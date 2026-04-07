Deviza
EUR/HUF381,68 -0,31% USD/HUF330,14 -0,5% GBP/HUF437,45 -0,35% CHF/HUF413,05 -0,62% PLN/HUF89,3 -0,45% RON/HUF74,89 -0,28% CZK/HUF15,56 -0,35% EUR/HUF381,68 -0,31% USD/HUF330,14 -0,5% GBP/HUF437,45 -0,35% CHF/HUF413,05 -0,62% PLN/HUF89,3 -0,45% RON/HUF74,89 -0,28% CZK/HUF15,56 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 459,65 +1,18% MTELEKOM2 180 +1,65% MOL3 964 +0,45% OTP37 520 +1,89% RICHTER12 180 +0,25% OPUS459,5 +4,03% ANY7 160 +2,23% AUTOWALLIS151 +1,66% WABERERS4 700 -1,06% BUMIX8 915,99 +0,32% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 614,87 +0,83% BUX125 459,65 +1,18% MTELEKOM2 180 +1,65% MOL3 964 +0,45% OTP37 520 +1,89% RICHTER12 180 +0,25% OPUS459,5 +4,03% ANY7 160 +2,23% AUTOWALLIS151 +1,66% WABERERS4 700 -1,06% BUMIX8 915,99 +0,32% CETOP4 139,01 -0,06% CETOP NTR2 614,87 +0,83%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
ügyleti kamat
otthon start
magyar nemzeti bank
money. hu

Otthon Start: valóban fix 3 százalékos a konstrukció?

Noha az Otthon Start program mára a lakáshitelpiac meghatározó konstrukciójává vált, működésének egyik kulcseleme továbbra is félreértések forrása. Kiderült, valóban fix 3 százalékos-e a konstrukció.
VG
2026.04.07, 11:35
Frissítve: 2026.04.07, 11:41

A Money.hu elemzése szerint sokan tévesen gondolják, hogy az ötévente módosítható kamat a hitelfelvevők törlesztőrészletét is érintheti, miközben a valóságban a változás elsősorban az állami támogatás mértékét befolyásolja. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 februárjában összesen 245,5 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, ami enyhe csökkenés a januári 253,8 milliárd forinthoz képest. A kihelyezések döntő része, kicsivel több mint négyötöde támogatott konstrukció volt − írta elemzésében a Money.hu-ra hivatkozva az Origo.

Az Otthon Sart az ügyfelek részére valóban fix 3 százalékos / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Bár az Otthon Startot fix 3 százalékos hitelként is emlegetik, sokakban felmerül a kérdés, hogy az akár 25 éves futamidő alatt változhat-e ez a kamat. Ez a bizonytalanság egy, a kormányrendeletben szereplő megfogalmazásból ered, amely szerint a kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt ötévente módosítható. Fontos azonban, hogy ez a rendelkezés az ügyleti kamatra vonatkozik, nem pedig arra a kamatra, amelyet az ügyfél ténylegesen fizet.

Valódi változás csak akkor történik, ha a kamattámogatás megszűnik. Ez több esetben is bekövetkezhet: 

  • például ha az igénylő valótlan adatot ad meg,
  • jogosulatlanul veszi igénybe a hitelt, 
  • vagy megsérti a felhasználási feltételeket. 

A támogatás elvesztéséhez vezethet az ingatlan öt éven belüli eladása vagy nem lakáscélú hasznosítása, haszonélvezeti jog bejegyzése, illetve építés esetén a vállalt határidők nem teljesítése vagy az ingatlan lebontása. Ilyenkor a hitel kamatozása piaci szintre emelkedik, és az addig igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
