Új üzem, új telepek, 350 milliárdos program: nagyot lép a Master Good

A Master Good nyárra befejezheti új húskészítmény-üzemét Sárváron. A vállalat emellett új csirkefeldolgozót, nevelő- és hizlalótelepeket, keltetőt és panírozót is épít egy friss beruházási program keretében. A Master Good a fejlesztésektől kapacitásbővülést és exportpiaci erősödést vár.
VG/MTI
2026.04.22, 19:44
Frissítve: 2026.04.22, 19:53

A Master Good öt évre ütemezve több mint 350 milliárd forintos fejlesztési programot készít elő, és hamarosan befejezheti az új húskészítményüzem építését is Sárváron – közölte az élelmiszeripari cégcsoport szerdán.

A Master Good nyárra befejezheti új húskészítmény-üzemét Sárváron / Fotó: diningguide.hu

A Master Good külföldön terjeszkedne

A beruházási keretből a tervek szerint évi százmillió darabos kapacitású csirkefeldolgozó üzem létesül, emellett 31 nevelő- és hizlalótelep, új keltető és panírozó is épül. Bővítik többek között a takarmánygyártási és a szervestrágya-feldolgozó kapacitást, a vízellátás biztosítása érdekében pedig csaknem nyolcmilliárd forintért építenek csőrendszert a Tiszától az üzemig.

A programot nem pusztán a növekedési célok indokolják, a folyamatosan változó világpiacon a fejlesztés versenyképességi feltétel is – írták. Az állami támogatás korlátai miatt a beruházások fedezetét döntően saját forrásból, piaci alapon teremtik elő banki finanszírozás és kötvénykibocsátás segítségével.

A közlemény szerint a sárvári üzem kivitelezése kissé csúszik, de nyáron beköltözhetnek a korszerű létesítménybe. Az új üzem kibocsátási kapacitása a jelenlegi négyszerese, és másfélszer akkora alapterületen működik.

A technológiai előnyből csak magas kihasználtság mellett lehet versenyelőny, ezért szükség lesz az értékesítés növelésére. Erre elsősorban a külföldi piacokon látnak lehetőséget, az exportarány jelenleg 75 százalék körüli, a cég több mint 40 országban értékesít – tették hozzá.

Beszámolója alapján a kisvárdai Master Good Kft. 2023-ban 173,6 milliárd forint, 2024-ben majdnem 181 milliárd forint nettó árbevétellel zárt, adózott eredménye 12 milliárd forintról majdnem 24,5 milliárd forintra nőtt. Csoportszinten a tavalyi forgalom meghaladta a 360 milliárd forintot – olvasható a közleményben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
