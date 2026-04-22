Világmárkák híres bukásai - amikor tévedett a Coca-Cola és a McDonald's is

A világ legismertebb vállalatai is nagyot buknak néha egy új ötleten - írja az Origo. A globális piacon számos olyan termék jelent meg az évek során, amely mögött komoly erőforrások, ismert világmárka és ambiciózus innovációk álltak, mégis gyors bukás lett a vége.

Az élelmiszer és italgyártás hatalmas összegeket költ reklámra, iparági elemzők szerint míg 2022-ben 72,5 milliárd dollárt költöttek, addig 2027-re már 112 milliárd dollárral számolnak. Óriási pénzek forognak, így a bukás is sokba kerül, ha nem sikerül az új termék bevezetése - idézi az Origo a Foodnavigator szakportált.

Mi okozhatja egy világmárka bukását?

Számos problámát sorol fel a cikk, az egyik leggyakoribb probléma ezek közül a rossz termék–piac illeszkedés. Sok vállalat abból indul ki, hogy valóban létezik az a fogyasztói igény, amelyre megoldást kínál, ám a valóságban kiderül, hogy mégsem. Vagy nem elég erős ahhoz, hogy vásárlásra ösztönözzön. Ilyenkor még egy erős márkanév sem képes hosszú távon életben tartani a terméket, hiszen az nem kínál valódi értéket a fogyasztóknak.

Szintén gyakori hiba a zavaros vagy félrevezető pozicionálás. Ha egy termék üzenete nem egyértelmű – például egészségesnek tűnik, de az összetevői ezt nem támasztják alá –, a fogyasztók könnyen elveszítik az érdeklődésüket. A mai gyors döntési környezetben különösen fontos, hogy a vásárlók azonnal megértsék, mit kapnak, és miért érdemes azt választaniuk.

De a fogyasztói trendek figyelmen kívül hagyása is komoly hiba. Az egészség, a fenntarthatóság vagy az egyszerűség iránti igények egyre erősebbek, és azok a márkák, amelyek nem alkalmazkodnak ezekhez, könnyen lemaradnak a versenyben. A cikk felsorol számos nagy melléfogást, többek között a Coca -Cola, a Pepsi, a Heinz és a McDOnald's házatájáról, részletek itt.