Mérföldkő: a világ egyik legnagyobb légitársasága ismét összeköti hazánkat az Egyesült Államokkal – megérkezett az első járat

Újraindult a közvetlen légi kapcsolat Budapest és Philadelphia között: az American Airlines járata megérkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, ezzel hosszabb kihagyás után ismét elérhetővé vált az egyik legfontosabb transzatlanti útvonal.

Péntek reggel megérkezett az első philadelphiai járat Budapestre / Fotó: Balogh Dávid

A philadelphiai járat bevezetése a közvetlen összeköttetésen túl azért is fontos, mert az amerikai légitársaság kiterjedt hálózatán keresztül számos észak-amerikai város is könnyebben megközelíthetővé válik Budapestről. A járat újraindítása

a turizmus

és az üzleti kapcsolatok

szempontjából is kiemelt jelentőségű. A közvetlen összeköttetés erősítheti a Magyarország iránti amerikai keresletet, miközben a magyar utasok számára is egyszerűbbé válik az utazás az Egyesült Államokba.

A fejlemény egyben azt is jelzi, hogy a légitársaságok a növekvő keresletre reagálva folyamatosan építik vissza transzatlanti hálózatukat, és ismét hosszú távú kapacitásbővítésben gondolkodnak.

Az American Airlines repülőinek menetrendjében október 5-ig szerepel a Philadelphia és Budapest közötti szezonális járat. A meghatározó amerikai légitársaság eredetileg 2018-ban indította közvetlen szezonális járatát Budapestre, 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt a légi közlekedés leállt, és ezt követően nem indult újra a járat.

A következő hónapokban Philadelphia és Budapest között Boeing–787-8 Dreamliner típusú gép szállítja majd az utasokat, hetente összesen 3200-an utazhatnak a két irányban. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Az első járat indulása alkalmából ünnepséget tartanak, amelyen részt vesz az American Airlines és Philadelphia nemzetközi repülőterének vezető tisztségviselője, valamint magyar részről a nagykövet és a gazdasági attaséi hivatal képviselői. A budapesti járat elindulásával egy időben az American Airlines napi járatot közlekedtet Prágába is.