dicsérte és jól szerelhetőnek nevezte a 330 ezer forint körüli Daikint is, viszont nem tudott jót mondani a 180 ezer forint körüli termékekről. Ezek az említett, kiemelten zajos termékek, és ezekkel fordul a leginkább elő, hogy telepítésükön is spórolnak a megbízók. A munka általában kétszemélyes, de a fejenként 15 ezer forintért, légkondival együtt pedig 220-260 ezer forintért elvállt kivitelezés gyakran kontár munkát takar. Érdemesebb lehet szakképzett, már bizonyított klímásokat megbízni. Igaz ez a javításra, a karbantartásra is. (A házi tisztítás természetesen ellenjavallt.) A garanciális idő alatt ez egyébként is ingyenes.
Az egyébként, hogy ki, milyen terméket és telepítőt vállal, Koncsek László tapasztalatai szerint nagyban múlik a marketingen.
Csak néznek a magyar celebek Spanyolországban
A magyaroknál nem terveznek jobban előre még azon külföldi országok lakosai sem, ahol korábban érkezik a nyár, és jobban kínoz. Vagy legalábbis nem a külföldi nyaralókat fenntartó magyarok a külföldön dolgozó hazai klímások tapasztalatai szerint. Koncsek László olyan magyar hírességek (például zenészek) nevét sorolta fel lapunknak, akik spanyolországi apartmanjukba szeretnének klímát, de másokhoz hasonlóan nekik is még hónapokig kell várniuk.