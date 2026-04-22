Jelentősen nő a parkolóhelyek száma a ferihegyi repülőtéren – különleges projekt keretében épülhet meg a komplexum

Jelentősen bővíti kapacitását a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében működő MoPark. Egy rekultivált homokbánya bevonásával több mint 20 ezer négyzetméteres parkolókomplexum jön létre.

A vállalat tájékoztatása szerint a fejlesztés a növekvő utasforgalom miatt egyre gyakoribb férőhelyhiányra reagál, és új, kedvező árú parkolási lehetőségeket is kínál.

Rácz Béla, a MoPark marketingigazgatója közölte: „Egy ekkora területtel nemcsak a kapacitást növeljük, hanem hosszú távon is fenntartható logisztikai bázist hozunk létre.” A parkoló mintegy hat percre található a budapesti repülőtértől, gyors transzfert biztosítva az utasoknak.

Ferihegyig is elért a kerozinhiány? Csak néhány napra elég az üzemanyag a repülőtéren, de az ellátás stabil – vizsgálják a bővítést

A Budapest Airport szerint nincs ellátási probléma a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, és a légitársaságok sem jeleztek kerozinhiányt. A forgalom zavartalan, jelentősebb járattörlések sem történtek, miközben a nemzetközi légi közlekedési szektor egyre óvatosabban értékeli az üzemanyagpiaci kilátásokat.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója múlt héten súlyos figyelmeztetést tett közzé: május végére akár járattörlések is kezdődhetnek Európában a kerozinhiány miatt. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője pedig nem sokkal korábban még drámaibb képet festett: az európai készletek mindössze hat hétre elegendők.

A Budapest Airport a 24.hu megkeresésére adott válaszában hangsúlyozta: folyamatosan figyelik a piaci és nemzetközi folyamatokat. A repülőtér működésében nem látnak fennakadást, ugyanakkor a rendszer technikai korlátai egyértelműen láthatók az üzemanyag-tárolási kapacitásban.