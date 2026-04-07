Szja-bevallás 2026: most visszafizeti az adót a NAV, így lehet igényelni – magyarok százezrei már véglegesítették a tervezetet

Több mint 610 ezer adózó már véglegesítette szja-bevallási tervezetét. A május 20-i határidő előtt érdemes minél hamarabb elfogadni vagy kiegészítve benyújtani a tervezetet, hiszen a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót.
VG
2026.04.07, 07:51
Frissítve: 2026.04.07, 08:12

Csaknem minden kilencedik érintett véglegesítette már a bevallását abból az 5,6 millióból, akinek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is elkészítette a tervezetét. Az adóbevallási tervezetek az eSZJA-oldalon érhetők el, itt kell őket átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani, kiegészíteni – hívta fel a figyelmet kedden a NAV.

NAV: már több mint 610 ezren véglegesítették az szja-tervezetüket
A bevallási határidő 2025. május 20., de akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét, vagy kiegészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget. A NAV ugyanis a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszatérítést.

Aki még nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes minél hamarabb megtennie, hiszen így intézheti el legegyszerűbben bevallását. Aki jogosult valamelyik adóalap-kedvezményre (például családi kedvezményre, személyi kedvezményre, három-, négy- vagy többgyerekes, a harminc év alatti anyák vagy az első házasok kedvezményére), de tavaly év közben nem kérte a munkáltatótól, kifizetőtől az érvényesítést, 

akkor ennek is most van itt az ideje.

A hivatal két új kisfilmmel is segíti az igénybevételt. Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy postacímet.

A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel is, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja vagy igazolása róla. Ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingó- és ingatlanértékesítés jövedelme.

A NAV 2017 óta készít a magánszemélyeknek tervezetet, az eSZJA pedig népszerűbb, mint valaha: idén március 13. óta már 1,2 millióan tekintették meg a tervezetüket, ebből 615 ezren véglegesítették is, közülük 437 ezren módosítás nélkül fogadták el az adóhivatal által kiajánlott tervezetet.

Gépjárműadó 2026: megszólalt a NAV a befizetésekről, van egy hiba, ami elrontja az egész utalást

Április 15. a gépjárműadó befizetésének a határideje. A több mint 3,5 millió érintett autósból április 1-jéig már 1,2 millióan befizették, közülük több mint 200 ezren az adóhatóság mobilappjában intézték a gépjárműadót. Fontos, hogy átutaláskor a közleményben az adóazonosító jelet vagy az adószámot kell feltüntetni, nem a rendszámot.

