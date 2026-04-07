Indul Magyarország legnagyobb vasúti projektje – nem kell többé menetirányt váltani, erre várt a Balti–Adria-korridor

Megkezdődik a zalaszentiváni deltavágány építése. A beruházás az egyik legnagyobb jelenlegi magyarországi vasútfejlesztési projekt.
VG
2026.04.07, 14:30
Frissítve: 2026.04.07, 16:04

Hamarosan megkezdődik a jelenleg legnagyobb magyarországi vasútfejlesztési projekt, a zalaszentiváni deltavágány közel 12 milliárd forintból megvalósuló beruházása – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Balaic Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. A Magyar Építők értesülései szerint a GYSEV Zrt. és a V-S Zala Konzorcium – amelynek tagja a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a V-Híd Network Kft. is – 11,79 milliárd forintért vállalta a kivitelezést. A munkálatok a tervek szerint 2028 elejére fejeződnek be.

Megkezdődik az egyik legfontosabb vasúti fejlesztés, a zalaszentiváni deltavágány építése / Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország (képünk illusztráció)

A GYSEV honlapján közzétett információk alapján a zalaszentiváni deltavágány megépítésére azért van szükség, mivel a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő személyvonatok, valamint a Balti–Adria-korridoron Szlovákia, Lengyelország és Szlovénia irányába közlekedő és onnan érkező tehervonatok jelenleg csak menetirányváltással tudnak áthaladni Zalaszentiván állomáson.

A Szombathely felől érkező vonatok keleti irányban mennek be Zalaszentivánra, majd az ellenkező, tehát nyugati irányban folytatják útjukat Zalaegerszeg felé.

A kivitelezési munkák részeként új vasúti megállóhely is épül Szentivánvölgy néven, hogy a deltavágányt használó személyvonatok utasai is elérhessék Zalaszentiván települést. Az új megállóhely a deltavágánytól északra, a község központjához közel valósul meg.

Az ipari park is profitál a vasúti fejlesztésből

A magyar költségvetés, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) Plusz pályázati alapjainak támogatásával a Zalaszentiván állomás nyugati oldalán megépülő új, 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány megvalósulása jelentősen egyszerűsíti a vasúti közlekedést a térségében, ennek köszönhetően menetirányváltás nélkül, rövidebb menetidővel közlekedhetnek a vonatok.

A projekt további jelentősége, hogy a deltavágány végpontja egyúttal vasúti csatlakozást biztosít majd a METRANS tervezett logisztikai ipari parkjának, ahol szintén megkezdődhet a fejlesztés.

Balaicz Zoltán a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy az új vasúti deltavágány megépítésére vonatkozó nyílt, európai uniós közbeszerzés decemberben zárult le, a szerződést február 2-án írták alá. A forrás biztosítása után ez a megállapodás áprilisban lépett hatályba, így megtörténik a munkaterület átadása, és elindul az előkészítés.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

