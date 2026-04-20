Ferihegyig is elért a kerozinhiány? Csak néhány napra elég az üzemanyag, de az ellátás stabil – vizsgálják a bővítést

Az IATA és a Nemzetközi Energiaügynökség már május végi járattörlésekről beszél. A Budapest Airport azonban egyelőre nem tart az üzemanyaghiánytól, bár már elkezdtek a tárolási kapacitás kibővítésén dolgozni.
VG
2026.04.20, 17:11
Frissítve: 2026.04.20, 17:56

A Budapest Airport szerint nincs ellátási probléma a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, és a légitársaságok sem jeleztek kerozinhiányt. A forgalom zavartalan, jelentősebb járattörlések sem történtek, miközben a nemzetközi légi közlekedési szektor egyre óvatosabban értékeli az üzemanyagpiaci kilátásokat.

A Budapest Airport szerint a partnerek nem jeleztek ellátási problémát, és járattörlések sem jellemzők / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) főigazgatója múlt héten súlyos figyelmeztetést tett közzé: május végére akár járattörlések is kezdődhetnek Európában a kerozinhiány miatt. Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője pedig nem sokkal korábban még drámaibb képet festett: az európai készletek mindössze hat hétre elegendőek.

A Budapest Airport a 24.hu megkeresésére adott válaszában hangsúlyozta: folyamatosan figyelik a piaci és nemzetközi folyamatokat. 

A repülőtér működésében nem látnak fennakadást, ugyanakkor a rendszer technikai korlátai egyértelműen láthatók az üzemanyag-tárolási kapacitásban.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér napi kerozinfelhasználása jelentős ingadozást mutat. Átlagosan 1200–2000 tonna között alakul, de a nyári csúcsidőszakban a forgalom növekedésével ez tovább emelkedik. A logisztikai lánc folyamatos utánpótlást igényel, a helyben tárolt készletek pedig gyorsan forognak.

Hat hét, és kifogy Európa a nélkülözhetetlen energiahordozóból: bemutatták, hogyan állnak le sorban az országok – „Szörnyű helyzetben vagyunk!”

Fatih Birol a közel-keleti helyzetről adott interjút. Elárulta, mennyi időre elegendő a kerozin Európában.

Alacsony kapacitás a Budapest Airportnál

A repülőtér infrastruktúrája legfeljebb négy-öt napnyi üzemanyag tárolását teszi lehetővé a mostani forgalmi szint mellett. A Budapest Airport szerint azonban szükség esetén a légitársaságok alternatív megoldásként már az indulási repülőtéren is feltölthetik gépeiket többletüzemanyaggal, ha a célállomáson korlátozások várhatók.

Az európai légi közlekedésben az üzemanyag-ellátás szorosan kapcsolódik a globális finomítói kapacitásokhoz, a szállítási útvonalakhoz és a regionális kereslethez. Ha ezekben bármilyen zavar keletkezik, az gyorsan megjelenhet a menetrendekben is. 

A közel-keleti válság súlyos ellátási problémákat okozott világszerte, különösen a légi közlekedésben.

A Budapest Airport közlése szerint a tárolókapacitás esetleges bővítésének lehetőségét vizsgálják, mivel a jelenlegi négy-öt napos tartalékszintet hosszabb távon nem feltétlenül tekintik elegendőnek egy bizonytalanabb piaci környezetben.

A helyzet egyelőre nem jár konkrét működési zavarokkal Budapesten, de a számok egy szűk mozgásterű rendszert rajzolnak ki. A légi közlekedési szektorban pedig már önmagában az ellátási bizonytalanság is elég lehet ahhoz, hogy a légitársaságok óvatosabban tervezzék meg a menetrendjüket.

Energiaválság: rendkívüli szabályok bevezetésére készül az EU a tagállamokban – „Őszintének kell lennünk, a helyzet egészen súlyos”

Brüsszel riadót fújt az alacsony készletek és az ellátás tartós akadozása miatt. Az EU a koronavírus-járvány alatti vakcinaelosztási mechanizmushoz hasonló szolidaritási modellt készíthet elő az üzemanyagoknál is.

 

