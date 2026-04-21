Energia, növekedés, stratégia: ezt üzenték a vállalkozók a VOSZ budapesti fórumán – ezek a legnagyobb kihívások

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Magyarország egyik legjelentősebb munkaadói érdekképviselete, amely minden évben beszámol az előző időszak munkájáról. Az idei fővárosi találkozón a 2026-os évre vonatkozó beszámolót is ismertették, emellett megtartották a szervezet alapszabálya szerint esedékes területi küldöttválasztó gyűlést is. A program részeként vállalkozói fórumot is szerveztek, ahol a résztvevők gazdasági előadásokat hallgathattak meg.

A szervezet alapvetése változatlanul az, hogy politikától független, szakmai érdekképviseletként működjön, amely képes alkalmazkodni a gyorsan változó gazdasági környezethez – mondta Eppel János elnök A VOSZ-stratégia mérlege 2022–2026 és további tervek című előadásában.

Az volt az alapállításunk, hogy nem politikai, hanem szakmai alapon működő érdekképviseleti szervezetként kell jelen lennünk, és a vállalkozói környezet javítására kell koncentrálnunk

– fogalmazott. A VOSZ fejlődéséről szólva hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben országos lefedettségű szervezetté váltak, amelynek egyik legfontosabb eszköze a Széchenyi Kártya Program. Ezt olyan, hosszú távon is működő konstrukciónak nevezte, amely érdemben segítette a hazai vállalkozások finanszírozását.

A Széchenyi Kártya Program az elmúlt közel húsz évben bizonyította, hogy stabil és hatékony eszköze a vállalkozásfejlesztésnek

– emelte ki. A 2022–2026-os stratégia kapcsán elmondta, hogy nem egyéni döntésként, hanem csapatmunkában dolgozták ki, és alapját olyan értékek adják, mint a függetlenség, az együttműködés, a szakmaiság és a stabil működés.

A stratégia három fő pillérre épül:

az érdekképviselet erősítése,

a társadalmi szerepvállalás növelése,

valamint a szolgáltatások és vállalkozásfejlesztési programok bővítése.

Eppel János szerint az érdekképviselet továbbra is a szervezet „legláthatatlanabb, mégis legfontosabb” tevékenysége, hiszen eredményei gyakran közvetetten jelennek meg a vállalkozások működésében.

A kulcs a szolgáltatások fejlesztésében rejlik

A következő időszak egyik kulcsterületeként a szolgáltatások fejlesztését nevezte meg. Mint mondta, a VOSZ célja, hogy ne csak érdekképviseletet, hanem kézzelfogható, napi szinten hasznos támogatást nyújtson a vállalkozásoknak.