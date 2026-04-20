Könnyen Medgyessy Péter sorsára juthat Magyar Péter, ha kapkod és összevissza ígérget

Egy kormányváltás után nemcsak politikai, hanem súlyos gazdasági próbatétel is várhat az új vezetésre – erre hívta fel a figyelmet Zsiday Viktor befektetési szakember legfrissebb elemzésében. Szerinte a Tisza Párt által felvázolt intézkedések jelentős társadalmi igényekre reagálnak, ugyanakkor költségvetési szempontból komoly kockázatot hordoznak.

Zsiday Viktor szerint az április 12-i választási eredményekhez – azaz a Tisza Párt kétharmados győzelméhez – jelentős gazdasági elvárások is társulnak. A nyugdíjasokat, munkavállalókat és vállalkozásokat érintő könnyítések, adócsökkentések és többletkiadások több ezer milliárd forintos nagyságrendet jelenthetnek, miközben az ezek fedezetéül szolgáló bevételek egy része egyelőre bizonytalan.

Zsiday arra figyelmeztet, hogy

a gyors és egyszerre végrehajtott költekezés könnyen a piacok bizalmának elvesztéséhez vezethet.

Ha a befektetők azt érzékelik, hogy a költségvetési hiány tartósan elszabadulhat, annak gyors következménye lehet a forint gyengülése, a finanszírozási költségek emelkedése, valamint a kamatcsökkentési pálya megtörése. Ez különösen érzékeny kérdés lehet egy olyan gazdaságban, ahol az infláció letörése és a növekedés újraindítása továbbra is törékeny egyensúlyon múlik.

A bizalom ára: pénzügyi stabilitás nélkül nincs politikai siker

A jelenlegi helyzetet súlyosbítja, hogy az idei költségvetési hiány a becslések szerint akár a GDP 5-6 százaléka között is alakulhat, miközben a fenntarthatóbb szint inkább 3-4 százalék körül lenne. Ez azt jelenti, hogy újabb nagy volumenű kiadásnövelés vagy bevételkiesés csak akkor vállalható, ha azt gyorsan és hitelesen ellensúlyozni lehet más forrásokból.

Zsiday Viktor szerint az egyik legnagyobb kérdés éppen ez: mennyi pluszforrás szabadítható fel ténylegesen. Az uniós források egy részének visszaszerzése reális lehetőség lehet, de ennél is bizonytalanabb az állami kiadások lefaragásának sebessége és mértéke.

A magyar gazdaságtörténetben erre már volt példa. Zsiday Medgyessy Péter 2002-es száznapos programját említi figyelmeztetésként, amikor a gyors béremelések és jóléti intézkedések jelentősen megterhelték a költségvetést. Az akkori hiánynövekedés hosszú évekre meghatározta a gazdaságpolitikai mozgásteret, és hozzájárult a későbbi kiigazításokhoz, majd a 2008–2009-es válság súlyos magyarországi következményeihez is.

A befektetési szakember szerint a tanulság az, hogy a ciklus elején elkövetett gazdaságpolitikai hibák évekre meghatározhatják egy kormány mozgásterét. Egy politikai fordulat társadalmi támogatottsága gyorsan elolvadhat, ha azt pénzügyi instabilitás, romló életszínvonal vagy piaci bizalomvesztés követi.