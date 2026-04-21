Pazar szálloda nyílt Budapest egyik legértékesebb történelmi épületében

Áprilisban megnyitotta kapuit a The St. Regis Budapest a Belváros egyik legismertebb történelmi épületében, a Klotild-palota falai között. A hotel közleménye szerint a beruházás egyszerre illeszkedik a budapesti szállodapiac felső kategóriás szegmensének bővüléséhez és a történelmi ingatlanállomány újrahasznosításának trendjéhez.

A szálloda 102 szobának, köztük 39 lakosztálynak adott helyet / Fotó: Davide Lovatti

A palota a 20. század elején Szász-Coburg-Gothai Mária Klotild főhercegné megbízásából épült, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél, kiemelt városszerkezeti pozícióban. Az épületet tervező Korb Flóris és Giergl Kálmán munkája a korszak reprezentatív építészetének kiemelkedő példája, amely hosszú ideig meghatározta a Duna-part látképét.

A mostani fejlesztés során a hangsúly az épület értékeinek megőrzése mellett azok piacképes újrapozicionálásán volt. A belső terek kialakítása a helyszín adottságaira és Budapest kulturális örökségére épít, miközben a nemzetközi luxusszállodai elvárásoknak megfelelő szolgáltatási szintet biztosítja.

Nem csak szálloda

A projekt részeként több vendéglátóegység is megjelent az épületben. A St. Regis Bar a klasszikus városi vendéglátásra épít, míg a 99 Sushi Bar & Restaurant egy nemzetközi fine dining koncepciót hoz a piacra. Ezek az egységek nemcsak a szállóvendégekre, hanem a helyi fizetőképes keresletre is építenek, ami kulcsfontosságú a magas kategóriájú szállodák üzleti modelljében.

A szállodában 102 szoba, köztük 39 lakosztály kapott helyet, ami a budapesti luxuskapacitás szempontjából érdemi bővülés. A felső kategóriás kínálat erősítése különösen a nemzetközi turizmus visszatérésével párhuzamosan vált fontossá, mivel a város egyre inkább a magasabb költésű vendégekért folytat versenyt a régióban.

A St. Regis Hotels & Resorts budapesti megjelenése egyben azt is jelzi, hogy a nemzetközi szállodaláncok továbbra is látnak növekedési potenciált a magyar piacon. A történelmi épületek ilyen típusú hasznosítása pedig egyszerre szolgálja a turizmus bevételi oldalát és az épített örökség fenntartható megőrzését.