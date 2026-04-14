Ósdi a technika, gigaberuházást tervez a Mol a Dunai Finomítónál: teljesen mást építenének, mint amiről eddig szó volt

A Mol egy évi 53 ezer tonna hulladék égetésére alkalmas létesítményt kíván építeni a Dunai Finomító területén, elsősorban veszélyes hulladék ártalmatlanítására. A helyszínen jelenleg is működik egy ilyen égető, de már elavult, és kicsi is a kapacitása a Mol kitűzött céljaihoz képest.

Részben a telephelyen keletkező, részben kívülről érkező veszélyes hulladékot égetne a finomító területén épülő létesítmény/ BERNADETT SZABO / REUTERS

Ilyen kitűzött cél a Mol

regionális tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítása,

és megfelelő szabad kapacitás fenntartása a külső forrásból érkező hulladék ártalmatlanításához.

Ezért a Molnak egy olyan technológiájú égetőre van szüksége, amely megfelel a vonatkozó szabványoknak, jogszabályoknak, és amelynek a kapacitása illeszkedik a Mol elvárásaihoz, terveihez.

Áram és hő lesz a veszélyes hulladékból

Az új égető évente 25 ezer tonna olyan hulladékot fogadhat majd, amely a Mol saját területéről érkezik, és 28 ezer tonna olyat, amelyet kívülről szállítanak be, kereskedelmi tevékenység keretében. Ha az égető 100 százalékos kapacitással működik, akkor az 18,9 megawatt névleges hőteljesítményt eredményez az ártalmatlanítandó hulladék becsült, átlagos fűtőértéke alapján. A létesítmény áramot és hőt is előállítana. A tervezett beruházás környezetvédelmi engedélyeztetése folyamatban van. A társaság 2025 első féléves jelentése szerint a projekt 24,422 milliárd forintba kerülne.

Korábban nem erről az égetőről szólt a hír

Ez a beruházás nem azonos azzal, amelyről a Világgazdaság korábban többször beszámolt. Az a létesítmény a most vizsgáltnál közel hétszer nagyobb, azaz évi 360 ezer tonna kapacitású lenne. Abban is jelentősen eltér a most bemutatottól, hogy nem kerülne bele veszélyes hulladék, legalábbis erről sem a Mol nem ír a honlapján, sem nem nyilatkozott korábban. A „nagy égető” hulladékból a tervezett technológia hatásfoka alapján 33 megawatt teljesítménnyel termelhető áram, amelyet a Dunai Finomító folyamatosan használhat fel. A hulladékégető nyáron csak áramot termelne, míg télen elsősorban gőzt (óránként akár 80 tonnát is), áramot pedig csak keveset. A termelt energia több mint százezer háztartás éves villamosenergia-fogyasztásának feleltethető meg. A termelt energia mintegy 50 százalékban megújulónak számít.