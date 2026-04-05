BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Magyar gazdaság: most kiderül, hogy az iráni háború betette-e már a lábát Magyarországra

Szerdán közli a Központi Statisztikai Hivatal a márciusi inflációs adatokat, emellett több fontos makrogazdasági adat is napvilágot lát.
Járdi Roland
2026.04.05, 08:45
Frissítve: 2026.04.05, 10:20

A következő, négynapos munkahéten számos statisztikát publikál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), és az államháztartás március végi helyzetéről szóló statisztikát is kiadja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Magyar gazdaság: most kiderül, hogy az iráni háború betette-e már lábát Magyarországra

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata, valamint a kiskereskedelmi forgalom februári statisztikája és az ipari termelés februári első becslése.

Idén februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, ami közel 10 éves mélypontnak felel meg

Egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Ugyanakkor az iráni háború feburár 28-i kitörése óta alapvetően változtak meg a makrogazdasági folyamatok. Elemzők emiatt a vártnál magasabb áremelkedést valószínűsítenek a nyári hónapoktól.

Idén januárban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,0, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit:

  • az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2,
  • a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,7, 
  • az üzemanyag-kiskereskedelemben 5,7 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. 

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. Januárban az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél.

A márciusi hiányadatokat ismerteti az NGM

Pénteken publikálja az NGM a gyorstájékoztatót az államháztartás központi alrendszerének 2026. március végi helyzetéről. Február végéig az államháztartás központi alrendszere 2106,8 milliárd forintos hiánnyal zárt. 

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiányt mutattak. A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,8 százalékkal magasabban alakultak.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Február végéig a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 1922,4 milliárd forintot biztosított a költségvetés, ebből a 13. havi nyugdíj és ellátások 579,3 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj és ellátások egyheti része pedig 144,8 milliárd forintot tett ki.

Februárban egy hónap alatt a központi alrendszer 2139,1 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 1655,0 milliárd forintos hiánnyal.
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu