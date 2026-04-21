Hatalmas pálfordulás: dobta a Coca-Colát a Pepsi kedvéért Európa egyik legnagyobb italgyártója

Új üdítőital-stratégiával állt elő a Carlsberg, amelynek keretében Észak-Európa nagy részére kiterjedő felségterületén a Coca-Colától a PepsiCóhoz pártol át, átalakítva ezzel a régió italpiacát.

A Carlsberg a Coca-Colától a PepsiCo mellé szegődött / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Meglepő döntést hozott a Carlsberg

A dán sörgyár ugyanis bejelentette, hogy 2029. január 1-jétől átvállalja a PepsiCo üdítőitalainak palackozását Dániában, Finnországban és a balti államokban, miközben átveszi a termelést, az értékesítést és a forgalmazást is. A Carlsberg jelenleg a Coca-Cola palackozója, szerződése Dániában és Finnországban 2028 végén jár le.

A váltás azt követően következett be, hogy a dán sörgyártó 2025-ben felvásárolta a brit Britvic üdítőgyártót, ami feljogosította a koppenhágai székhelyű vállalatot a PepsiCo márkái, köztük a Pepsi, a 7UP és a Mountain Dew gyártására és értékesítésére Nagy-Britanniában 2040-ig.

A Carlsbergnek már vannak a Pepsivel megállapodásai Svédországban és Norvégiában is, és az új szerződés megkötését követően kulcsfontosságú Pepsi-palackozó lesz 14 európai és ázsiai országban.

A megállapodás nagyon jó hír a Carlsberg számára

– írja Per Hansen, a Nordnet befektetési közgazdásza.

A PepsiCo-val kötött új szerződés a Britvic felvásárlását követő hosszú távú stratégia részét képezi

– tette hozzá az elemző.

Nem mindenki koccintott a megállapodásra

Nem mindenki koccintott azonban a megállapodásra. A Carlsberg dán riválisa, a Royal Unibrew például lemondhat Pepsi-partnerségéről az érintett piacokon. A vállalat külön nyilatkozatban közölte, hogy az üzlet elvesztése éves bevételét mintegy 13 százalékkal csökkenti. Kiemelték azonban, hogy a negatív hatást saját márkáik felpörgetésével és különböző forgalomélénkítő költségcsökkentésekkel tervezik ellensúlyozni.

A Royal Unibrew részvényei kedden napközben nem kevesebb mint 20 százalékkal zuhantak Koppenhágában, míg a Carlsberg részvényárfolyama alig változott, 0,3 százalékkal, 833,4 dán koronára süllyedt. A Carlsberg papírjai év eleje óta 0,2 százalékkal gyengültek.

A Financial Times szerint amúgy a globális sörfőzdék közül éppen a Carlsberg tört be a legagresszívebben a nem alkoholos italok piacára, a brit Britvic 2025-ös felvásárlásával majdnem megduplázták üdítőital-eladásaikat, a teljes forgalom csaknem 30 százalékára. Az üdítőitalok felé való elmozdulás segítette a céget abban is, hogy az elmúlt öt évben gyorsabb volumennövekedést és magasabb haszonkulcsot érjen el, mint két fő riválisa, a belga AB InBev és a holland Heineken.