Magyar gazdaság: most kiderül, hogy az iráni háború betette-e már a lábát Magyarországra

A következő, négynapos munkahéten számos statisztikát publikál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), és az államháztartás március végi helyzetéről szóló statisztikát is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Magyar gazdaság: most kiderül, hogy az iráni háború betette-e már lábát Magyarországra

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata, valamint a kiskereskedelmi forgalom februári statisztikája és az ipari termelés februári első becslése.

Idén februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, ami közel 10 éves mélypontnak felel meg.

Egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Ugyanakkor az iráni háború feburár 28-i kitörése óta alapvetően változtak meg a makrogazdasági folyamatok. Elemzők emiatt a vártnál magasabb áremelkedést valószínűsítenek a nyári hónapoktól.

Idén januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,0, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit:

az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2,

a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,7,

az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. Januárban az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél.

A márciusi hiányadatokat ismerteti az NGM

Pénteken publikálja az NGM a gyorstájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének 2026. március végi helyzetéről. Február végéig az államháztartás központi alrendszere 2106,8 milliárd forintos hiánnyal zárt.